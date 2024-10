La frase del jefe de Red Bull que confirma su interés en Franco Colapinto para la próxima temporada

Los rumores sobre la continuidad de Franco Colapinto para la próxima temporada de la Fórmula 1 suenan cada vez más fuertes. En las últimas horas fue Red Bull -nada menos- la escudería que mostró interés por el piloto argentino de Williams. Christian Horner, el jefe de la escudería austríaca, resultó el encargado de avanzar en esta posibilidad, impresionado por el gran rendimiento del pilarense.

El medio alemán Auto Motor und Sport publicó una entrevista con Horner, el director de Red Bull, que expresó: “Colapinto es un piloto interesante. Es sorprendentemente mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba en la Fórmula 2. Sería un mal jefe de equipo si no sondeara si está disponible”.

En la entrevista de Auto Motor und Sport se confirmó la versión de la que se habló durante los últimos días y que inició hace una semana el cronista Joe Saward, cuando advirtió que Red Bull tenía en carpeta a Colapinto ante una inminente salida del mexicano Sergio Checo Pérez. De este modo, Horner convalidó esos rumores.

Franco Colapinto podría continuar en la Fórmula 1 durante 2025 y Red Bull estaría interesado en el argentino

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, ya había expresado el interés del equipo Red Bull en el argentino: “Queremos a Colapinto a todo o nada”, fueron sus palabras, que replicaron en el citado medio cuando plantearon las vías de salida de Colapinto de Williams. Sin embargo, explicó que una cesión no era vista con buenos ojos por ninguno de los dos equipos: “No se había destacado, pero nos sorprendió. Respondió muy bien al ser llevado de apuro, como Liam Lawson.

Marko también agregó: “Hablamos con Williams por él, pero no es viable dado que tiene un contrato a largo plazo y la cesión no es interesante para ningún equipo. No vamos a entrenar a nadie para otro equipo”. Así, si bien el directivo de Red Bull le bajó un poco el tono a la cuestión, también dejó en claro que si la escudería de bebidas energéticas va por Colapinto, no será para un préstamo.

A todo esto hay que sumarle el elogio de Verstappen a Colapinto, luego del Gran Premio de México: “Está haciendo un gran trabajo desde que llegó a la Fórmula 1, siempre es lindo ver a jóvenes pilotos que llegan y lo hacen bien”. Las palabras del neerlandés llegaron después de que ambos se crucen en la zona mixta y se saluden afectuosamente. Sabido es que el último campeón del mundo es un compañero “complicado” en la F1 y que ha tenido problemas con varios pilotos en Red Bull, por lo que una buena relación entre ambos no es poca cosa.

Por el lado de Williams le bajan el tono a los rumores. De hecho, fue el propio Colapinto quien se encargó de decir que no tiene un asiento para 2025: “Por el momento, no estaré en la Fórmula 1″, advirtió. Al mismo tiempo, negó conocer desde dónde surgían las versiones.

Además, en Williams saben que no pueden darle una plaza para la próxima temporada y, si bien lo piensan como piloto de reserva por al menos un año, James Vowles, jefe de equipo de Williams, dejó la puerta abierta a una negociación: “Es una pregunta atrevida, pero en medio de una negociación sensible, es mejor no hablar públicamente”.

La agenda del piloto de Williams continuará este fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace, de Interlagos, San Pablo, donde se espera una multitud de argentinos. La actividad en el autódromo brasileño se iniciará este viernes 1 de noviembre con la única práctica, a las 11.30 de la Argentina. Ese día, pero a las 15.30, se llevará a cabo la prueba de clasificación para la carrera sprint, que tendrá lugar el sábado a las 11 de mañana. Luego se efectuará la prueba de clasificación para la carrera principal, a las 15.30, y este última se desarrollará el domingo a las 14, siempre hora de Buenos Aires.

Desde su debut como piloto de tiempo completo, Colapinto acumula cinco puntos en el Mundial, gracias a haber terminado octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán y décimo en el Gran Premio de Estados Unidos, entre las cinco fechas protagonizadas tras reemplazar a Logan Sargeant desde Italia el fin de semana del viernes 30 de agosto al domingo 1 de septiembre.

Colapinto ya está en San Pablo (x.com/Colapinto_news)

El arribo de Colapinto a San Pablo

Franco Colapinto ya está en Brasil, donde ya se prepara para la próxima cita de la Fórmula 1, que se perfila como un acontecimiento en donde la “Colapintomanía” va a impregnar el Gran Premio de San Pablo, ciudad en donde se esperan decenas de miles de argentinos alentando al primer piloto argentino que correrá en ese país desde que Gastón Mazzacane compitiera en 2001.

Apenas lo divisaron, el joven piloto fue abordado por cientos de seguidores que lo abrazaron y le pidieron selfies en el aeropuerto. Con su habitual sonrisa, Franco accedió a esos requerimientos. A pocos días de la carrera, el fervor entre los fanáticos albicelestes se siente a cada paso: el martes por la mañana ya se veían camisetas y gorras de Williams en el Aeroparque de Buenos Aires, con hinchas que decidieron anticipar su viaje debido a un paro de transporte programado para este miércoles.

La primera avanzada de fanáticos aterrizó en una ciudad paulista que los recibió con lluvia y un frío inusual para esta época del año. De hecho, el pronóstico extendido anticipa un fin de semana húmedo y desafiante para los pilotos, con lluvias esperadas tanto en la sesión de clasificación del sábado, en la carrera sprint y también en la carrera del domingo.

Curiosamente, la inmensidad de San Pablo diluye el ambiente de Fórmula 1 en sus calles, ya que los primeros turistas no advirtieron cartelería vinculada con el gran acontecimiento deportivo de este fin de semana.

