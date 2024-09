Las felicitaciones del equipo Williams para Franco Colapinto por su actuación en Monza y los próximos pasos del argentino en la Fórmula 1

Escuchar

La alegría de la escudería por el rendimiento de Franco Colapinto es total. Incluso, tras la bandera a cuadros se pudo escuchar el diálogo del argentino con su ingeniero y con James Vowles, el director del equipo Williams, que quedaron maravillados con este primer paso en la Fórmula 1 del piloto argentino de 21 años, que terminó en el puesto 12° en Monza.

“ Franco es una primera carrera fantástica. No te has equivocado ni un ápice. Terminaste unos segundos por detrás de Alex (Albon). Tuviste ritmo en la calificación. Si lo mantenemos así, estarás ahí y podrás luchar. Bien hecho, esta es tu primera carrera y no puedo esperar a ver cómo avanzamos juntos ”, le dijo Vowles por radio.

Y la respuesta de Colapinto fue clara: “ Gracias, James. Gracias por esta oportunidad. Realmente lo disfruté. Realmente, disfruté este fin de semana “.

Tras el desenlace, la escudería posteó en su cuenta oficial de X una foto de Alex Albon y de Colapinto, con las felicitaciones por el muy satisfactorio desempeño de los dos pilotos de Williams. El tailandés logró el noveno lugar y sumar puntos para la escudería, mientras que el argentino terminó en una gran posición y desde el equipo británico escribieron: “ Una brillante actuación de Alex para asegurar el P9 en el día de hoy #ItalianGP y un debut muy impresionante @F1 para Franco, que se llevó el P12 ″.

Los fanáticos también enloquecieron con el debut de Colapinto en la Fórmula 1. Y muchos hinchas argentinos se acercaron hasta el circuito de Monza y el piloto de 21 que nació en Pilar, se acercó hasta la tribuna para sacarse fotos y firmar autógrafos.

La locura de los fans argentinos en #Monza con ⁦@FranColapinto⁩ 💪🏻💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/uYBab6ApZh — Felipe Mc Gough (@fmcgough) September 1, 2024

Su compañero de equipo, el piloto tailandés Alex Albon, también quedó impresionado por la tarea de Colapinto en su primera carrera en la Fórmula 1: “ Ha sido una primera carrera impresionante. También fue su primer tramo largo de todo el fin de semana, hay que tenerlo en cuenta. Manejó bien los neumáticos. Yo tuve que usar mucha de mi experiencia para cuidar el neumático delantero izquierdo y él lo hizo de primera. Tuvo una muy buena carrera. Es una buena señal para las próximas . Obviamente él conocía esta pista, pero no creo que sea más difícil para él en las próximas. Va a conocer más el auto, pero tendrá que aprender nuevas pistas. Creo que puede estar orgulloso de este fin de semana ”.

El piloto, de 21 años, tiene en su auto el número 43 y correrá en las ocho carreras que le restan a la temporada 2024, en reemplazo de Logan Sargeant. Largó desde la decimoctava posición, paró solo una vez en boxes (hizo 37 vueltas con neumáticos duros), giró a una buena velocidad promedio, usufructuó un toque entre el alemán Nico Hülkenberg y el japonés Yuki Tsunoda y tuvo un par de sobrepasos interesantes, como su gran maniobra ante el francés Pierre Gasly.

El calendario de Franco Colapinto

15 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

22 de septiembre: GP de Singapur.

20 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin.

27 octubre: GP de México en Ciudad de México.

3 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos.

24 de noviembre (sábado): GP de Las Vegas.

1° diciembre: GP de Qatar en Losail.

8 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

