TC 2000: Leonel Pernía y un triunfo de último minuto en San Jorge para ser el tercer máximo ganador de la categoría

Marca el rumbo. Vigente monarca, actual puntero del campeonato, Leonel Pernía enseñó su enorme jerarquía y talento para ganar en el regreso del TC2000 al autódromo Parque de la Velocidad, en San Jorge, donde se desarrolló la quinta fecha del calendario. Un retorno que tuvo al tandilense como atracción, después de la ausencia obligada en Rosario por un problema de salud, y el piloto no falló, al igual que el Axion Energy Sport, la estructura que lidera Marcelo Ambrogio y que cuenta con el respaldo de los concesionarios Renault. Pernía obtuvo el triunfo cuando el reloj viajaba rumbo al último minuto de carrera con una maniobra sobre Franco Vivian (Chevrolet Cruze) y se encaminó a la victoria, la N° 29 dentro de la categoría. El éxito lo impone como el tercer piloto con mayor cantidad de triunfos, por detrás de Matías Rossi (42) y Juan María Traverso (68).

Leonel Pernía celebra el triunfo en su regreso a la categoría, tras superar una pericarditis que le impidió correr en Rosario; Franco Vivian y Facundo Ardusso acompañan en el podio en San Jorge Gentileza TC2000

Fue una jornada de regresos. San Jorge no recibía a la categoría desde hacía 21 años, 9 meses y 14 días. Es un escenario de múltiples hechos históricos, como el primer éxito de la marca Mitsubishi –con Gabriel Furlán, en 2000-; el estreno ganador de Esteban Tuero –con VW Polo, en 1999- y también la primera del modelo Renault 19, con Luis Pejerrey Belloso, en 1994. Y ahora fue el turno de Pernía, que se convirtió en undécimo ganador en la pista santafesina, circuito en donde dejaron su sello Traverso, Miguel Ángel Guerra, Guillermo Maldonado, Ernesto Tito Bessone, Lucas Armellini y Marcelo Bugliotti. El Tanito festejó en el segundo turno, porque el primer ganador del día fue su compañero de estructura, Facundo Marques; el riocuartense, que tenía apenas un año cuando el TC2000 corrió por última vez en el Parque de la Velocidad, marcó el mejor tiempo en la prueba de clasificación.

Entre los múltiples inconvenientes, como un parque de autos reducido y el procesamiento de los hermanos Levy por la causa de la embajada paralela en Venezuela –entre ellos Alejandro, responsable del TC2000 y el Top Race- la categoría recuperó al público, que en los últimos años le dio la espalda. Y la presencia de Pernía es un plus dentro de una grilla que en los últimos años perdió a Rossi, Agustín Canapino, Rubens Barrichello… Desde el séptimo puesto avanzó hasta quedar frente a quienes se presentaban con chances de triunfo: primero descartó a Facundo Ardusso (Honda) y luego dio el zarpazo sobre Franco Vivian para celebrar en lo más alto del podio. El tandilense era uno de los pocos pilotos que tenía conocimiento del circuito: esta ventaja y la estrategia sobre la utilización del Push to Pass, virtudes que acompañaron el rendimiento de un auto que está por encima del resto.

Facundo Marques, ganador de la primera carrera del TC2000 en el regreso de la categoría a San Jorge; el riocuartense tenía apenas 1 año cuando se corrió por última vez en el Parque de la Velocidad Gentileza TC2000

“Tenía mucha fe por la estrategia que habíamos realizado en la primea carrera. Cuidé los Push To Pass en la primera, donde no utilicé ninguno, y esa fue la clave por la que pude llegar a la punta con maniobra de alto nivel”, señaló Pernía, que le dedicó el éxito a su madre, que cumplió años, en diálogo con la transmisión oficial de TV. La administración del Push To Pass lo complicó a Vivian, al que dos veces el ingreso del Auto de Seguridad hizo que las activaciones no tuvieron ningún peso en la carrera. “Los perdí, quizás con eso me podría haber defendido mejor de Leo. Mala suerte, son cosas que pasan. La diferencia fueron los Push To Pass, porque este es un circuito en el que no se pierde carga [aerodinámica] a la salida de la recta”, comentó el primer escolta.

Con el éxito, que es el tercero que suma en la temporada –siempre en la segunda carrera- Pernía también recupera parte de la ventaja que tenía cuando el TC2000 visitó Rosario y no pudo ser de la partida por sufrir una pericarditis. Puntero con 147 puntos, 16 unidades lo separan de Montenegro y 21, de Vivian. La próxima cita será el 25 de junio, aunque todavía no hay confirmación del escenario.

