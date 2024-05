Michael Schumacher: la familia le ganó una demanda judicial a una revista por una entrevista falsa

Escuchar

Die Aktuelle es una revista alemana que se publica desde 1979, de modo semanal. Tiempo atrás, causó una polémica mayúscula cuando publicó un artículo en su portada en el que afirmaba tener una “primera entrevista” con Michael Schumacher desde el grave accidente de esquí que sufrió en 2013.

En su interior, y sin ningún permiso de la familia, la revista publicó citas que habían sido generadas por tecnología de Inteligencia Artificial. El disgusto que causó la entrevista llevó a los editores a destituir de su cargo a Anne Hoffmann, redactora jefe de la revista, que tiempo más tarde emitió una disculpa.

“Este artículo de mal gusto y engañoso nunca debería haber aparecido”, escribió Bianca Pohlmann, directora general del grupo alemán Funke, en un comunicado. Y fue más allá: “No se ajusta en modo alguno a las normas de periodismo que nosotros y nuestros lectores esperamos de una editorial como Funke”.

Imagen tomada el 17 de enero de 2003 que muestra a Michael Schumacher sosteniendo sus esquíes antes de una carrera de slalom gigante en Madonna di Campiglio VINCENZO PINTO - AFP

“Como resultado de la publicación de este artículo, se extraerán consecuencias personales inmediatas. La redactora jefe de Die Aktuelle, Anne Hoffmann, responsable periodística del periódico desde 2009, será relevada de sus funciones a partir de hoy”, se comentó, en su momento. Recientemente, según publica el medio Motorsport, la familia Schumacher le ganó una demanda judicial a la publicación, según se deprende de una información surgida en los tribunales alemanes.

“Ganamos el proceso y no haremos ningún otro comentario”, indicó Sabine Kehm, portavoz de la familia del legendario piloto alemán. El periódico alemán Bild informó el jueves que la familia había percibido 200.000 euros en concepto de daños y perjuicios, una cifra no confirmada por la portavoz de la familia.

El ex piloto alemán Michael Schumacher era un experto esquiador, como lo demostró en Madonna di Campiglio, Italia AFP / VINCENZO PINT - AFP

Después de ese episodio, el editor de la revista se había disculpado públicamente de Schumacher y de su familia. Anne Hoffmann, redactora jefa de Die Aktuelle, fue despedida. La familia de Schumacher protege la intimidad del excampeón de 55 años, que no ha sido visto en público desde su accidente, a fines de 2013. Apenas se han filtrado informaciones sobre su estado de salud.

Más de una década después, el estado real de salud del Kaiser, que el próximo 3 de enero cumplirá 56 años, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del deporte. Esa impenetrabilidad impuesta por Corinna, su mujer, se basa en la lealtad, pero se consigue a partir de estrictas cláusulas de confidencialidad con quienes rodean y se ocupan de la rehabilitación de su esposo, que de vez en cuando recibe visitas de algún amigo.

Una de esas personas cercanas es Jean Todt, ex jefe del equipo Ferrari y amigo del corredor alemán, con quien consiguió cinco títulos consecutivos para la escudería de Maranello. “Michael está aquí, así que no lo extraño”, le dijo el ex ejecutivo francés al diario L’Equipe. Y agregó: “Simplemente, no es el Michael que solía ser. “Es un Schumacher un poco diferente, y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Es todo lo que hay para decir. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. No es el Michael que conocimos en la Fórmula 1″, completó Todt.

LA NACION