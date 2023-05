El hombre que denunció la agresión de Manu Urcera reveló el “chiste” sobre Fabián Cubero que hizo reaccionar al piloto

escuchar

Juan Manuel Urcera se situó en el ojo de la tormenta luego de ser acusado de agredir a un aficionado, durante el evento de Turismo Carretera que tuvo lugar en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el pasado 29 de abril. A través de las redes sociales, se filtró un video en el que se observó el momento previo al presunto altercado y este jueves, por primera vez, la víctima dio su versión de los hechos: “Le pedí disculpas y me pegó”.

Durante la quinta fecha del evento, el campeón de TC se vio involucrado en un violento episodio que culminó con la asistencia de un aficionado por los profesionales de salud, luego de recibir un impacto en la cabeza al caer sobre un elemento filoso en el piso. Esta caída, según trascendió, habría sido provocada por el golpe que Urcera le proporcionó al fanático.

Archivo-. Manuel Urcera fue acusado de agredir a un fanático Ig / @manurcera

“Fue todo un chiste”, señaló Ramiro Roga en Socios del Espectáculo (eltrece), durante la mañana de este jueves. Y contó su versión de los momentos previos a que sucediera la agresión. “Todo empezó con que yo me saqué una foto con él y quise hacer un chiste. Soy hincha de Vélez y le dije si iba a ir a la despedida de [Fabián] Cubero, pero salió mal y me arrepiento hasta el día de hoy”, explicó.

El hombre que denunció una agresión de Manu Urcera habló por primera vez

“[Urcera] me dijo: ‘Vos me estás agarrando para la joda’, y yo le pedí mil disculpas. Me empujó, me agarró la remera y vinieron los de seguridad y nos separaron”, prosiguió Ramiro. Y detalló: “Le pedí perdón si le falté al respeto y le di la mano derecha. Él, con la izquierda, me atrajo y, con la derecha, me pegó. Me tiró al piso y justo caí en una alcantarilla que había al costado. Perdí el conocimiento, según dijeron mis amigos. Me quise levantar, no sentía las piernas y me sacaron del predio”.

En tanto, Ramiro advirtió que quiere que el episodio legal termine. “Estoy teniendo problemas laborales. Perdí una prótesis de la dentadura y tengo cuatro puntos en la cabeza. Quiero volver a mi vida común, de ir a trabajar. No quiero reclamar nada, solo poder terminar con esto y tener mi vida como era antes”, concluyó.

El posteo de Nicole Neumann tras la acusación

Nicole Neumann, quien mantiene una relación desde hace dos años con Urcera, compartió un posteo en sus redes sociales como símbolo de apoyo para su pareja; luego de ser acusado de agredir a un aficionado. Así, a pesar de que no se pronunció sobre lo ocurrido, la modelo publicó en Instagram varias instantáneas junto a su marido ante distintos paisajes, bajo el título: “Disfrutando del otoño”.

"Disfrutando del otoño" fue la frase con la que Nicole compartió una serie de fotos en Instagram

Urcera comentó la publicación con un directo y sencillo mensaje: “Te amo”. A lo que la modelo respondió: “Yo a vos, mi amor, noble y generoso y amable (de amar) por donde te mire (adentro y afuera)”.

Si bien varios usuarios de la red social elogiaron a la pareja, otros no dudaron en señalar la acusación por la agresión. “Tan amable que mandó a un hombre al hospital de una piña”, escribió uno. “Un hombre violento”, apuntó otro.

LA NACION