Lewis Hamilton es el protagonista de uno de los pases más importantes de la historia de la Fórmula 1. El británico, siete veces campeón de la máxima categoría del automovilismo, dejará a fin de año la escudería Mercedes y se incorporará a Ferrari, la más exitosa y popular. Cuando la noticia se conoció, a principios de mes, fue un cimbronazo. Ahora, el destacado piloto de 39 años confesó que “ni mis padres sabían” las negociaciones que llevó adelante con la tradicional escudería italiana.

Padres y hermanos de Hamilton se enteraron del acuerdo con el Cavallino Rampante cuando la operación ya estaba concluida. El propio deportista lo reveló hablando en F1: Back at Base, un nuevo podcast creado por la BBC, cuya información es consignada por La Gazzetta dello Sport.

Hamilton y el acuerdo con Ferrari para 2025: "No le conté a nadie sobre Ferrari. No se lo conté a mis padres hasta el día en que se anunció" Frank Augstein - AP

La relación entre Lewis y su familia es muy intensa, según el periódico deportivo italiano. Sin embargo, este vínculo no fue suficiente para que el conductor más exitoso de la historia se confiara. Hamilton explicó: “No le conté a nadie sobre Ferrari. No se lo conté a mis padres hasta el día en que se anunció. Así que nadie lo supo” .

Hamilton, además, contó cómo se produjo la negociación con Ferrari: “Todo sucedió muy rápido, conozco a Fred Vasseur (director de Ferrari) desde hace tiempo. En lo que a mí respecta, estaba ilusionado con la nueva temporada, pero no sabía lo que me depararía la temporada, el futuro ni cuánto tiempo correría. Me sentí súper motivado y emocionado de seguir corriendo”.

En ese escenario, la idea de Ferrari surgió en un momento delicado: “Se presentó la oportunidad y me dije: ‘Ok, tengo que pensar con cuidado’. No tuve mucho tiempo para pensar y sólo tuve que seguir mi instinto. Así que decidí aprovechar la oportunidad”.

Lewis Hamilton cambiará de equipo cuando cumpla 40 años, luego de doce temporadas en Mercedes Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

El inglés cambiará de equipo cuando cumpla 40 años, luego de doce temporadas en Mercedes, estructura en la que logró seis de sus siete coronas (2014, 2015 y 2017 a 2020). Si bien al piloto británico se lo vinculó fuertemente con un cambio a Maranello en temporadas anteriores, siempre habló de su afinidad con Mercedes y firmó un nuevo contrato de dos años en 2023 para mantenerse al menos hasta el final de 2025 en el equipo en el que compite desde 2013. Sin embargo, el presidente de Ferrari, John Elkann, gran admirador de Hamilton, estuvo negociando, según contaron distintos medios italianos, el acuerdo que, finalmente, se reveló el 1 de este mes.

“El equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y Lewis Hamilton separarán sus caminos al final de la temporada 2024. Lewis activó una opción de salida en el contrato anunciado el año pasado”, informó, sin mencionar a Ferrari, la escuadra alemana, que monopolizó la Fórmula 1 desde 2014 hasta 2020 (en 2016 salió campeón el alemán Nico Rosberg), e incluso obtuvo el Mundial de Constructores en 2021 (aunque el nuevo monarca resultó Max Verstappen, de Red Bull Racing).

Carlos Sainz será el piloto reemplazado por Lewis Hamilton en Ferrari en 2025; el inglés tendrá 40 años cuando cambie de escudería. NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

“He pasado 11 años increíbles con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Mercedes ha sido parte de mi vida desde que tenía 13 años. Es un lugar donde crecí, por lo que tomar la decisión de irme fue una de las más difíciles que he tenido que tomar. Pero es el momento adecuado para dar este paso y estoy emocionado de asumir un nuevo desafío”, manifestó Lewis, que tuvo más palabras diplomáticas en medio del terremoto que causó en la categoría.

Hamilton es el piloto más exitoso en la historia de la F1, con los mencionados siete cetros, más 103 victorias, 104 pole positions y 65 giros más rápidos en carrera. Michael Schumacher es el otro piloto que tiene siete títulos de campeón, pero menos triunfos, 91, y poles, 68, aunque más récords de vuelta, 77. Hamilton, que no gana una carrera desde diciembre de 2021, se unió a Mercedes en 2013 procedente de McLaren y obtuvo seis coronas con el equipo que hoy sigue a cargo de Toto Wolff.

