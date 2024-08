Pagar para correr: Haas rumbo a Monza, tras levantar un embargo judicial de US$ 9.000.000 y un auto

Escuchar

Sin puntos, porque sus pilotos no se clasificaron entre los diez mejores, la aventura del equipo Haas por Zandvoort tuvo un episodio extradeportivo que convirtió la experiencia en un sufrimiento mayor: los camiones que trasladan por tierra los elementos de las escuderías, cuando el calendario se desarrolla por circuitos europeos, tuvieron que retrasar la salida rumbo a Monza, el nuevo destino de la temporada de la Fórmula 1, ante un embargo que ejecutó la empresa rusa Uralkali, que patrocinó a la escuadra en 2021 y 2022. El convoy finalmente emprendió el viaje tras el pago de nueve millones de dólares y un auto.

“Uralkali confirma que recibió íntegramente el pago adeudado por Haas, incluido intereses y tasas, tras la sentencia del tribunal de arbitraje suizo. También recibimos el auto de carrera que se nos debía en virtud de los términos del acuerdo de patrocinio (…). De este modo, Uralkali notifica a las autoridades neerlandeses que pueden liberar los activos de Haas de su arresto como medida provisional, y Haas es libre de sacarlos de los Países Bajos”, informó la compañía rusa, una de las cinco principales productoras de fertilizantes del mundo y que se involucró en la Fórmula 1 para apoyar económicamente al piloto ruso Nikita Mazepin.

La escudería, por su parte, también comunicó que el conflicto estaba zanjado: “Uralkali confirmó ahora la recepción de la transferencia financiera del pasado viernes y, por lo tanto, nuestros camiones fueron autorizados para salir de los Países Bajos y dirigirse a Italia.

Nikita Mazepin y Mick Schumacher y el auto de Haas que recibió el patrocinio de Uralkali; la invasión de Rusia a Ucrania provocó la ruptura del contrato con la empresa y el comienzo del litigio

El conflicto entre la escudería y Uralkali se desató tras la invasión de Rusia a Ucrania. El 5 de marzo de 2022, una semana antes de los segundos ensayos de pretemporada que realizó el Gran Circo en el circuito de Sakhir, en Bahréin, Haas rompió el vínculo con el patrocinador, cuyo principal accionista es Dmitry Mazepin, padre del piloto que compartió garaje con Mick Schumacher. La empresa pidió el reembolso de 13 millones de dólares que aportó para la campaña, pero desde la sede del equipo, en Carolina del Norte, la respuesta fue contundente: se negaron a devolver la cifra y, además, se solicitó una compensación por pérdidas de beneficios por una suma de US$ 8.800.000.

La crisis tuvo un capítulo anterior, durante los ensayos de Barcelona, cuando Haas quitó de sus autos, los boxes y los camiones los colores de la bandera de Rusia, con los que se identificaba Uralkali. La medida fue tomada un día después del inicio de la guerra en Ucrania –el 24 de febrero de 2022-, cuando la escudería observaba con detenimiento las reacciones de la F.1 y de la federación Internacional del Automóvil.

Una audiencia en el tribunal de arbitraje suizo, en junio pasado, dictaminó que Haas debía reembolsar a Uralkali parte de su pago de patrocinio realizado para 2022, antes de que el acuerdo fuera cancelado desde la escudería, tras la invasión rusa a Ucrania. El tribunal declaró que Haas estaba en su derecho de rescindir el acuerdo, pero también estableció que la escudería estadounidense solo podía quedarse con una parte del saldo de patrocinio de 13 millones de dólares que se pagaron para la temporada. La orden fue la devolución del resto del pago, que rondaba los US$ 9 millones.

Nikita Mazepin, el último piloto ruso en la Fórmula 1; el joven tuvo el apoyo de Uralkali, la empresa de fertilizantes cuyo mayor accionista era su padre Dimitry Clive Mason - Formula 1

La empresa rusa notificó que Haas incumplió el plazo de pago y promovió un reclamó en los tribunales de Países Bajos, en la previa del gran premio del fin de semana. Solicitó el embargo de los activos de Haas y obtuvo un fallo favorable, por lo que agentes judiciales y policías visitaron el box en Zandvoort el jueves pasado, antes del comienzo de la actividad en la pista. La participación en la carrera no estuvo en riesgo, aunque los camiones no iban a ser liberados si no se efectuaba el pago pendiente.

“Esta es la consecuencia esperada de la negativa de Haas a obedecer el laudo arbitral que concedía el pago y la entrega de un auto de carreras a Uralkali. El fallo se emitió el 12 de junio, con efecto inmediato y fue ignorado. Haas tuvo más de dos meses para aplicar el pago, la empresa se contactó con los representantes de Haas con opciones sobre cómo cancelar la deuda y dónde enviar el auto, sin recibir una respuesta sustantiva”, comunicó Uralkali, el pasado jueves, reconociendo la visita al paddock de la visita de los agentes neerlandeses, de distintas agencias, para inventariar los elementos del equipo.

Con la confirmación del pago que Haas ensayó el viernes, pero que se acreditó el lunes, los camiones de la escudería recibieron la orden de iniciar el viaje rumbo a Monza. Un recorrido de 1106 kilómetros para que los pilotos Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen tengan los elementos para el decimosexto episodio del calendario en un escenario en el que el equipo estadounidense la única vez que clasificó a uno de sus pilotos en los puestos puntuable, Romain Grosjean en 2018, más tarde fue descalificado por irregularidades en el fondo plano.

LA NACION