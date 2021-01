Pierre Cherpin, durante la competencia del Rally Dakar

El motociclista francés Pierre Cherpin, que sufrió un traumatismo de cráneo la semana pasada tras una caída en la séptima etapa del Dakar 2021, murió mientras era trasladado a Francia, informó la organización del Rally.

El aficionado de 52 años, que participaba en su cuarto Dakar, había sido sometido a una neurocirugía y puesto en coma inducido médicamente después del accidente que sufrió en Arabia Saudita. Piloto de motos y empresario de profesión, el francés había sufrido un traumatismo craneoencefálico con un hematoma extradural, además de un neumotórax y varias costillas rotas.

"Durante su traslado en un avión sanitario de Yeda a Francia, Pierre Cherpin murió a causa de las lesiones causadas por su caída durante la séptima etapa de Ha'il a Sakaka el 10 de enero", dijeron los organizadores en un comunicado. Tras su caída en plena competencia, "los servicios de socorro acudieron por helicóptero y lo encontraron inconsciente", informaron.

Cherpin fue operado de urgencia en neurocirugía, lo mantuvieron en coma artificial y su estado era estable en los últimos días. "Fue trasladado de Sakaka al hospital de Yedá y luego a Francia, se dirigía al hospital de Lille", precisó la organización.

El francés había disputado las ediciones de 2009, 2012 y 2015. Consiguió terminar en las dos primeras pero no en la última por la rotura del motor de su Husqvarna 450. En todas ellas compitió en la categoría 'Original', antiguamente conocida como 'malle-moto', sin asistencia.

Con la muerte del piloto francés son al menos 72 las personas que han perdido la vida en el Dakar desde su primera edición, en 1979. De esas víctimas mortales, 27 eran participantes y de ellos, 22 motociclistas.

"Soy un aficionado, no voy a ganar ni a subir al podio, sino a vivir una aventura, a descubrir paisajes que nunca hubiera tenido la oportunidad de ver. En 2015 en Bolivia tuve mucho frío, sufrí mucho. A menudo me digo a mí mismo: '¿qué estás haciendo aquí?'. Pero aquí todo es emocionante: ir en moto, vivir tu pasión y participar en este evento que no se parece a ningún otro", había dicho Cherpin en la previa de la competencia 2021.

Fue la primera víctima mortal este año en un evento que ha cobrado muchas vidas desde la edición original del París-Dakar en 1978. En la edición pasada fallecieron los motociclistas Paulo Goncalves, de Portugal, y Edwin Straver, de Países Bajos.

En 2012, el argentino Jorge Martínez Boero murió luego de una caída con su moto a dos kilómetros de meta de la especial cronometrada de la primera etapa, cerca de la localidad de Necochea, en Argentina.

Peterhansel, el Rey del Dakar

El veterano francés Stéphane Peterhansel celebró una nueva victoria en el Rally Dakar, ampliando su récord a 14 títulos, el octavo en la categoría de coches, después de dos semanas agotadoras en los desiertos de Arabia Saudita.

En la general, Peterhansel (finalizó tercero en la última etapa) se coronó campeón con un registro de 44h27m11s. Segundo se ubicó el qatarí Nasser Al-Attiyah a una diferencia de 14m51s y tercero culminó el español Carlos Sainz, a 1h1m57s del campeón francés.

El piloto galo de 55 años de X-Raid Mini JCW, apodado "Monsieur Dakar" por su extraordinario dominio de la carrera, ganó por primera vez la prueba de resistencia en motos en 1991 y se pasó a los autos después de otras cinco victorias sobre dos ruedas.

Peterhansel comenzó en las motos con solo ocho años, cuando su padre, un amante de los deportes mecánicos, le regaló su primer modelo. De adolescente se apasionó por el skateboard. Tenía únicamente 12 años cuando fue campeón de Francia de descenso, eslalon, figuras libres y combinada. También destacó a nivel europeo.

"Este año era importante porque se cumplían 30 desde mi primera victoria en el Dakar en motos. Y soy el único que ha ganado en los tres continentes", dijo el vencedor. "Cada carrera es igual de difícil de ganar. Siempre hay que darlo todo, hay que dominarlo todo, hay que tener un buen coche, un buen equipo... Y, al final, el error es humano y aunque consigamos todo lo demás, es fácil cometer un error", resaltó.

Peterhansel relevó en el título al español Sainz (Mini). En su historial, el francés festejó en motos a bordo de una Yamaha en 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998; tras su cambio a los coches, reinó en 2004, 2005 y 2007 con Mitsubishi, en 2012, 2013 y 2021 con Mini y en 2016 y 2017 con Peugeot.

