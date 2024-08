Así quedó el cuadro de cuartos de final del hockey femenino en los Juegos Olímpicos, con las Leonas

Escuchar

Este sábado finalizó la etapa de grupos del torneo de hockey sobre césped femenino de los Juegos Olímpicos París 2024 y, de esta manera, quedaron definidos los emparejamientos de cuartos de final: China vs. Australia, Alemania vs. Argentina, Países Bajos vs. Gran Bretaña, Bélgica vs. España. Los partidos se llevarán a cabo este lunes 5 de agosto a las 5, 7.30, 12.30 y 15, respectivamente. Los ganadores avanzarán a semifinales, instancia en la que lucharán por quedarse con una medalla.

Las Leonas siguen invictas en la competencia. Terminaron la primera ronda con 13 puntos, pero la diferencia de gol hizo que culminen en el segundo lugar de la tabla de posiciones del grupo B por detrás del líder Australia. En la última fecha golearon 3 a 0 a Gran Bretaña con anotaciones de Valentina Raposo, Agustina Albertario y Zoe Díaz de Armas, la más chica del plantel, con apenas 18 años.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara intentará emular -o mejorar- lo hecho en Tokio 2020, cuando se quedó con la medalla de plata.

Días y horarios de los cuartos de final

Australia vs. China - Lunes 5 de agosto a las 5 en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes, Francia.

- Lunes 5 de agosto a las 5 en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes, Francia. Argentina vs. Alemania - Lunes 5 de agosto a las 7.30 en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes, Francia.

- Lunes 5 de agosto a las 7.30 en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes, Francia. Países Bajos vs. Gran Bretaña - Lunes 5 de agosto a las 12.30 en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes, Francia.

- Lunes 5 de agosto a las 12.30 en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes, Francia. Bélgica vs. España - Lunes 5 de agosto a las 15 en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes, Francia.

Palmarés del hockey sobre césped femenino en los Juegos Olímpicos

El torneo femenino comenzó a disputarse a partir de Moscú 1980, edición en la que Zimbabue quedó en lo más alto del podio. En el palmarés general hay un amplio dominio de Países Bajos, vigente campeón olímpico: suma nueve podios, con cuatro medallas doradas, tres plateadas y dos de bronce. Australia, por su parte, acumula tres oros en Seúl 1988, Atlanta 1996 y Sidney 2000; mientras que las las Leonas, a pesar de casi siempre mostrar un gran rendimiento, nunca ganaron la de oro: suman tres platas y dos bronces.

Países Bajos: Cuatro oros, dos platas y tres bronces.

Australia: Tres oros.

Alemania: Un oro, dos platas y un bronce.

Reino Unido: Un oro y dos bronces.

Zimbabue: Un oro.

España: Un oro.

Argentina: Tres platas y dos bronces.

Corea del Sur: Dos platas.

China: Una plata.

Checoslovaquia: Una plata.

Unión Soviética: Un bronce.

Estados Unidos: Un bronce.

Nueva Zelanda: Un bronce.

