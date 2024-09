La influencer española Christine Zonca dio detalles sobre su intercambio con Franco Colapinto

Escuchar

Luego de los halagos que recibió de parte de Franco Colapinto en la previa de su debut en la Fórmula 1, Christine Giampaoli Zonca, de 31 años, quien también es pilota, dialogó con LN+ y dio detalles de su vínculo con la flamante promesa de Williams Racing. “Creo que al final hubo un poco de aire fresco a la Fórmula 1″, afirmó sobre su encuentro con el joven de 21 años.

Una semana atrás, ambos jóvenes protagonizaron un momento que dio que hablar cuando la también cronista de la cadena DAZN lo entrevistara tras su debut en la mayor categoría del automovilismo. “Gracias por hacerme una nota. Tenía muchas ganas de que me la hicieras vos”, comenzó diciendo Colapinto en el paddock de Fórmula 1 y rompió el hielo con la influencer. En la misma línea, agregó: “Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá”.

La entrevistadora le agradeció con simpatía y le contó que había visto muchas entrevistas de él en la previa de este encuentro y que pensó: “Este chico me va a caer bien”. Mientras ella le decía eso, el nuevo integrante de la F1 se tomaba el rostro y susurraba, entre avergonzado y sonriente: “Uy, no. ¿Cuál habrás visto?”.

Este martes, la reportera, consultada en LN+ sobre si Colapinto “la encaró”, le puso fin a los rumores que se generaron por el pícaro intercambio: “No. Creo que era muy profesional, simplemente fue muy simpático. En las imágenes se ve que luego estuvimos hablando porque le bromeé por la mañana y le dije ‘la que me liaste’. La verdad que muy bien, muy buena gente y, como dije siempre, creo que al final hubo un poco de aire fresco a la Fórmula 1″.

En cuanto a si hay chances de que se forme una pareja, sostuvo: “No, no creo. Yo tengo 10 años más”. Asimismo, la española reveló que no habló con el piloto por redes sociales ni WhatsApp: “No nada, nada. Todo lo que hablamos fue siempre de coches. Lo siento. No hubo copas”.

“Hay que decir que los argentinos siempre sois muy majos, y la verdad que eso se nota. Yo creo que al final es eso, cuando estás de entrevista siempre todo es muy serio, están todos los jefes de prensa controlando y él siempre es muy sincero, te hace sacar una sonrisa. Por eso dije que es un poco de aire fresco”, insistió. Y planteó que el piloto oriundo de Pilar tuvo un buen rendimiento y al final de la carrera estaba muy cansado porque “no estaba acostumbrado a dar muchas vueltas, sobre todo con el tema del asiento”. Al mismo tiempo, contó que todos los periodistas del medio donde trabaja están impresionados con su desempeño.

Colapinto tuvo su debut en la Fórmula 1 el pasado domingo con un resultado que habría estado “por encima de las expectativas”, Giampaoli Zonca, al respecto, sostuvo: “Creo que la gente no sabía bien qué esperarse porque al final no había rodado mucho en Fórmula 1y lo ha hecho increíble, ha demostrado las habilidades; de un P18 acabó en un P12. Tuvo ahí un poco de problemillas en la cuali pero yo creo que lo hizo genial. Tema presión no tiene que ser fácil, subirse así a un Fórmula 1 de repente y tener que demostrar”.

Al hablar sobre el futuro del argentino en la Fórmula 1, la entrevistadora descartó que este año sea su debut y despedida en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. “Lo bueno es que ahora él tiene el asiento asegurado hasta fin de año. Creo que él tiene que quedarse ahí, demostrando, mejorando y demás, para que el próximo año ojalá tenga asiento y hay muy pocos equipos libres así que... ¿por qué no?”.

Sobre los 23 años que la F1 estuvo sin argentinos, subrayó: “Es algo que impacta. Obviamente somos españoles pero cuando hay hispanohablantes nos encariñamos más de la cuenta entonces creo que mola mucho que haya vuelto alguien después de tantísimos años y que pueda llevar la bandera y el país en alto. Creo que es espectacular y que se nota, se está notando mucho”. Además, remarcó que la presencia de argentinos en Italia fue impresionante y, hasta le preguntaban si ella era la que “había estado en la tele” tras hacerse viral. Y admitió que la “Francomanía”, la hizo más reconocida a nivel internacional: “No hubiera hablado con ustedes”, expresó, entre risas.

En el final de la entrevista, la pilota habló sobre su rol en el automovilismo: “Yo hago cosas totalmente distintas, hago tierra. Tipo Rally y Dakar, que vosotros debéis conocer muy bien. El Dakar lo corrí con mi piloto argentino [Ricardo Adrián Torlaschi], de Mendoza, es un grande. Es bastante diferente, tenemos copilotos siempre porque son muchos kilómetros, en un rally son tramos de 100, 200, 300 kilómetros pero en un Dakar pueden llegar a ser mucho más largos y llegamos a tener 10, 12 horas en el coche así que es bastante duro y muchos días, además tienes que arreglar el auto tu solo en el desierto, dormir en el desierto, y hay muchas más cosas”, cerró.

