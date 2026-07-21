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Próxima carrera de la Fórmula 1 2026: cuándo se corre el Gran Premio de Hungría

La decimotercera jornada del Gran Circo se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito de Hungaroring, en el que Lando Norris se quedó con la victoria en 2025

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El británico Lando Norris, de McLaren, se quedó con la victoria en el GP de Hungría de 2025
El británico Lando Norris, de McLaren, se quedó con la victoria en el GP de Hungría de 2025Heath McKinley - AP

Este fin de semana continúa la Fórmula 1 2026 con el Gran Premio (GP) de Hungría, que se llevará a cabo en el tradicional circuito de Hungaroring. Es la sexta fecha del calendario europeo y la decimotercera del año (los GPs de Bahréin y Arabia Saudita se cancelaron por la Guerra de Medio Oriente). Andrea Kimi Antonelli llega como el líder de la tabla de posiciones de pilotos y Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores.

El trazado ubicado en la ciudad húngara de Mogyoród posee varias curvas de media y baja velocidad que exigen un auto con gran carga aerodinámica y buena tracción. De hecho, es un circuito muy exigente en el que es más importante la técnica de cada piloto y la configuración de la carga aerodinámica de cada monoplaza que la velocidad punta. Max Verstappen lo describió a la perfección hace varios años, en 2017: “No hay demasiadas rectas. Es como Mónaco sin barreras, más estrecho que otros circuitos”, dijo.

Hungaroring, un circuito típico de la Fórmula 1 en el que Lewis Hamilton festejó nada menos que ocho veces
Hungaroring, un circuito típico de la Fórmula 1 en el que Lewis Hamilton festejó nada menos que ocho vecesFERENC ISZA - AFP

En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria por primera vez con apenas 0.698s de ventaja sobre su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri. El piloto con más triunfos, con ocho, es el británico Lewis Hamilton (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 y 2020). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, seis saben lo que es ganar en Hungría: Hamilton, Verstappen (2022 y 2023), Fernando Alonso (2003), Esteban Ocon (2021), Piastri (2024) y Norris.

  • En esta carrera, Franco Colapinto (Alpine), intentará emular o mejorar lo hecho la jornada pasada en Bélgica, cuando finalizó 10°.
Franco Colapinto en el mítico circuito de Spa-Francorchamps; el argentino largará 13°
Franco Colapinto en el mítico circuito de Spa-Francorchamps; el argentino largará 13°ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 204 puntos
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 159
  • George Russell (Mercedes): 154
  • Charles Leclerc (Ferrari): 126
  • Lando Norris (McLaren): 103
  • Oscar Piastri (McLaren): 92
  • Max Verstappen (Red Bull): 91
  • Isack Hadjar (Red Bull): 60
  • Pierre Gasly (Alpine): 42
  • Liam Lawson (Racing Bulls): 39
  • Arvey Lindblad (Racing Bulls): 22
  • Franco Colapinto (Alpine): 19
  • Oliver Bearman (Haas): 18
  • Gabriel Bortoleto (Audi): 10
  • Carlos Sainz Jr. (Williams): 6
  • Alexander Albon (Williams): 5
  • Esteban Ocon (Haas): 3
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 1
  • Nico Hulkenberg (Audi): 0
  • Valtteri Bottas (Cadillac): 0
  • Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
  • Lance Stroll (Aston Martin): 0
Andrea Kimi Antonelli es el líder de la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026
Andrea Kimi Antonelli es el líder de la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026Mark Thompson - Getty Images Europe

Ganadores del GP de Hungría

  • Lewis Hamilton (Gran Bretaña): Ocho títulos.
  • Michael Schumacher (Alemania): Cuatro.
  • Ayrton Senna (Brasil): Tres.
  • Nelson Piquet (Brasil), Damon Hill y Jenson Button (Gran Bretaña), Jacques Villeneuve (Canadá), Mika Hakkinen (Finlandia), Sebastian Vettel (Alemania) y Max Verstappen (Países Bajos): Dos.
  • Nigel Mansell y Lando Norris (Gran Bretaña); Thierry Boutsen (Bélgica); Rubens Barrichello (Brasil); Fernando Alonso (España); Kimi Raikkonen y Heikki Kovalainen (Finlandia); Mark Webber, Daniel Ricciardo y Oscar Piastri (Australia); y Esteban Ocon (Francia): Uno.
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