TC2000: el elogio de Leonel Pernía a su hijo Tiago, después de la doble victoria en Villicum

Herederos de una pasión. El automovilismo moviliza a la familia Pernía, que en el pasado también se destacó en el fútbol. Vicente fue el pionero. Multicampeón con Boca, en la velocidad y los fierros descubrió el deporte que lo mantuvo vigente, tras el retiro futbolístico: subcampeón de TC en 1997, detrás de Juan María Traverso, el mayor logro del Tano en las pistas. Época de horas en el taller y de peñas para solventar los gastos, muy diferente al profesionalismo actual, ese que disfrutan sus hijos y nieto. Porque la hoja de ruta que inició Vicente tuvo como primer eslabón a Leonel y Mariano, mientras que Tiago es la tercera generación de pilotos y futbolistas del clan. De 19 años, el hijo de Leo firmó su segundo doblete de victorias en el TC2000 en el circuito de Villicum, en San Juan, donde la categoría desanduvo la quinta fecha del calendario; Tiago se estrenó como ganador en San Nicolás, 34 días atrás.

Tiago Pernía suma cuatro victorias en cinco fechas del TC2000: el piloto de 19 años marcó dobletes en San Nicolás y Villicum TC2000

“Un fin de semana tremendo, con una muy buena clasificación, porque una décima y media me privó de hacer la pole. La victoria del sábado me generó felicidad, pero sabía que no me podía relajar. Soñé que ganaba y eso me hizo levantar con una fe extra, aunque cuando el semáforo se puso en verde no fue nada fácil. Primero tuve que defenderme de Facu [Facundo Aldrighetti] y cuando se le rompió un neumático apareció para presionarme Berni [Bernardo LLaver], que intentó un sobrepaso en la última vuelta y terminamos haciendo una maniobra bárbara entre los dos. Si le salía era un maniobrón”, comento Tiago, que nació en Dallas cuando Leo jugaba al fútbol en aquel país. Al igual que su papá, que el tío Mariano –Independiente, Huelva, Getafe, Atlético Madrid, Nacional (Uruguay), Tigre y selección de España-, jugó en las divisiones inferiores de Sportivo Italiano, aunque la adrenalina de la velocidad se impuso al vértigo de la pelota.

La maniobra que definió la victoria de Tiago Pernía

Este año, Tiago comparte fines de semana de TC2000 y Turismo Nacional con Leonel y Mariano. “Cuando soy el peor de los tres en el TN me hacen lavar los platos y ahora que gano me hacen pagar la cena”, comentó sonriente en charla con Carburando Radio el joven piloto, que logró algo que su papá y el tío todavía no pudieron: ganar en San Juan.

“Hizo un carrerón. La definición de la carrera la vi como un espectador de lujo, porque venía detrás de ellos: Berni venía achicando y no sabía si le daba no para superarlo, aunque la maniobra que armaron es para colgarla en un cuadrito… Llaver encaró a 240km/h, por la parte sucia, y Tiago lo dejó entrar y le hizo una tijera: me va a quedar grabado para toda la vida. Eso demuestra que Tiago tiene una madurez increíble, es un hielo arriba del auto: es el Kimi Raikkonen argentino. Le sale como algo natural, porque creció en el ambiente”, relató Leo, que recordó que cuando él empezó en el automovilismo su hijo tenía apenas tres años. “¿Qué significa eso? Y... demuestra la edad”, dijo sonriente el tricampeón del TC2000 y puntero del campeonato 2024.

Los aplausos de Berni Llaver y de Leonel Pernía para Tiago Pernía, ganador en Villicum; con 90 puntos, el piloto nacido en Dallas es tercero en el campeonato y el mejor rookie del año en el TC2000 TC2000

“Ni pensaba en ganar, porque cuando llegué a la categoría no tenía un objetivo claro, y ahora llevo cuatro victorias. Mi idea era aprender, dar lo mejor, pero fueron pasando los entrenamientos y las clasificaciones y sentí que podía darse, aunque no tan rápido: en la tercera fecha gané en San Nicolás y ahora en San Juan metía la tercera y cuarta victoria. Ojalá que al final de la temporada gane el premio rookie del año”, manifestó Tiago, que suma 90 puntos y es tercero en la tabla de posiciones, por detrás de papá Leonel, que cosechó 134 puntos y de Llaver, que acumula 111.

Sobre la maniobra que definió la carrera, apuntó: “Pensé que no le quedaban más Push to Pass. Yo tenía una activación para las tres últimas vueltas y pensé que estábamos iguales. Yo lo apliqué en la penúltima vuelta y cuando se vino con una diferencia grande de velocidad me di cuenta que a él le quedaban dos y no uno. Al mirar el espejo vi que se tiraba por adentro y que el radio de giro por la velocidad no le iba a dar, entonces le dio el espacio y pude hacerle una tijera, con lo justo, para después llegar con una diferencia a la última frenada y ganar”.

Tiago Pernía comparte los fines de semana de carrera con su papá Leonel y su tío Mariano en el TC2000 y el Turismo Nacional TC2000

Tiago y Leonel celebraron abrazados en el podio. La sonrisa del padre, una señal de satisfacción por la tarea del hijo, mientras múltiples imágenes y recuerdos viajaron por su mente en ese momento. “Voy a correr con mi hijo y eso es una locura: yo sé todo lo que se me viene. Salir a la pista con él, mirar los espejos, el nerviosismo porque nunca tuve miedo en una carrera de autos y ahora sé que en el momento en que se pone el semáforo verde en el medio de la grilla estará él. Van a ser momentos duros, pero creo que me preparé mentalmente durante todo este tiempo para que suceden, para que llegue. Ya me pasó cuando Tiago corría en la Fórmula Renault o en la Metropolitana: largó quinto entre 43 autos, y para mí era como dejar a un hijo en una guerra. Son las cosas con las que como padre tenés que lidiar, porque eligió la misma profesión. Y después disfrutar: es lindo convivir y ver que hace lo que le gusta, como a mí, aunque es un deporte de alto riesgo. Lo mismo que le pasaba a mi viejo conmigo”, dijo casi seis meses atrás Leo en una entrevista con LA NACION. Los Pernía, herederos de una pasión.

