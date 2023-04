IndyCar: Agustín Canapino sumó experiencia y completó las 90 vueltas en Alabama

escuchar

Dos carreras en trazados urbanos, como el estreno en San Petersburgo y la cita en Long Beach, y el desafío de debutar en un óvalo, en Texas, eran los antecedentes que registraba Agustín Canapino en IndyCar. La cuarta cita del calendario se desarrolló en un autódromo, en el Barber Motorsport Park, en Alabama, y la proyección podía señalar que sería un alivio para el arrecifeño. Nada más alejado de la realidad, porque la visita al estado de Birmingham resultó un enorme desafío para el piloto como también para el equipo Juncos Hollinger Racing. La misión finalizó, desde la estadística, con el 26° lugar, el último entre los que vieron la bandera a cuadros, aunque el reto para el Titán, una vez más, fue completar el total de giros y evolucionar en la performance ante rivales que ya conocen a los autos, los circuitos y desde hace temporadas pulsean por las victorias en la categoría.

“Tiene subidas, bajadas, curvones peraltados… Es un circuito en donde se toca poco el freno, en porcentaje de la vuelta, quitando los óvalos. Es una pista particular: cuando probé fue una experiencia muy loca. Será la primera gran experiencia física del año”, apuntaba Canapino en la previa, vislumbrando la complejidad que le presentaría la carrera. No falló en el pronóstico, porque como se repite desde el debut, cada fecha es un examen. Además de la pista, debía entender el comportamiento del neumático rojo de Firestone -compuesto blando-, con el que hasta ahora no había ensayado. Después de unos entrenamientos en los que parecía perdido, los diversos cambios que el piloto y el equipo fueron probando mejoraron la performance y la clasificación lo descubrió en el puesto 22°.

Compartió fila con Helio Castroneves, el brasileño cuatro veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis y quien le hizo sentir la dureza de la IndyCar cuando corrieron en Long Beach. Las primeras vueltas lo tuvieron a Canapino avanzando tres posiciones, mientras en la cabeza de la carrera Romain Grosjean (Andretti Autosport) se defendía de los ataques que ensayaban el español Alex Palou (Chip Ganassi Racing) y un enérgico Pato O’Ward (Arrow Mclaren), ganador en 2022. El neozelandés Scott McLoughlin (Team Penske) era uno de los pilotos de las primeras líneas que había elegido los neumáticos duros para largar y se mantenía con ritmo, lo que lo posicionaba para ser protagonista en el desenlace de la carrera.

Canapino alcanzó el puesto 14 cuando se cumplía la vuelta 16, pero acortar el primer stint en una vuelta complicó la estrategia del arrecifeño. “Eso nos puso en una situación de tener que economizar mucha gasolina, mucha nafta, hasta la última [bandera] amarilla. Ahí ya con las gomas negras [compuesto duro de Firestone] fue difícil remontar”, comentó Ricardo Juncos, propietario del equipo y quien maneja la radio con Agustín, que le pidió que las comunicaciones las realizaran en inglés.

Agustín Canapino terminó tres de las cuatro fechas del calendario de IndyCar; con 47 puntos marcha en el puesto 18 en el campeonato Juncos Hollinger Racing

El abandono de Sting Ray Roob (Dale Coyne Racing), en el giro 38, provocó que se muestre la bandera amarilla y los pilotos entraron de modo masivo al pit para cambiar neumáticos y repostar combustible. Canapino lo hizo en la vuelta 41 y observó que su plan de carrera debía ser el de la consistencia, el aprendizaje y completar la totalidad de vueltas. “Carrera muy difícil, una de las pistas más difíciles del campeonato. Desgastante para el físico de los pilotos y muy difícil para los sobrepasos”, analizó Juncos, después de que los dos autos terminaran la experiencia y la estructura lograra sobreponerse a los desajustes de Long Beach. “El equipo mejoró mucho en el sistema, la comunicación y las estrategias, que se vio de modo claro con Callum Ilott, que hizo un carrerón y terminó en el puesto 13°. Un progreso del equipo, respecto a la última carrera”, manifestó Juncos, que ahora se enfoca para la cita del 13 de mayo en Indianápolis, la antesala de las 500 Millas que se desarrollarán el 28 de ese mes.

“No fue un gran resultado en posición, pero el desarrollo de la carrera fue cambiante. La primera parte fue muy buena, después perdimos puestos en cada una de las detenciones y la estrategia quizás no fue la mejor. No elegimos la goma roja, que fue la mejor goma de la carrera, pero completamos las 90 vueltas. Un esfuerzo muy grande a nivel físico y seguimos evolucionando”, analizó Canapino, exhausto por lo demandante que resultó el desarrollo.

Mayo tendrá dos visitas a Indianápolis para Agustín Canapino, con las 500 Millas como cartelera destacada del año Jonathan Bachman - Getty Images North America

En la cabeza de la carrera, en la vuelta 72, McLaughlin logró en la pista lo que el equipo no pudo en los pits y superó a Grosjean -no puede romper con el hechizo y ganar en IndyCar- y se encaminó a la victoria. El franco-suizo, que se quedó sin Push To Pass para el desenlace igualmente aguantó los ataques de Will Power (Team Penske) y finalizó como primer escolta, con el australiano completando el podio. El sueco Markus Ericsson (Chip Ganassi Racing), ganador en la apertura del calendario y que en Alabama terminó décimo, lidera el campeonato con 130 puntos; Canapino marcha en el 18avo lugar, con 47, siendo el segundo mejor rookie del año, por detrás de Marcus Armstrong (Chip Gannasi Racing), que cosechó 62 unidades.

LA NACION