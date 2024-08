Así quedó el cuadro de cuartos de final del vóley masculino en los Juegos Olímpicos, sin Argentina

Escuchar

Este viernes finalizó la etapa de grupos del torneo de vóleibol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 y, de esta manera, quedaron definidos los emparejamientos de cuartos de final: Eslovenia vs. Polonia, Italia vs. Japón, Francia vs. Alemania y Estados Unidos vs. Brasil. La Argentina, por su parte, quedó eliminada. Los partidos se llevarán a cabo este lunes 5 de agosto a las 4, 8, 12 y 16 (horarios argentinos), respectivamente. Los ganadores avanzarán a semifinales, instancia en la que lucharán por quedarse con una medalla.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez tuvo una actuación para el olvido en la capital francesa. Soñaba con emular lo hecho en Tokio 2020, cuando se quedó con la medalla de bronce, pero perdió los tres partidos (3 a 0 vs. Estados Unidos, 3 a 1 vs. Japón y 3 a 0 vs. Alemania) y se despidió en la primera ronda. Los integrantes del plantel se quejaron de los fallos arbitrales que colaboraron para que la eliminación se de antes de lo imaginado: “Siento que nos arrebataron la posibilidad de pasar y eso me duele. A la vez me siento vacío y orgulloso, porque a pesar de eso le pusimos todo”, señaló Facundo Conte.

#Vóley en #París2024: Amarilla para Conte y roja para Argentina. El árbitro le da un punto extra a Japón.



El reclamo fue por una polémica en el duelo frente a los japoneses. El conjunto nacional solicitó un Challenge -VAR en el vóleibol- para revisar una jugada, mientras la Argentina ganaba por 20 a 19. El árbitro había cobrado punto para los japoneses tras un ataque de Conte, sosteniendo que la pelota se había ido limpiamente hacía afuera. Sin embargo, las cámaras mostraban que un jugador rival había llegado a rozarla en el bloqueo, por lo que correspondía validar ese tanto para los argentinos. Así, en lugar de estar 20-20, el equipo albiceleste se hubiera adelantado 21-19, en un tramo crucial del cotejo, pero el árbitro polaco Wojciech Maroszek decidió darle el punto al seleccionado asiático y, ante la queja de los albicelestes, amonestó a Conte y le sacó una tarjeta roja por protestar al banco de suplentes, por lo que también se le sumó otro tanto a Japón. De esta manera, el juego continuó con los rivales arriba en el marcador por 21 a 20.

Días y horarios de los cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Polonia, el N°1 del ranking internacional de vóleibol masculino, se perfila como gran candidato NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

Tabla de campeones de los Juegos Olímpicos de vóleibol

Unión Soviética, Estados Unidos y Brasil - Tres medallas de oro cada uno.

Francia, Japón, Yugoslavia, Países Bajos, Polonia y Rusia - Una cada uno.

