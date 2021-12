¿Y si Lewis Hamilton no sigue en la Fórmula 1? La nueva pesadilla de Toto Wolff y del equipo Mercedes

La pesadilla de Mercedes continúa, luego de la dramática definición del campeonato de Fórmula 1 del domingo pasado, en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, cuando en la última vuelta, y tras una decisión de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA, a través de su presidente, Michael Masi, que le puso los pelos de punta a los directivos del equipo alemán, Max Verstappen le arrebató el primer puesto y le ganó la carrera y el título mundial a Lewis Hamilton, que iba encaminado a su octavo título en la máxima categoría.

Mientras Mercedes desistió de apelar el resultado de la carrera y reconoció la conquista del neerlandés y del equipo austríaco a través de un comunicado emitido este miércoles, el clima interno del equipo no es el mejor. Empezaron a vivirse jornadas de angustia ante una decisión imprevisible. Algo que no entraba en los cálculos de nadie hace apenas una semana, en la antesala de la última carrera de la temporada 2021. Pero lo acontecido en esa competencia y en el resultado final, esto es la pérdida del Campeonato Mundial de Conductores, activó las alarmas. A tal punto de que ahora se duda nada menos que del futuro de Hamilton. No ya la renovación de su contrato con el equipo, algo que en su momento tuvo en vilo a los directivos hasta que se firmó la actualización del convenio por dos temporadas más, sino directamente su continuidad en el deporte en el que es uno de los máximos ganadores de todos los tiempos junto con el alemán Michael Schumacher.

Max Verstappen y Lewis Hamilton, en el podio de Abu Dhabi, tras una caliente definición ANDREJ ISAKOVIC - AFP

La posibilidad de que Hamilton se aleje de la categoría no es una utopía por estas horas. En rigor, es la nueva pesadilla para Toto Wolff, director de Mercedes, máximo responsable del equipo alemán y uno de los más exaltados con el desenlace de la carrera. Aunque horas más tarde, al mandamás austríaco se lo vio distendido, alegre, durante la despedida de Valtteri Bottas (se va a Alfa Romeo) y el festejo por la octava conquista del Campeonato Mundial de Constructores, la angustia existe. Es el propio Wolff el que siente temor de que, a causa del desencanto por lo ocurrido en Abu Dhabi, Hamilton decida bajarse de las competencias.

“Lucharemos por superar el dolor y la angustia. Lewis y yo estamos desilusionados en este momento. No estamos desilusionados con el deporte, amamos el deporte con cada hueso de nuestro cuerpo y lo amamos porque el cronómetro nunca miente. Pero si rompemos el principio fundamental de la equidad deportiva y la autenticidad del deporte, de repente el cronómetro deja de ser relevante porque nos exponemos a la toma de decisiones al azar. Está claro que eso puede desenamorarte. Y empiezas a cuestionar si todo el trabajo que has estado haciendo, el sudor, las lágrimas y la sangre pueden realmente demostrarse haciendo las mejores actuaciones en la pista, porque te lo puede quitar el azar”, señala Toto Wolff, sin ocultar su sensación de impotencia por lo ocurrido, por lo que entiende que fue “un despojo”, como lo catalogaron los medios británicos.

La felicitación de Hamilton a Verstappen LARS BARON - Getty Images Europe

“Nunca superaremos el dolor y la angustia que nos causó el desenlace de la carrera del domingo”, continuó Wolff. Hasta que no pudo evitar sus temores respecto de lo que pueda hacer Hamilton. “Decidimos como equipo dejar sin efecto la protesta y la apelación y reconocer a nuestros rivales. Pero Lewis no irá a la gala de este jueves de la FIA, donde se entregarán los premios de la temporada. Y yo tampoco, porque soy muy fiel a Hamilton, un piloto de valores. Me gustaría mucho, eso sí, que Lewis siguiera corriendo porque es el mejor piloto de todos los tiempos”.

El concepto causó sorpresa. Algunos especularon con que Wolff trata de motivar a Hamilton para que continúe en la Fórmula 1, ya con 36 años, y que siga buscando desafíos, que de hecho los tiene. Por ejemplo, recuperar la corona mundial que tenía casi en el bolsillo. Otros, en cambio, sostienen que es una manera de intentar presionar a la FIA con la amenaza de una eventual salida de escena de uno de los mejores pilotos de la historia. Wolff contó cómo serán los próximos pasos.

“Cuando analizas el futuro desde el punto de vista de las últimas cuatro carreras, Lewis las dominó. El domingo no hubo ni siquiera una duda de quién ganó la carrera. Y eso era merecedor de ganar el campeonato del mundo. Así que vamos a trabajar a través de una serie de eventos en las próximas semanas y meses. Y creo que, como corredor, su corazón le dirá que tiene que seguir porque está en el mejor momento de su carrera”.

La reacción de Toto Wolff Captura

“Pero tenemos que superar el dolor que le causó lo del domingo también, porque Hamilton es un hombre con valores claros. Y le es difícil entender que haya ocurrido lo que ocurrió”, completó Wolff.

Acerca de la intimidad de la decisión de no continuar con el proceso de apelación, Wolff dejó en claro que ni él ni Hamilton querían ganar el título en un escritorio. “No está en nosotros la idea de ser campeones en un juzgado”. Y confesó que al equipo le resultó complejo bajar la apelación en virtud de lo que había sucedido en Abu Dhabi. Aclaró que todo fue consensuado puertas adentro, desde las protestas, hasta la apelación y la determinación de ponerle fin a la presentación. Y remató con un concepto contundente: “Fuimos profundamente agraviados el domingo y no fue sólo por una mala decisión, fue una lectura improvisada de las reglas y dejó a Hamilton como un blanco fácil”.

La esposa de Wolff también atacó a Masi

No fue Toto Wolff el único crítico de la FIA y de Michael Masi: también su esposa, Susie Wolff, mostró su contrariedad con una carta que posteó en las redes sociales. No con el objetivo de criticar a Max Verstappen o a Red Bull, pero sí al presidente de la FIA y enfatizando en que lo que hizo la entidad “fue un robo”.

Susie, directora del equipo Venturi en la Fórmula E, señaló en su escrito:

“De cara a este último fin de semana de carrera, creo que ambos equipos y ambos pilotos merecían ganar. Iba a ser un espectáculo, una carrera histórica que todos esperábamos que terminara sin polémica. Pero no fue así”.

Susie Wolff, esposa de Toto y directora del equipo Venturi, de Fórmula E LA NACION