Argentina - Canadá, en la eliminatoria para el Mundial de básquetbol: qué debe pasar para que la selección se clasifique

MAR DEL PLATA.- No será nada fácil, pero tiene con qué. La historia marca que el seleccionado argentino de básquetbol no debería tener inconvenientes en acceder al Mundial, pero existe la posibilidad de que este año no dispute la Copa del Mundo. Se definirá esta semana. Quizás este jueves, quizás el domingo. Sucede que desde hacía mucho el equipo no llegaba tan apretado a la definición de una eliminatoria. Y hace poco más de 40 años se dio la única ausencia en las 18 citas mundialistas.

En Mar del Plata, tierra de amantes del básquetbol, la selección dirigida por Pablo Prigioni intentará en la última ventana de la clasificación americana llegar al Mundial que se jugará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia. Canadá será el primer rival, este jueves, desde las 21.40, y el próximo domingo tendrá lugar el cierre, ante Dominicana, a partir de las 21.10, también en el Polideportivo Islas Malvinas con televisación de TyC Sports.

Patricio Garino, Juan Pablo Vaulet, Tayavek Gallizzi y el resto de los jugadores disponibles para esta ventana de la eliminatoria rumbo a Filipinas-Indonesia-Japón 2023.. Prensa CAB

En el dificultoso andar del conjunto nacional, las chances son más favorables que desfavorables. Canadá llega clasificado, y con un plantel más débil que el usual, pero Dominicana es un rival directo por la plaza. La mayoría de los jugadores de unos y otros se desempeña en ligas europeas. Los casos más preponderantes son los de los hermanos canadienses Philip y Thomas Scrubb, de Obradoiro, club de la española Liga ACB.

Claro que Argentina tiene buen material. El campeón de América sufrirá las ausencias de Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola –afectados a Real Madrid y Barcelona–, pero contará con Facundo Campazzo, que no juega la Euroliga en Estrella Roja, y Leandro Bolmaro, que fue desafectado por Utah Jazz en la NBA y busca un club en el Viejo Continente. Otro punto en favor: la fuerte localía, en ambos encuentros.

El seleccionado nacional no estuvo presente en un solo mundial, sobre los 18 que hubo en la historia: Colombia 1982, al que no accedió por haber sido tercero en el Sudamericano, detrás de Uruguay y de Brasil. Fuera de eso, no tuvo problemas mayores en las carreras mundialistas, aunque sí alguna incertidumbre en dos recordados certámenes.

El primero de ellos fue el de 1997, que daba paso al Mundial Grecia 1998. Argentina finalizó en un cuádruple empate con Cuba, Canadá y Venezuela, pero se clasificó por diferencia de tantos. La otra ocasión ajustada fue el FIBA Americas Caracas 2013, cuando Luis Scola tuvo que vestirse de héroe contra Canadá para que Argentina se metiera entre los primeros cuatro y fuera parte de España 2014.

Campazzo en acción en la derrota argentina por 99-87 en Canadá el 25 de agosto, en un partido que llegó a perder por mucha más diferencia; ahora el plantel norteamericano, ya clasificado para disputar la Copa del Mundo, tiene un plantel disminuido para actuar en Mar del Plata.

Pero el foco están en lo que sucederá en estos días en Mar del Plata, que no resultará nada fácil. Serán siete los países que se clasificarán para el Mundial por el continente americano. Esta segunda rueda de la eliminatoria contiene dos grupos de seis equipos. Accederán a Filipinas-Japón-Indonesia los tres primeros de cada zona y el mejor cuarto. Por lo tanto, Argentina, que está en el grupo E, debe tener en cuenta lo que sucede con el F.

La selección es en este momento el mejor de los dos cuartos, con 17 puntos, 7 triunfos y 3 derrotas, al igual que Dominicana y Venezuela pero con peor saldo de tantos. Si gana los dos partidos, avanzará a la Copa del Mundo, sin depender de otros resultados. Si eso sucede, superará a los dominicanos por más que éstos derroten a Panamá este jueves.

Andrés Feliz, base del seleccionado dominicano, que cerrará la eliminatoria el domingo en el Polideportivo Islas Malvinas, visitando a Argentina. Twitter Selección de Baloncesto de la República Dominicana

En cambio, en caso de que los argentinos ganen uno solo de los dos partidos, terciarán los equipos de la otra zona, en la que Brasil suma 17 unidades y Puerto Rico y México acumulan 17 cada uno. pero aun así los albicelestes quedarán al borde de la clasificación. Ésta se dará si México y/o Puerto Rico no ganan sus dos compromisos de esta ventana, pues Argentina tiene un triunfo de ventaja sobre cada uno de ambos países: 7-3 contra 6-4. Además, posee la ventaja de la mayor diferencia de puntos: +72, contra +8 de Puerto Rico y -20 de México.

La dificultad mayor para la selección argentina se daría, lógicamente, de caer en los dos juegos de esta última ventana. Dominicana, rival este domingo, se le haría imposible de alcanzar, como también Venezuela aunque perdiera sus dos encuentros, porque en los duelos entre sí –efectuados en la primera rueda– el combinado vinotinto venció por 13 puntos (71-58) en Buenos Aires y el albiceleste ganó como visitante por 3 unidades (69-66). En esa circunstancia, la de dos traspiés en Mar del Plata, los entrenados por Prigioni necesitarían que México o Puerto Rico perdiera al menos uno de los dos partidos para quedar ubicados como el mejor cuarto. Por lo tanto, Argentina se quedará sin Mundial si cae en los dos compromisos y los mexicanos y los boricuas obtienen dos triunfos.

Difícil, pero no imposible. Argentina tiene en sus manos conseguir el pasaje al este asiático, pero no puede hacer una siesta de verano, por más tentador que sea descansar en Mar del Plata.

La sexta ventana de la eliminatoria americana

Grupo E

Jueves 23

Venezuela vs. Bahamas

Panamá vs. República Dominicana

Argentina vs. Canadá

Domingo 26

Venezuela vs. Canadá

Argentina vs. República Dominicana

Panamá vs. Bahamas

Grupo F

Jueves 23

Brasil vs. Puerto Rico

Uruguay vs. Estados Unidos

Colombia vs. México

Domingo 26

Brasil vs. Estados Unidos

Uruguay vs. México

Colombia vs. Puerto Rico

Las tablas de posiciones

El grupo E que integra el seleccionado argentino de básquetbol sólo tiene a Canadá clasificada a la Copa del Mundo Morini, Diego (Deportes)

En el grupo F todavía no hay nada resuelto, pero domina la escena los Estados Unidos