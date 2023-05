Juan Manuel Urcera, tras la carrera de TC en Concepción del Uruguay, golpeó a un hincha por un comentario contra su pareja Nicole Neumann

escuchar

Una situación de alta tensión y un desenlace poco agradable. El piloto José Manuel Urcera habría golpeado a un fanático que lo increpó en boxes. Como consecuencia de este incidente, el aficionado terminó en el hospital por las heridas que le ocasionó una trompada de Urcera. El hecho sucedió este sábado en el autódromo de Concepción de Uruguay, dónde el Turismo Carretera disputó la quinta fecha del calendario.

Según publicó el periodista especializado Juan Carlos Saavedra en su cuenta de Twitter, ya era tarde cuando Urcera abandonaba la zona de boxes sobre un monopatín eléctrico. “Fiebre de sábado a la noche en TC en Concepción. En boxes con gente mucha caminando. Un aficionado al paso de Manuel Urcera le gritó un exabrupto. El campeón de TC reaccionó, bajó de su monoplaza y le pegó un puñetazo en la cara. El aficionado al caer al piso habría pegado con su cabeza sobre superficie filosa. Conmocionado, habría sido derivado a un centro asistencial. Saibene en conocimiento de tema dijo que aguardaba informe de jefe de seguridad Actc para elevarlo”.

Según informan algunos testigos y periodistas que estaba en el lugar, el piloto rionegrino habría reaccionado después de que el hombre lo provocara con comentarios contra su pareja Nicole Neumann . La escena fue tan rápida que Urcera no se habría dado cuenta de la gravedad del golpe, que terminó con la persona con heridas leves.

Según informó Roberto Saibene, uno de los comisarios deportivos, la ACTC esperara los informes para tomar una decisión sobre este episodio. En cambio por el lado del aficionado, sus allegados habría mantenido contactos con abogados con el fin de ver la posibilidad de canalizar por la vía judicial el reclamo contra Urcera.

De acuerdo con lo publicado por algunos medios, Nicole Neumann también viajó a Entre Ríos para acompañar a su pareja y mientras sucedía este episodio violento, la modelo estaba acompañada por una amiga lejos de la escena en la que Urcera habría golpeado a este hincha.

Urcera fue protagonista de un incidente en defensa de su mujer

Más nervios en El Calafate

La agresión de Urcera se suma a la de Valentín Aguirre quien hace unas semanas había tenido un encontronazo con un fanático. En la carrera que se corrió en El Calafate, le sacó el celular a un hincha que lo filmaba después de haber quedado afuera de la carrera . Se trataba de Jorge Daniel Gallo, un jujeño que hace años vive en El Calafate, que cuando el piloto del JP Racing estaba mirando Dodge que le había fallado el motor lo grabó y eso molestó a Aguirre que no pudo entender que se trataba de una situación sin mala intención.

“ Me dijo algo como qué estaba haciendo filmando, me sacó el celular y lo tiró cerca de la pista. En ningún momento me pegó ni me agredió físicamente como se dijo. Yo me sorprendí y me di cuenta que por ahí estaba en un lugar que no correspondía y haciendo algo que no se debía hacer en ese momento, pero enseguida se acercó un integrante del equipo de Valentín y me tranquilizó”, comentó Galló en el sitio Uno de Arrecifes.

Valentín Aguirre tuvo un problema en su auto en El Calafate y después protagonizó un incidente con un hincha ACTC

Y agregó: “No hice nada con mala voluntad. Yo quería registrar ese momento que estaba disfrutando. Saqué un montón de fotos y filmé muchos videos. El integrante del equipo me pidió disculpas, me contó que Valentín estaba caliente por las roturas que viene sufriendo y me pidió disculpas por lo sucedido . Además, me llevó a la carpa del equipo, se portó muy bien y me dijo que lo perdonara a Valentín, que es un buen pibe, cosa que después pude comprobar”.

Gallo contó además que al otro día Aguirre se comunicó con él: “ No me canso de pedirte perdón, me dijo. Yo también le pedí disculpas. Me dijo que le pasara el modelo del teléfono que me rompió, que me iba a comprar uno nuevo . Además me invitó a estar con él la próxima vez que el TC venga a El Calafate. Para mí fue un momento de calentura que ya pasó, especialmente después que Valentín me llamó y se portó muy bien conmigo”.

LA NACION