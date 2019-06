Sorpresas en Francia: los McLaren largarán 5º y 6º, justo delante de... Vettel

Tras la pole position de Canadá, dos semanas más tarde Sebastian Vettel rescató apenas un séptimo lugar para la partida del Gran Premio de Francia. Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2019 • 12:06

Que Lewis Hamilton haya conseguido en Francia la 86ª pole position de su trayectoria a nadie sorprende. Que lo haya escoltado en los tiempos Valtteri Bottas, en otro 1-2 de Mercedes, tampoco. Y que Charles Leclerc completara la foto del "podio" de la prueba de clasificación en Paul Ricard, no llama la atención, pero sí lleva a preguntarse dónde se ubicó su compañero en Ferrari, Sebastian Vettel.

No la pasó bien el alemán en el sábado del sureste francés. No solamente se ubicó séptimo para la grilla de largada de la carrera de este domingo (10.10 de Buenos Aires), la octava del Mundial de Fórmula 1, sino que además quedó detrás de dos autos que, si bien vienen mejorando bastante en el certamen, hasta hace poco no eran coches de Q3, de estar en el lote de los diez primeros. Pues los McLaren del joven inglés Lando Norris y el español Carlos Sainz se situaron quinto y sexto, en las mejores colocaciones en casi tres años para la otrora dominante escudería británica; Jenson Button obtuvo el tercer cajón de lanzamiento para el Gran Premio de Austria de 2016.

El inglés Lando Norris, de 19 años, puso quinto a su McLaren, en la mejor posición de partida para el equipo inglés desde Austria 2016. Crédito: Gerard Julien / AFP

"No sé lo que pasó. Perdí mucha velocidad. Fue un día de altibajos. En algunas vueltas estuve bien y en otras no. No obtuve lo máximo del coche. Fue difícil para mí", comentó Vettel, sin que se supiera claramente la causa de un rendimiento desconocido de su parte: el Ferrari número 5 fue 1s480/1000 milésimas más lento en su mejor vuelta que el Mercedes de Hamilton en la suya. Una enormidad.

Máxime considerando que el otro ferrarista, Leclerc, consiguió el tercer puesto de partida en Le Castellet. Claro que a cierta distancia de Hamilton, 646/1000, pero a menos de la mitad de la brecha que separó al poleman y a Vettel. "Somos muy fuertes en las rectas y ellos son muy fuertes en las curvas", analizó el piloto monegasco, aludiendo a sus adversarios de Mercedes.

Carlos Sainz en acción con su McLaren en Paul Ricard; el español resultó sexto en la prueba de clasificación. Crédito: Claude Paris / AP

Más contento quedó Bottas, a pesar de ser nuevamente superado por su compañero. "El segundo lugar es bueno aquí porque hay un largo tramo antes de la primera curva", celebró, pensando en la salida, el finlandés, que escolta a Hamilton a 29 puntos de diferencia en el campeonato. "Lewis tuvo una vuelta realmente muy buena. Esto es superapretado entre nosotros, y en las clasificaciones los detalles son todo", agregó el escandinavo.

Para Hamilton pareció otro día en la oficina, aunque en sus declaraciones el inglés descartó tal cosa. "Es una batalla igualada. Nunca me sentí intocable. Sigo concentrado y el estrés es el mismo. Normalmente, uno se siente más cómodo a medida que la temporada avanza, pero no es eso lo que siento actualmente", advirtió. Y evitó el triunfalismo, sin dar por acabado al principal contrincante por los dos certámenes (pilotos y constructores): "Los Ferrari siguen siendo Ferrari aunque haya una cierta diferencia".

Sobre su Mercedes, Lewis Hamilton celebra en Paul Ricard la 86ª pole position de su trayectoria; Charles Leclerc sale de su Ferrari tras alcanzar la tercera posición de largada. Crédito: Gerard Julien / AFP