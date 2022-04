TC2000 en Bahía Blanca: Agustín Canapino pasó de sufrir en el comienzo de año a coleccionar festejos

Antes de largar, ya con los autos en la grilla de partida, Agustín Canapino envió un mensaje, casi una advertencia: “Van a pasar cosas”. Después de cuarenta minutos y una vuelta, la duración de la Carrera Final que estipula el reglamento de TC2000, el arrecifeño demostró las razones que le posibilitaron exhibir tamaña confianza. Largó sexto, en el giro 18 saltó a la cabeza del pelotón y desde ese momento manejó sin contratiempos para firmar la victoria, la vigesimoséptima en el historial, estadística que lo enseña como el cuarto piloto más ganador. Con el triunfo selló un fin de semana pleno, contundente, porque el sábado también ensayó una remontada para imponerse en la Carrera Sprint. El doble festejo en Bahía Blanca le permitió recuperarse de un estreno de temporada desolador: en el autódromo Juan Manuel Fangio, de Rosario, desertó de las dos pruebas, por problemas de frenos y de motor. Una situación semejante a la que transitó en el TC, donde a pesar de ser protagonista de las tres primeras fechas, recién en la última logró el triunfo.

El doble abandono en TC2000 tuvo un punto a favor para Canapino: el campeón defensor arribó sin kilos de lastre y tomó rédito de esa ventaja. Porque el poleman Leonel Pernía (Renault Fluence) cargaba 60 kilos; Julián Santero (Toyota Corolla), 50 y Bernardo Llaver, la restante espada del equipo oficial Chevrolet, 30. Con inteligencia, sin apresurar las maniobras -algo que debió ejecutar el día anterior en la Carrera Sprint, debido a las pocas vueltas y a la longitud del circuito- el arrecifeño fue paciente para quitarse de encima a cada uno de los rivales. Facundo Ardusso (Honda Civic), otro de los que padeció en su performance por cargar 40 kilos de hándicap, fue el primero en sentir el potencial de Canapino.

La escalada propia tenía a su favor las batallas que libraban quienes eran los punteros: Pernía soportaba los ataques de Santero; Llaver, paciente, los superó a ambos, aunque el sobrepaso sobre el Pernía resultó una maniobra exigida, con roce. Mientras el tridente se enzarzaba en la pelea, Canapino adelantó a Jorge Barrio (Toyota Corolla), que apenas se descontroló perdió el puesto, y atacó uno por uno a sus rivales. “Fuimos de menos a más: corrí tranquilo, esperando las opciones y las oportunidades. Cuidando todos los elementos, porque es un circuito muy corto, que exigía mucho la goma y el freno, por eso fui pasando uno por uno. Después, cuando llegué a segundo venía con mucho mejor ritmo que Berni [Llaver], con todos los Push [to Pass] guardados y el equipo me dijo que no valía la pena entrar en una pelea innecesaria. Me pareció una decisión inteligente y agradezco a Berni por ceder la posición. Tenía un autazo”, reflexionó el ganador, que la última vez que el TC2000 corrió en el trazado bahiense -victoria de Matías Rossi (Chevrolet Astra), también con el N°1- también festejó, pero en la Copa Megane.

“No me gusta para nada, no voy a mentir, y ojalá que dure poco esto de los kilos. No me gusta ganar en estas condiciones. Ahora, en la carrera que viene, me tocara a mí y veremos cómo nos desenvolvemos. La parte buena, si es que hay algo bueno en el sistema de lastre, es que no te presta a especular. No conviene por una cuestión de campeonato, así que se debe poner todo en todas las carreras. Los autos están bien, estamos fuertes, pero esto recién comienza”, la visión a futuro de Canapino, que como es costumbre destacó la tarea de su compañero Llaver. Pero el mendocino, en la charla en el podio para la transmisión oficial, no reflejaba un semblante de felicidad: agotado por el esfuerzo, la decisión del equipo de ser escudero sin ofrecer resistencia no lo convenció. “Hice el desgaste, arriesgué y luché mucho, con maniobras arriesgadas… Es un buen segundo puesto. Feliz por el equipo, un 1-2 siempre es difícil y nosotros lo conseguimos”, señaló, con diplomacia.

El apoyo, impensadamente, llegó de parte de su comprovinciano Santero, nuevo puntero del campeonato. “Pudimos sumar y estamos primeros en el campeonato, que era el objetivo. Nos vamos bastantes más pesados, con 60 kilos para la próxima carrera. Pero me dejó conforme el funcionamiento, con 50 kilos peleamos contra autos más livianos por el podio: pensábamos que íbamos a estar mucho peor. Tuvimos lindas maniobras con Berni, al que felicito. Es un piloto de primera, algunos lo subestiman un poco. Lamentablemente recibe muchas órdenes de equipo a lo largo del año, si no ganaría muchas carreras y podría pelear por el campeonato. Lo lamento por él, pero espero que se lo valore por la carrera que hizo”, sentenció el piloto del Toyota Gazoo Racing, que en el pasado sufrió situaciones parecidas, cuando Rossi era el piloto N°1 de la estructura de Súper TC2000.

Canapino es sinónimo de Chevrolet. Dos coronas en Súper TC2000 y cuatro en TC avalan el status de piloto estrella para la marca que, además, lleva adelante un proyecto que tiene la firma de su padre Alberto, que murió hace un año. Actor protagónico en las dos principales categorías nacionales, el triunfo que le resultaba esquivo en el comienzo de la temporada ahora se convirtió en una costumbre.