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Bernie Ecclestone, exjefe de la Fórmula 1, fue detenido en un aeropuerto de Portugal por llevar una escopeta

El exjefe de la Fórmula 1, de 95 años, reconoció que había trasladado el arma desde Suiza para practicar tiro al palto; en 2022 protagonizó un episodio similar en Brasil con una pistola

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Bernie Ecclestone fue detenido en un aeropuerto de Portugal por llevar una escopeta
Bernie Ecclestone fue detenido en un aeropuerto de Portugal por llevar una escopeta

El expiloto y exdirector de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue detenido este lunes en Portugal por posesión de un arma de fuego sin la documentación requerida.

El empresario británico de 95 años fue arrestado en el aeródromo de Tires, cerca de Lisboa, y recuperó la libertad pocas horas después, según informaron medios portugueses.

Ecclestone había llegado al aeródromo a bordo de un avión privado cuando fue interceptado por agentes de la división aeroportuaria de la Policía de Seguridad Pública de Portugal, quienes le detectaron una escopeta para la que no contaba con el permiso correspondiente.

Bernie Ecclestone, el exjefe de la Fórmula 1
Bernie Ecclestone, el exjefe de la Fórmula 1 Lucy North - PA

El propio Ecclestone confirmó el episodio en declaraciones al diario británico Daily Mail. Según explicó, había trasladado el arma desde Suiza y sostuvo que su intención era utilizarla para practicar tiro al plato.

“Me preguntaron si tenía un libro azul, que al parecer es la documentación que necesitas, y les dije que nunca viajo con documentos así, prácticamente con ningún documento. Dijeron que me arrestarían, pero después de lo que parecieron horas lo arreglamos, aunque ha sido una molestia constante”, afirmó Ecclestone.

Bernie Ecclestone, con Franco Colapinto
Bernie Ecclestone, con Franco Colapinto@Williams

Antecedente en Brasil

No es la primera vez que Ecclestone tiene problemas por llevar un arma en un aeropuerto. En 2022 fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de Viracopos cuando se disponía a abordar un vuelo privado con destino a Suiza.

La policía encontró en su equipaje una pistola calibre 32 sin la documentación correspondiente. El episodio derivó en su detención, aunque posteriormente pagó una multa y pudo continuar su viaje sin mayores inconvenientes.

Bernie Ecclestone, sigue siendo un figura influyente en la Fórmula 1
Bernie Ecclestone, sigue siendo un figura influyente en la Fórmula 1

Ecclestone continúa siendo una de las figuras más influyentes de la historia del automovilismo. Estuvo al frente de la Fórmula 1 entre 1987 y 2017 y actualmente divide su tiempo entre sus residencias de Suiza y Portugal.

A fines de la década de 1970 tomó el control de la comercialización de la categoría tras los derechos televisivos, una decisión que transformó el negocio de la F1.

Durante las cuatro décadas siguientes ejerció un papel central en la expansión global del campeonato, hasta su salida de la conducción en 2017. A los 95 años, sigue asistiendo a las carreras y mantiene presencia en distintas competencias del calendario.

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