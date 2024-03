Escuchar

Un triunfo legendario, merecedor de un guion cinematográfico o de un episodio de la serie que elevó el fervor por la Fórmula 1. Un éxito contundente, que ratifica las virtudes de un piloto que moldeó Red Bull Racing, aunque apenas tuvo espacio para correr en Toro Rosso, la escudería satélite del gigante de las bebidas energéticas. Una victoria singular, que devolvió a lo más alto del podio a Ferrari, que marcó un 1-2 con la estrella del español Carlos Sainz Jr. a la cabeza y el monegasco Charles Leclerc como escudero en el Gran Premio de Australia, la tercera estación del calendario del Gran Circo.

Se dio un festejo emotivo, porque la presencia del madrileño en el circuito urbano de Albert Park se confirmó un puñado de días antes de la cita oceánica, luego de que los exámenes y las respuestas físicas tras una operación de urgencia de apendicitis, dos semanas atrás, durante el programa de la carrera en Arabia Saudita, arrojaran resultados satisfactorios. Una celebración que abrirá las ventanas para un futuro escenario: Sainz Jr. se quedó sin butaca para 2025 con la rimbombante contratación de la Scuderia del séptuple campeón Lewis Hamilton.

Carlos Sainz Jr., en el centro de la escena, y el festejo del 1-2 junto con Charles Leclerc y toda la escudería Ferrari Asanka Brendon Ratnayake - AP

“La vida es genial a veces, porque paso del podio [en la apertura del año, en Bahréin] a la apendicitis, el regreso y la victoria. Fue una montaña rusa, pero lo valoro y estoy muy contento. Recomendaré a todos los pilotos quitarse el apéndice”, disparó con una sonrisa Sainz Jr., durante la entrevista televisiva que le realizó Guenther Steinert –exjefe de la escudería Haas, cesanteado en la actual temporada- antes de emprender el festejo en el podio. “Fue una buena carrera: me sentí cómodo, aunque por supuesto algo rígido y especialmente en lo físico no fue lo más fácil del mundo. Estoy muy contento de hacer el doblete con Charles, demuestra que el trabajo duro da sus beneficios”, analizó el español, que suma tres triunfos en la F.1 y quien volvió a quebrar la serie de victorias consecutivas que encadenaba el tricampeón mundial Max Verstappen: en Singapur 2023 cortó la racha de diez firmas del neerlandés y ahora dejó en nueve la cuenta de MadMax, que largó desde la pole y se retiró en el tercer giro, con un sobrecalentamiento de los frenos del neumático trasero derecho que provocó una explosión y un principio de incendio en el RB20. El dibujo australiano resultó también el escenario de la anterior deserción de Verstappen, en 2022, y el trazado en el que tampoco completó su carrera de estreno, en 2015, época en la que compartía garaje con Sainz Jr.

La fantástica victoria de Sainz Jr. en Melbourne

El abrazo con sus mecánicos, una señal de que, en épocas complejas, porque su estadía en Maranello tiene fecha de vencimiento, también se puede trabajar bajo un clima agradable y con objetivos altos. Ferrari es el único equipo que logró vencer, y en dos oportunidades, a Red Bull Racing, desde el GP de San Pablo 2022, cuando la firma la puso George Russell (Mercedes); el británico protagonizó un espectacular accidente –sin consecuencias físicas- en la anteúltima vuelta en Australia, que determinó que la carrera finalizara bajo régimen de Virtual Safety Car. No fue una fecha cómoda para las Flechas de Plata: Hamilton abandonó, tras 17 giros, por culpa de falta de potencia del motor.

La asistencia para George Russell, tras el impactante accidente en el final de la carrera; por el hecho, los comisarios deportivos sancionaron con 20 segundos a Fernando Alonso, por maniobra peligrosa PAUL CROCK - AFP

“Empecé el año con la noticia de la no renovación, después abría la temporada con un tercer puesto, luego otro bajón con la operación, la recuperación sin saber si iba a poder estar en Australia ni cuánto me iba a costar recuperarme para volver a estar en forma... De repente llego a Albert Park, a punto estuve de marcar la pole y gano la carrera. Todo te demuestra que nunca hay que bajar los brazos, que hay que estar siempre ahí”, puntualizó Sainz Jr. que, al día siguiente de la intervención quirúrgica, en Yedá, estuvo en el box acompañando a su reemplazante –el británico Oliver Bearman- y demostrando que es un trabajador de equipo. “Una victoria que sabe a gloria y con confianza, dominando como me gusta. Me preguntaron por la radio si quería ir por la vuelta rápida y les dije que había un pelín de graining, para qué arriesgar. Además, ya la había conseguido Charles: ya era del equipo”, expuso Sainz Jr., que se estrenó como vencedor en 2022, en Silverstone.

Dos semanas atrás, en Yedá: convaleciente, tras la intervención quirúrgica de apendicitis, Carlos Sainz Jr. al cuidado de su padre, Carlos, múltiple ganador del Rally Dakar y dos veces campeón del mundial de rally CUENTA DE X DE CARLOS SAINZ - CUENTA DE X DE CARLOS SAINZ

Aquel 2022 fue el año del último 1-2 de Ferrari, aunque con posiciones invertidas: Leclerc se llevó el premio mayor en Bahréin. “Carlos hizo un mejor trabajo desde la clasificación hasta la carrera, se merecía la victoria. Contento por él y el equipo, teníamos que maximizar los puntos y no lo podíamos haber hecho mejor”, relató el monegasco, segundo con 47 unidades en el Mundial de Pilotos, a cuatro de distancia de Verstappen. Entre los Constructores, la cosecha afianzó a Ferrari en el segundo escalón, con 93 puntos, y también son cuatro los que la separan de RBR. La sumatoria era razón para la felicidad de Frederic Vasseur, el conductor del equipo: “Nadie tiene una bola de cristal para saber qué podríamos haber hecho con Verstappen en carrera, pero si lo comparamos con Checo [Sergio Pérez], teníamos un delta [ritmo de carrera] cómodo. Con Max podría haber sido otra historia, aún nos quedan 20 carreras, que serán 20 ocasiones para pelear con Max”, apuntó el responsable de Ferrari.

Envuelto en humo, Max Verstappen desciende del RB20: el incendio de los frenos provocó el abandono del neerlandés en el inicio de la carrera Scott Barbour - AP Pool

“No voy a habla del año que viene. Llegamos a un acuerdo con Carlos hace unas semanas de centrarnos sólo en el campeonato y no hablar del futuro”, apuntó Vasseur, sobre la decisión de la Scuderia de deshacerse de Sainz Jr. en 2025. Con el calendario en sus primeros compases, no hay prioridades entre los pilotos, una situación que podría generar alguna inestabilidad interna, en particular si el español es quien lleva las riendas. Por ahora las sonrisas dominan, en particular la de la familia Sainz: Carlos despierta atractivos con sus actuaciones y su padre, ganador por cuarta vez del Rally Dakar esta temporada y dos veces campeón mundial de rally, tendrá con seguridad múltiples llamados con ofrecimientos de butacas para el año próximo. La vida es genial a veces.