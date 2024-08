Así quedó el cuadro de cuartos de final del básquet en los Juegos Olímpicos 2024, con el Dream Team

Escuchar

Este sábado finalizó la etapa de grupos del torneo de básquetbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 y, de esta manera, quedaron definidos los emparejamientos de cuartos de final: Alemania vs. Grecia, Serbia vs. Australia, Francia vs. Canadá y Brasil vs. Estados Unidos. Los partidos se llevarán a cabo este martes 6 de agosto a las 6, 9.30, 13 y 14.30, respectivamente. Los ganadores avanzarán a semifinales, instancia en la que lucharán por quedarse con una medalla.

El seleccionado que acapara todos los flashes es el Dream Team norteamericano. Es el máximo favorito a la medalla dorada porque cuenta con un plantel plagado de estrellas liderado por LeBron James, el primer basquetbolista de la NBA en ser el abanderado de Estados Unidos en la historia de la Ceremonia de Apertura de un Juego Olímpico. El seleccionado dirigido por Steve Kerr llegó a París para confirmar que aún sigue en la cima del planeta en un contexto en el cual a su liga, la mejor del mundo, ya no la dominan jugadores norteamericanos sino extranjeros que la tomaron por asalto a partir de la globalización de la misma.

LeBron James es la máxima estrella del Dream Team en los Juegos Olímpicos París 2024 FIBA

Desde que el Team USA puede utilizar a jugadores de la NBA en los Juegos Olímpicos, solo una vez en ocho ediciones hasta Tokio 2020 no se quedaron con la medalla dorada. En esos ocho campeonatos, jugaron 62 partidos y perdieron apenas cuatro. De esas caídas, la única que sufrieron en una etapa de eliminación directa fue en las semifinales de Atenas 2004 ante la Argentina. El punto de partida fue el equipo que participó en Barcelona 1992 y, si bien al actual plantel le falta alguna que otra estrella, aún puede considerarse como “el equipo de los sueños”.

Días y horarios de los cuartos de final

Alemania vs. Grecia - Martes 6 de agosto a las 6 en el Arena Bercy de París, Francia.

- Martes 6 de agosto a las 6 en el Arena Bercy de París, Francia. Serbia vs. Australia - Martes 6 de agosto a las 9.30 en el Arena Bercy de París, Francia.

- Martes 6 de agosto a las 9.30 en el Arena Bercy de París, Francia. Francia vs. Canadá - Martes 6 de agosto a las 13 en el Arena Bercy de París, Francia.

- Martes 6 de agosto a las 13 en el Arena Bercy de París, Francia. Brasil vs. Estados Unidos - Martes 6 de agosto a las 14.30 en el Arena Bercy de París, Francia.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Todos los campeones del básquetbol masculino en los Juegos Olímpicos

Berlín 1936: Estados Unidos

Londres 1948: Estados Unidos

Helsinki 1952: Estados Unidos

Melbourne 1956: Estados Unidos

Roma 1960: Estados Unidos

Tokio 1964: Estados Unidos

Ciudad de México 1968: Estados Unidos

Múnich 1972: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)

Montreal 1976: Estados Unidos

Moscú 1980: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)

Los Ángeles 1984: Estados Unidos

Seúl 1988: Yugoslavia

Barcelona 1992: Estados Unidos

Atlanta 1996: Estados Unidos

Sídney 2000: Estados Unidos

Atenas 2004: Argentina

Beijing 2008: Estados Unidos

Londres 2012: Estados Unidos

Río 2016: Estados Unidos

Tokio 2020: Estados Unidos

