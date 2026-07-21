Próxima carrera de la Fórmula 1 2026: cuándo se corre el Gran Premio de Hungría

Este fin de semana continúa la Fórmula 1 2026 con el Gran Premio (GP) de Hungría, que se llevará a cabo en el tradicional circuito de Hungaroring. Es la sexta fecha del calendario europeo y la decimotercera del año (los GPs de Bahréin y Arabia Saudita se cancelaron por la Guerra de Medio Oriente). Andrea Kimi Antonelli llega como el líder de la tabla de posiciones de pilotos y Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores.

El trazado ubicado en la ciudad húngara de Mogyoród posee varias curvas de media y baja velocidad que exigen un auto con gran carga aerodinámica y buena tracción. De hecho, es un circuito muy exigente en el que es más importante la técnica de cada piloto y la configuración de la carga aerodinámica de cada monoplaza que la velocidad punta. Max Verstappen lo describió a la perfección hace varios años, en 2017: “No hay demasiadas rectas. Es como Mónaco sin barreras, más estrecho que otros circuitos”, dijo.

Hungaroring, un circuito típico de la Fórmula 1 en el que Lewis Hamilton festejó nada menos que ocho veces FERENC ISZA - AFP

En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria por primera vez con apenas 0.698s de ventaja sobre su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri. El piloto con más triunfos, con ocho, es el británico Lewis Hamilton (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 y 2020). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, seis saben lo que es ganar en Hungría: Hamilton, Verstappen (2022 y 2023), Fernando Alonso (2003), Esteban Ocon (2021), Piastri (2024) y Norris.

En esta carrera, Franco Colapinto (Alpine), intentará emular o mejorar lo hecho la jornada pasada en Bélgica, cuando finalizó 10°.

Franco Colapinto en el mítico circuito de Spa-Francorchamps; el argentino largará 13° ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 204 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari): 159

George Russell (Mercedes): 154

Charles Leclerc (Ferrari): 126

Lando Norris (McLaren): 103

Oscar Piastri (McLaren): 92

Max Verstappen (Red Bull): 91

Isack Hadjar (Red Bull): 60

Pierre Gasly (Alpine): 42

Liam Lawson (Racing Bulls): 39

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 22

Franco Colapinto (Alpine): 19

Oliver Bearman (Haas): 18

Gabriel Bortoleto (Audi): 10

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Fernando Alonso (Aston Martin): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Andrea Kimi Antonelli es el líder de la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026 Mark Thompson - Getty Images Europe

Ganadores del GP de Hungría