Otro torneo, otra instancia, otro rival, otra ciudad, otro estadio. Pero el mismo desarrollo del juego y el mismo resultado final. La selección argentina de básquetbol cayó ante Bahamas 101 a 89 en su debut en el Preclasificatorio Olímpico de las Américas y comenzó con el pie izquierdo el arduo camino a los Juegos Olímpicos París 2024. Como le ocurrió en febrero en el Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata, contra República Dominicana en la derrota por 79 a 75 que la dejó fuera del Mundial Filipinas-Japón-Indonesia 2023, en el partido de este miércoles por la noche en el estadio Ciudad, de Santiago del Estero, desperdició una ventaja de casi dos decenas de puntos y cedió frente al rival más peligroso para su objetivo de lograr el único boleto disponible para los Torneos de Clasificación Olímpica FIBA.

Fueron 18 los tantos de ventaja que llegó a tener en el primer cuarto el conjunto dirigido por Pablo Prigioni, en un inicio frenético, abrumador. Con una formación de cuatro perimetrales y Francisco Caffaro como único interno, se llevó por delante a su rival a fuerza de una defensa asfixiante en la primera línea; Facundo Campazzo robó varios balones que fueron capitalizados con anotaciones sencillas. También fue determinante la alta efectividad en triples (3/4) para, en poco más de tres minutos, establecer un 19-7 que obligó a Chris Demarco, asistente de Steve Kerr en Golden State Warriors, a solicitar un minuto. En la ciudad balnearia, la distancia que el equipo albiceleste había conseguido contra Dominicana había sido de 17 tantos, pero en el tercer parcial; desde entonces se cayó y terminó quedándose sin clasificación para la Copa del Mundo.

Compacto de Argentina 89 vs. Bahamas 101

Con Deandre Ayton como bandera (18 tantos y 8 rebotes en la primera mitad), el visitante de a poco se acomodó sobre el parquet y recortó la distancia. En el inicio del segundo período estableció un parcial de 9-1 y achicó la brecha a cuatro. Sin efectividad desde larga distancia y muy dependiente de Campazzo, la Argentina mermó considerablemente su rendimiento en el ataque, y atrás dejó de contener a las tres figuras de la NBA de su oponente. Ayton continuó dañando cerca del aro y Buddy Hield, al principio borrado por el base cordobés, y Eric Gordon, asumieron el protagonismo que sus compañeros les requerían. A menos de un minuto del descanso largo, Bahamas pasó al frente por 52-51 con un triple de Hield, y en la última acción de la mitad inicial Gordon penetró y volcó el balón con la potencia de una figura de su calibre, para el 55-53 del medio partido. Ellos tres se combinaron para marcar 40 puntos de esos 55.

En la reanudación los caribeños siguieron en alza, y los sudamericanos, en baja. Al tridente estelar se anexó Travis Munnings con dos triples que le sirvieron a Bahamas para despegarse y, a partir de la desesperación del anfitrión y de la experiencia de las figuras centroamericanas, controlar todos los aspectos del juego. Los entrenados por Prigioni lucieron desconocidos, sin retazos de lo que habían hecho en el primera mitad y fallando tiros sencillos; mientras, los visitantes seguían con alta efectividad en sus lanzamientos. En ese tramo, la máxima diferencia fue de 18 puntos, tras un parcial de 18-5 y con un triple con tablero de Franco Miller que golpeó aun más los cimientos argentinos.

Buddy Hield tuvo problemas al principio con Facundo Campazzo, pero fue determinante para su equipo en el desenlace del juego www.fiba.basketball

Contra las cuerdas, la selección nacional cambió su estrategia para el último segmento y se plantó en una defensa zonal. Si bien Bahamas la castigó enseguida con un bombazo, el esquema le sirvió para ponerse nuevamente en juego, corriendo en la ofensiva. Un triple de Luca Vildoza dejó el tablero 90-83 en favor del visitante y Campazzo desaprovechó una gran ocasión para poner aun más presión. El base de Real Madrid sufrió una falta antideportiva de Ayton, pero falló los dos tiros libres, y en la reposición su conjunto tampoco logró sumar. Ni siquiera el siguiente ataque fue próspero para un cuadro local que, más allá de un doble Vildoza que lo ubicó a cuatro puntos sobre el cierre del juego, no consiguió revertir un encuentro parecido al último que había jugado oficialmente, por la eliminatoria mundialista.

El visitante pasó el sofocón y Hield sentenció la historia con un bombazo. El jugador de Indiana Pacers concluyó con 23 puntos y 6 rebotes y fue uno de los grandes responsables de que Bahamas alcanzara el primer puesto en la zona A y se clasificara para las semifinales. Sus laderos fueron Gordon (24 tantos y tres asistencias), Ayton (22 puntos y 15 rebotes) y Munnings (20 tantos). Por el lado argentino, Nicolás Brussino, importante sobre el final, cerró su planilla con 21 puntos y 8 rebotes, mientras que Campazzo aportó 18 tantos, 10 pases-gol y 7 robos. Vildoza colaboró con 15 tantos y 3 recobres, Caffaro y Carlos Delfino sumaron 10 puntos cada uno.

Campazzo fue la figura argentina, pero necesita más compañía: registró 18 puntos, 10 asistencias y 7 robos. www.fiba.basketball

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Prigioni y Campazzo coincidieron en el análisis del traspié. “Tuvimos un buen comienzo que no pudimos sostener; sobre todo el segundo cuarto nos costó y perdimos un poco el ritmo de la ofensiva. Cometimos errores en el plan de juego y recibimos puntos que –habíamos dicho– no teníamos que recibir de esa manera. En el tercer cuarto ellos se despegaron y después tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para volver al juego”, dijo el DT. Y amplió: “Algo que nos pasó mucho desde la AmeriCup 2022 es jugar con ventaja. Hay que aprender a cuidarla, lo que no significa jugar más lento, sino seguir haciendo lo mismo y mejor, para mantener o sacar más diferencia. Es algo por seguir trabajando”.

El armador asintió. “No pudimos hacer el juego que teníamos planeado, tanto el defensivo como el ofensivo. Cuando ellos nos sacaron la ventaja pecamos de ansiosos de querer solucionarlo con una jugada o un triple. Tenemos que seguir el plan de juego, que no seguimos. Ellos son un gran equipo en individuales y no logramos desequilibrarlo. Cometimos errores no forzados, muchas pérdidas; dejamos pasar tiros abiertos, y ellos no perdonan. Teníamos que seguir con la dinámica, pero no lo hicimos. Luchamos, pero la lucha no alcanza”, juzgó Campazzo.

Para el entrenador, además, pudo influir no haberse enfrentado con Panamá en la primera fecha a raíz de que el combinado centroamericano se dio de baja del certamen poco antes de que comenzara. “Quizás nos hizo un poco de daño no jugar el primer partido del torneo. Llevamos cinco días sin partidos y ellos ya habían jugado. Los noté con más ritmo, sobre todo en la segunda parte. Se nos hizo largo desde el amistoso con Uruguay a este primer juego. Estábamos preocupados por eso; no sé si realmente fue eso o no”, comentó Prigioni.

El estadio Ciudad de Santiago del Estero lució repleto en el debut de la Argentina en el Preclasificatorio Olímpico www.fiba.basketball

Cómo sigue el Preclasificatorio

La Argentina volverá a presentarse este jueves, frente a Cuba, en la tercera y última jornada del grupo A. El partido empezará a las 22.10 y tendrá lugar en el estadio Vicente Rosales, de La Banda, propiedad del club Ciclista Olímpico, y se lo transmitirá por TyC Sports, DSports y las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Flow. El ganador accederá a las semifinales como segundo de la zona y el perdedor quedará eliminado.

“Tenemos que ganar sí o sí. Queremos estar en las semifinales, así que tenemos que descansar bien y enfocarnos en Cuba. Creo que el partido pasará mas por nosotros. Todos los rivales tienen jugadores de calidad. Creo que tenemos que centrarnos en nosotros, en volver a hacer un montón de cosas que en la preparación hicimos bien”, prescribió Prigioni.

La selección argentina tuvo un arranque frenético ante Bahamas, pero no lo sostuvo y sufrió una derrota www.fiba.basketball

La selección argentina protagoniza el Preclasificatorio Olímpico porque no entró al Mundial desde las eliminatorias. Será la quinta vez en su historia en que no participará en la cita ecuménica; la última ocasión era la de Colombia 1982, luego de que se ubicara tercera en el Sudamericano, detrás de Uruguay y Brasil. Tampoco estuvo en 1954, luego de ser campeona en 1950, ni en 1970 y 1978.

El campeonato que se desarrolla en Santiago del Estero otorga un boleto a los Torneos de Clasificación Olímpica FIBA, que se desarrollarán del 2 al 7 de julio próximo, poco antes de París 2024. Serán cuatro certámenes que reunirán 24 países en total y en cada uno habrá un cupo para los Juegos Olímpicos. La Argentina puede acceder por esa vía y para ello es indispensable superar la competencia en Santiago del Estero. En caso de alcanzar las semifinales, el sábado se enfrentará con un adversario de la zona B (Chile, Colombia o Uruguay; Islas Vírgenes quedó eliminado) y, de avanzar, en la definición puede aparecer otra vez Bahamas en su camino.

En ese contexto, más allá de la caída en el estreno, Prigioni, asistente en el cuerpo técnico de Minnesota Timberwolves en la NBA, vio el vaso medio lleno: “Más allá de la derrota y de que uno quiere ganar, esto nos viene bien para ver cómo juegan ellos, para ver qué tenemos que mejorar si tenemos la suerte de encontrarnos en la final. Miraremos el partido y corregiremos cosas. Bahamas es un gran equipo”.