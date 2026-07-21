La furia por radio de Pierre Gasly con su ingeniero de Alpine en el GP de Bélgica de Fórmula 1

Pierre Gasly protagonizó un momento de fuerte tensión con Alpine durante el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps. El piloto francés explotó por radio contra su ingeniero, Josh Peckett, después de una lenta parada en boxes en la vuelta 14 que comprometió la estrategia del equipo y terminó condicionando su resultado final.

Peckett intentó aplacar ese momento clave y le pidió a Gasly que se concentrara en la vuelta de salida. La respuesta del galo se disparó de inmediato: “¡No me puedo calmar, amigo, es culpa de ustedes! ¡Concéntrense en ponerme en las condiciones de pista adecuadas!“. El ingeniero respondió con un comentario breve: “sí, amigo, cabeza abajo, concéntrate”, y Gasly cerró el intercambio con: “Sí, déjenme a mí ahora”, una muestra de que solo buscaba focalizarse en la carrera antes de continuar con ese intercambio a puros nervios.

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La intención de Alpine era ejecutar un “undercut” para ganar posiciones sobre los monoplazas de Racing Bulls. Sin embargo, la demora en la detención dejó a Gasly atrapado en el tráfico al regresar a la pista, frustrando la maniobra planificada. Visiblemente molesto, el francés descargó toda su frustración a través de la radio y responsabilizó al equipo por la situación, mientras Peckett intentaba serenarlo.

A partir de ese momento, Gasly intentó recuperar terreno, pero las consecuencias de aquella parada fueron difíciles de revertir. En la vuelta 31 perdió dos posiciones clave al ser adelantado por su compañero de equipo, Franco Colapinto, y por Liam Lawson, de Racing Bulls.

La maniobra resultó decisiva para la lucha por los últimos puntos. Colapinto logró terminar en la décima posición y se quedó con la última unidad disponible de la carrera, mientras que Gasly cruzó la meta en el undécimo lugar y se marchó de Spa sin sumar.

La prueba tuvo como vencedor a Kimi Antonelli, con Mercedes, escoltado por Charles Leclerc, de Ferrari, y por Max Verstappen, de Red Bull Racing.

Una mala parada perjudicó la posición final de Pierre Gasly en Spa Francorchamps Sarah Meyssonnier - Pool Reuters

Una vez finalizada la competencia, Gasly reconoció que la parada en boxes había sido un factor determinante en el desenlace de su carrera. No obstante, también remarcó que el problema fue más amplio y apuntó a una falta general de rendimiento del equipo, al considerar que Alpine necesita encontrar más velocidad para ser competitivo.

“Empezó mal, no tenía potencia al inicio, así que creo que perdí dos posiciones. Logré recuperarme, pero lamentablemente después tuvimos una mala parada que nos hizo retroceder de nuevo, intentando remontar…”, dijo el francés sobre su carrera de domingo.

Frustrating for @pierregasly to miss out on points after lots of battling but we'll go again next week at the #HungarianGP pic.twitter.com/iN98B8OdnO — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 19, 2026

“Fue una carrera bastante frustrante, estuve atascado detrás de Liam [Lawson] durante bastante tiempo, luchando, adelantándolo, y él me adelantó de nuevo, lo cual fue bastante complicado. Sí, lamentablemente al final perdimos y terminamos fuera de los puntos, lo cual fue un poco decepcionante”.

El episodio coronó un fin de semana complicado para el francés, que además había sufrido un accidente durante la segunda práctica libre. En ese contexto, la relación deportiva con Colapinto también quedó bajo los focos después de que el argentino lograra superar a su compañero en pista y terminara en zona de puntos, en el 10° puesto.

Flavio Briatore, alerta con todo lo que sucede en Alpine

De cara al próximo compromiso en el Gran Premio de Hungría, Alpine enfrenta señales de alerta. La escudería comandada por Flavio Briatore revisar sus procedimientos operativos, pero el director ejecutivo sacó un buen balance: “Nos vamos de Bélgica con un punto después del décimo puesto de Franco, lo que significa que seguimos en la quinta posición del campeonato, aunque ahora empatados en puntos con Racing Bulls”, declaró.

Briatore valoró la manera en que Colapinto y Gasly lucharon en pista: “Vimos una buena y limpia lucha rueda a rueda durante toda la carrera, especialmente entre Pierre y Franco, quienes además mantuvieron un duelo limpio y entretenido entre ellos; esta vez el resultado cayó del lado de Franco, así que felicitaciones para él”, afirmó el asesor.