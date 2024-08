La evolución de McLaren para arrasar con Lando Norris en Zandvoort y soñar en grande en la Fórmula 1

Escuchar

Tres poles y la misma cantidad de triunfos enseñaban Max Verstappen y Red Bull Racing (RBR) en el circuito de Zandvoort, desde que la Fórmula 1 retomó la actividad en los Países Bajos, en 2021. Tres temporadas en las que el neerlandés y la escudería de Milton Keynes se exhibieron dominantes, con una superioridad abrumadora sobre el resto. La esperanza de sumar un cuarto éxito y emparejar la estadística de Jim Clark, el piloto más vencedor en el trazado que se levanta a 25 kilómetros de Ámsterdam, fue una proyección que chocó con la fantástica evolución de McLaren, que desde hace varios grandes premios demuestra tener el mejor auto de la grilla.

La vuelta del calendario, tras el receso de medio año, confirmó el avance que se manifestaba en resultados parciales para la fábrica de Woking: Lando Norris anotó la pole, ganó con una ventaja de 22 segundos sobre MadMax y en el giro final registró el récord de vuelta con neumáticos de compuesto duro. Una paliza que acelera el pulso en la batalla en el Mundial de Constructores y que ilusiona con la chance de una reñida definición del Mundial de Pilotos: nueve fechas, con tres carreras Sprint, la hoja de ruta para el desenlace de la aventura.

Al frente: Lando Norris se recuperó de una floja largada y en el giro 18 superó a Max Verstappen para encaminarse a la victoria en Zandvoort SIMON WOHLFAHRT - AFP

Siete de los diez primeros grandes premios ganó Verstappen, que ahora acumula cinco citas sin treparse a lo más alto del podio. Desde la visita a Barcelona, los éxitos se los reparten Mercedes –dos victorias de Lewis Hamilton y una de George Russell- y McLaren, con Oscar Piastri y Norris. Los dos jóvenes pilotos firmaron sus primeros festejos en la F.1 en 2024: Miami fue el estreno del británico, que ahora suma dos celebraciones con la aplastante demostración en Zandvoort; Hungría, el escenario donde se impuso el australiano, en una carrera en la que el equipo no estuvo fino en las comunicaciones y vivió con tensión las últimas vueltas, en las que Norris debía ceder el primer puesto a su compañero de garaje. Aquel dominio de MadMax y RBR desapareció, el equipo entró en una dinámica negativa –múltiples hechos alteraron el plan de vuelo, entre el escándalo que envolvió a Christian Horner, los ataques mediáticos de Jos Verstappen -padre de Max, al jefe de la escudería-, la salida del ingeniero Adrian Newey y de técnicos de renombre del proyecto de F.1…- y McLaren asomó como la nueva guía en la pista.

El resumen de la aplastante victoria de Norris en Zandvoort

“No fue una carrera perfecta por la primera vuelta, pero después fue magnífica: con mucho ritmo y un auto increíble. Estuve cómodo y sereno para superar a Max. Me di cuenta que podía ganar desde la vuelta cinco, porque imaginé que él abriría una ventana en el reloj y no lo hizo”, apuntó Norris, que tuvo una floja largada –una vez más-, pero se recuperó y en la vuelta 18 ensayó la maniobra de superación sobre Verstappen y condujo hacia la victoria. “En Miami tuvimos un poco de suerte, esta vez hicimos un mejor trabajo y eso significa más para todos nosotros. Obviamente que Miami será especial porque gané mi primera carrera, pero triunfos como estos son los que merecemos”, comentó el británico, al que en el Mundial de Pilotos lo separan 70 puntos de MadMax.

McLaren se convirtió en una amenaza para Red Bull Racing en el Mundial de Constructores; la escudería de Woking achicó a 30 puntos la diferencia en el campeonato, con nueve grandes premios para el final de la temporada Peter Dejong - AP

Fuera del podio, que completaron Verstappen y Charles Leclerc (Ferrari), con su cuarto puesto Piastri alimenta la ilusión para que McLaren juegue un mano a mano con RBR entre los Constructores: la brecha se redujo a 30 unidades. “Definitivamente creo que vamos a pelear. El auto está funcionando muy bien y, aunque no fue mi mejor carrera, recortamos puntos y eso es lo positivo”, disparó el australiano. La satisfacción contrastaba con la preocupación de los pilotos de Milton Keynes: “No estoy sorprendido por el funcionamiento de McLaren, nosotros tenemos que hacerlo mejor. El auto no funcionaba, no teníamos balance, no pude ejecutar nada: no reaccionaba”, se quejó Verstappen, que advierte desde hace un puñado de carreras que el modelo RB20 está en una curva descendente. El mexicano Sergio Checo Pérez, alertó: “Necesitamos una mejora pronto para estar a la par de ellos. La vuelta que hizo Lando [Norris] al final asusta mucho”.

En Zandvoort, Lando Norris logró su segunda victoria en la Fórmula 1 y rompió con la hegemonía de Max Verstappen y Red Bull Racing, ganadores desde 2021 Peter Dejong - AP

En las evoluciones que presenta McLaren se esconde la clave para el avance. El resultado en la pista es producto de las tareas en el túnel de viento, inaugurado en 2023, y el simulador. Hasta el GP de Miami, RBR cosechaba 195 puntos contra 96 de los autos de color papaya; la cita estadounidense fue el primer episodio de actualizaciones que ensayó el equipo de Woking. La tendencia cambió y también las cifras: McLaren cosechó 270 unidades y RBR, 213.

Tres victorias y 13 podios, afirman el progreso y la fantástica labor del ingeniero Andrea Stella. Los autos con efecto suelo enseñaron ser desconcertantes hasta para quienes los diseñaron: por su concepción técnica se necesita la mayor carga aerodinámica posible para ser feroz en curvas de alta, media o baja velocidad, pero también lograr la mejor velocidad de punta posible… “Me sorprende que seamos tan competitivos, considerando que desde Miami en adelante no se trajeron muchas piezas nuevas a la pista; tenemos algunas mejoras para la segunda parte de la temporada”, explicó Stella, que bajo su mando el MCL38 modificó las tomas de air de frenos, las suspensiones y diseñó un nuevo fondo plano, que es una de las partes del auto que mayor carga aerodinámica genera. “Hay muchas cosas por hacer para ser competitivos. Algunos equipos invirtieron de manera constante y regular durante 15 años, tiempo en el que McLaren hizo poco”, resume el ingeniero italiano sobre la distancia que deben acortar en Woking para ilusionarse en grande.

En la fábrica, en las computadoras, en los cronómetros, en la pista, en el garaje, en el pitwall... McLaren descubrió el rumbo y festejar un título que no consigue desde 1998 dejó de ser solo una ilusión.