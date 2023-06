San Lorenzo vs. Colón, por la Liga Profesional: al Ciclón se le extravió el gol, no pudo ganar y suma números que lo alejan del campeonato

escuchar

La tarde arrancó con el abrazo y la felicitación de Néstor Gorosito a Rubén Darío Insua por el trabajo que estaba haciendo en San Lorenzo. Justo Pipo, que tantas veces se sintió relegado por los dirigentes y que nunca logró tener la revancha que quería como DT en el Nuevo Gasómetro. Todo lo que le pudo decir, se quedó corto, ya que el entrenador del Ciclón logró restaurar no sólo al equipo, sino que también le aportó paz a un club que se había acostumbrado a convivir en crisis. El desafío era interesante para San Lorenzo, ya que si ganaba iba a quedar a tres puntos del líder River. El empate 0-0 con Colón tuvo la polémica de un penal no cobrado a San Lorenzo pero el Ciclón, que atrás sigue bien porque tiene la valla menos vencida (con 7) arriba le cuesta hacer goles. Perdió el poder ofensivo, ya que en los últimos 8 partidos de la Liga Profesional sólo marcó 5 goles; pero en cinco de los ocho no marcó tantos y tres de los cinco fueron forzados; Rafa Pérez hizo el 1-0 ante Platense en el minuto 93 y los dos de Vombergar ante Instituto habían sido de penal.

Sin embargo, pese a que un triunfo le iba a devolver el rótulo de candidato a pelear el certamen, San Lorenzo no se alejó del plan de juego habitual. “Siempre juego 3-4-3, tres defensores, tres delanteros″, suele decir Insua. Pero más allá del dibujo, con los puntas Vombergar, Bareiro y Cerutti, y del regreso de Agustín Giay como carrilero por la derecha luego de su participación con el Sub 20 en el Mundial Argentina 2023, el equipo azulgrana jugó el partido de atrás para adelante.

Malcom Braida, carrilero por la izquierda de San Lorenzo, es marcado por Baldomero Perlaza, mediocampista de Colón Prensa San Lorenzo

Esperó en su campo a Colón, no le interesó discutir la posesión (en los primeros 20 minutos fue 60-40 para el visitante) y no hubo chances de gol pero buscó atacar de manera directa y con mucho respaldo con salidas rápidas. El Sabalero no ganó muchos partidos, pero desde la llegada de Pipo dejó de perder seguido y ganó en solidez a partir del esquema 3-5-2 .

El que casi rompe el molde fue el Perrito Barrios, uno de los mejores futbolistas del Ciclón. Tras un desborde de Cerutti por la izquierda y un doble cabezazo-pivoteo de Bareiro y Vombergar, su remate desde la medialuna fue bien controlado por Chicco. Minutos más tarde, Nahuel Barrios levantó al estadio con una serie de gambetas que terminaron en una falta de Meza; antes había hecho amonestar a Picco, que le hizo una infracción fuerte al 10.

Agustín Giay, carrilero derecho de San Lorenzo, y Rafael Delgado, defensor central zurdo de Colón, disputan la pelota Prensa San Lorenzo

Colón demostró a los 32 minutos que no necesita de muchos pases para generar peligro. Así fue que en un contraataque de 3 vs 4 (había superioridad del Ciclón), Wanchope Abila habilitó a Pierotti y el delantero remató a la carrera y desviado del primer palo. Santiago Pierotti, a pura potencia aunque demasiado lejos del arco, fue lo mejor del equipo de Gorosito en la etapa inicial.

El problema de San Lorenzo era la falta de velocidad, el cambio de ritmo y pases verticales hacia adentro para dejar a los delanteros perfilados al arco adversario. Sin eso, no hay posibilidad de generar sorpresa. Por características, lo podían aportar Giay, Braida y Cerutti, pero sólo Barrios se salía del libreto, mientras que Barrios y Vombergar casi no participaban de manera limpia de las sociedades ofensivas. Por eso Insua, a los 37 minutos del primer tiempo, ya estaba pensando en cambios.

El penal no cobrado para San Lorenzo

No sorprendieron las dos modificaciones en el entretiempo: Francisco Perruzzi por Cerutti y Gonzalo Luján por Giay. De esta manera, Insua buscó adelantar más al Perrito Barrios. Pero quien se destacó de entrada fue Augusto Batalla. El arquero fue protagonista de una gran atajada, tras un tiro libre frontal de Delgado que despejó Vombergar, pero Picco tomó el rebote y el cabezazo de Garcés hizo lucir al 1 del Ciclón.

Así como alguna vez Bareiro fue el 9 inamovible para Insua, hoy su realidad no sólo está exenta de festejos, sino también de participaciones eficaces desde la construcción del juego. Si bien lo suyo es la potencia y el juego físico, se lo ve demasiado impreciso en los últimos partidos. El ingreso de Iván Leguizamón (zurdo) como extremo derecho corrió a Vombergar como centrodelantero. El ingreso de Leguizamón tuvo la curiosidad de fue con un papelito con destino a Perruzzi, una indicación por escrito que llegaba desde Insua. Las cosas no estaban saliendo de acuerdo a lo planeado.

Rafael Pérez y Federico Gattoni; San Lorenzo en defensa está bien: tiene la valla menos vencida del campeonato Prensa San Lorenzo

La polémica de la tarde fue a los 15 minutos, cuando Rafael Delgado cometió penal con la mano, cayó mientras intentaba recuperar la pelota tras un desborde de Leguizamón. Darío Herrera vio la acción, pero no lo consideró penal; el VAR a cargo de Rey Hilfer tampoco, aunque la infracción fue clara. El exRosario Central manoteó el balón en su intención por proteger la posición sobre la línea de fondo.

Agustín Martegani por la Roca Sánchez antes de los 20 minutos del segundo tiempo fue otro mensaje de Insua para ir por el triunfo. Del lado contrario, Colón se iba enamorando cada vez más del empate, más allá del refresco que hizo Gorosito en la dupla de ataque, con los ingresos de Facundo Farías y Conejo Benítez. Por eso fue amonestado por hacer tiempo el arquero Chicco. Justamente el arquero de Colón salvó el gol de Campi, de cabeza, tras un córner ejecutado por Martegani.

Lo mejor del partido

“En el segundo tiempo dominamos ampliamente, lo pudimos quebrar por los costados, pero nos faltó precisión para convertir, no tuvimos claridad en el área rival, que es donde se ganan los partidos”, dijo Rubén Insua tras el empate 0-0. Y sobre la jugada polémica por la mano de Delgado, opinó: “Sería imprudente de mi parte opinar ahora porque no la volví a ver. Estaba a 50 metros. Son jugadas que revisó el VAR y bueno. La veré después”.

El Ciclón tuvo poder aéreo, pero abusó de los centros para intentar vulnerar a una defensa que resolvió bien de arriba. Terminó yendo a los ponchazos, chocó contra su propia impotencia y no se pudo acercar a River.