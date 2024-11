Así está la tabla de posiciones para la clasificación a la AmeriCup 2025 de básquet, tras la fecha 3

La selección argentina asumió y resolvió con una muy buena actuación el inicio de la ventana de noviembre en Mar Del Plata, por el Clasificatorio a la AmeriCup 2025. Sin sus grandes figuras y, por el contrario, con un equipo mayormente “desconocido”, venció a Venezuela por 72-61 en el partido que correspondió a la tercera fecha de la eliminatoria cuyo andar continuará este lunes con el encuentro ante Colombia, también en el Polideportivo Islas Malvinas de la Ciudad Feliz.

De esta manera, el seleccionado dirigido por Pablo Prigioni se ubica en lo más alto del grupo A a la espera del choque con el conjunto cafetero, que iniciará a las 22.15 y se podrá ver en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

La selección argentina cumplió ante su gente, con un equipo en construcción que busca identidad www.fiba.basketball

La aparición en cancha de este jueves significó la vuelta de la selección argentina a la competencia oficial después de 10 meses con, entre medio, una concentración y varios amistoso en Europa durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos París 2024, en el que no participó porque no clasificó (situación que también vivió con el Mundial). Con Pablo Prigioni al frente del equipo tras ausentarse en febrero en los encuentros vs. Chile con una victoria y una derrota (también por la AmeriCup), la albiceleste tiene la necesidad de imponerse a sus rivales de turno para que poner en riesgo su pasaje al certamen que ganó en 2022.

El entrenador, que también es asistente en Minnesota Timberwolves en la NBA, armó una preselección con 24 jugadores entre los que incluyó a nombres que era sabido de antemano que no iban a estar porque están compitiendo con sus respectivos clubes en la Euroliga: Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Luca Vildoza y Leandro Bolmaro. Sin ellos, sobresalen las presencias de Patricio Garino, Marcos Delía, Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet, Francisco Caffaro y Juan Fernández. El resto son jóvenes y exponentes de la Liga Nacional como Juan Bocca, Lucas Giovanetti, Lee Aaliya, Franco Baralle, Gonzalo Bressan, Tomás Chapero, Francisco Conrradi, Gonzalo Corbalán, Martín Cuello, Francisco Farabello, Buatista Lugarini, Lucio Redivo, Santiago Trouet y José Vildoza.

Euroliga y FIBA: podrían por favor ser amigos así los que vivimos lejos podemos ir a las ventanas? — Facu Campazzo (@facucampazzo) November 19, 2024

Una nueva victoria de la Argentina este lunes, ante Colombia, es clave porque puede dejar al equipo albiceleste al borde de la clasificación a Nicaragua 2025 o, de lo contrario, complicado de cara a la última etapa de febrero en la que visitará a los mismos rivales a los que recibe en esta ocasión.

Tres de los cuatro conjuntos de cada zona ingresarán a la Americup 2025, en la que la Argentina intentará defender el título que obtuvo en 2022 y que es su última gran alegría porque luego ingresó en un bache del que todavía intenta salir.

Así está la tabla de posiciones del grupo A, con la selección argentina en lo más alto

