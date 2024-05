Equipo copero: Estudiantes aprovechó la irresponsabilidad de Cristian Lema y le dio a Boca de su propia medicina

Escuchar

Estudiantes pinchó el sueño de campeón de Boca y jugará con Vélez su tercera final en cuatro meses: la de la Copa de la Liga. En Córdoba, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez consiguió el 1-1 a los 30 minutos del segundo tiempo y se impuso por 3-1 en los penales frente a un especialista, Sergio “Chiquito” Romero. En Boca fallaron Miguel Merentiel (había marcado el 1 a 0) y Edinson Cavani, paradójicamente, las figuras del superclásico que había sido cuarto de final (3-2) en el mismo estadio.

El fútbol es un deporte maravilloso. Estudiantes, que parecía vencido, sacó de carrera a un Boca soberbio en el primer tiempo y que tenía chapa de favorito. El Pincha se mantuvo en partido pese al dominio del equipo xeneize y sacó el premio mayor en el epílogo del partido. El domingo se enfrentará con el Fortín en el estadio santiagueño Madre de Ciudades, en busca de la 19ª estrella de su historia.

Matías Mansilla detuvo dos penales en la tanda y propició el triunfo de Estudiantes en la semifinal; el cuadro platense definirá el domingo contra Vélez en Santiago del Estero. Fotobaires

Matías Mansilla, con pasado en Midland, Morón, Patronato y Central Córdoba, de Santiago, contuvo el primer penal a Cavani y el cuarto a Nicolás Figal. En Estudiantes falló Edwin Cetré, el autor del tanto del empate, pero acertaron Eros Mancuso, Guido Carillo y Mauro Méndez.

Para Boca es un golpe duro, inesperado. Porque hizo bien las cosas durante la mayor parte del encuentro en el estadio Kempes y se quedó con las manos vacías por una irresponsabilidad de Cristian Lema en la etapa final y la mala puntería de sus ejecutantes. Padeció de entrada con un cabezazo de Carrillo pero no volvió a sufrir sofocones hasta la segunda mitad del último período. Mostró pasajes de muy buen fútbol y un amplio abanico de recursos a la hora de generar situaciones: el juego interno de Equi González y Cristian Medina, la ruptura por fuera con Luis Advíncula y Lautaro Blanco, el pie sensible de Kevin Zenón, la inteligencia de Cavani para crear espacios y la velocidad de Merentiel para explotarlos.

Cristian Medina intenta resolver entre Mansilla y un ex jugador de Boca, Eros Mancuso; el mediocampista fue derribado por Enzo Pérez en el área de Estudiantes, pero Nazareno Arasa no otorgó el penal. HERNAN CORTEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lo de Boca en los primeros 45 minutos se pareció mucho a lo del segundo tiempo frente a River. Y lo del Pincha resultó muy distinto a lo exhibido en el 3-0 contra Barracas Central. El cuadro xeneize jugó con el aplomo, la seguridad y la solvencia de un equipo campeón. Su gol, de hecho, fue una síntesis perfecta de lo que el entrenador Diego Martínez pretende para Boca: Lema condujo en la salida, Advíncula se mostró como opción, Medina y Zenón armaron juego por el medio y el peruano apareció nuevamente por sorpresa para asistir a Merentiel, que definió de primera y a contrapierna de Mansilla. Golazo.

Era todo de Boca, que ofrecía uno de sus mejores rendimientos de la era Martínez y se encaminaba sin atenuantes a una merecida final. Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad, con la entrada de Cetré y la insólita expulsión a Lema. El colombiano, que había quedado fuera de la alineación titular por no estar del todo recuperado de una lesión, había pedido ir al banco de suplentes y Domínguez lo mandó a la cancha a falta de media hora. Estudiantes jugaba lejos de Chiquito Romero y se repetía en envíos desde tres cuartos para un Carrillo voluntarioso que no podía con el arquero. El empate no parecía una posibilidad cercana.

Compacto de Estudiantes 1 (3) vs. Boca 1 (1)

Pero la entrada de Cetré marcó un quiebre en los dos equipos. El platense adelantó sus líneas y encontró en el caribeño la llave para abrir la defensa azul y oro. Movedizo, partiendo de la izquierda pero sin posición fija, Cetró inició la jugada que derivó en la tarjeta roja al defensor boquense y en el 1 a 1. El ex futbolista de Independiente Medellín pivoteó en la medialuna, Eric Meza metió la pelota al área y Lema, en su afán de rechazar, elevó peligrosamente el pie derecho, que impactó de lleno en el uruguayo Tiago Palacios.

El zaguero central había sido amonestado a los 30 minutos del primer tiempo por haber increpado a Fernando Zuqui tras un entredicho con Cavani. El árbitro Nazareno Arasa vio la infracción del ex jugador de Belgrano y Lanús, pitó el penal y le mostró por segunda vez la tarjeta amarilla. Imperdonable lo del defensor. Pateó Cetré y Estudiantes, con un hombre más, igualó a falta de minutos más el tiempo agregado.

La intervención de Cristian Lema en la discusión colectiva generará la primera tarjeta amarilla al defensor, que luego será expulsado por una imprudencia que le facilitará el empate a Estudiantes. Mario Sar

Martínez movió pronto el banco y rearmó la defensa con el ingreso de Nicolás Figal, en la clara intención de llegar a la definición por penales. Por esa vía Boca no perdía desde la final de la Copa Argentina 2022 a manos de Patronato, cuando Javier García estaba en el arco. Con Romero venía derecho, pero esta vez no contó con la habitual eficacia de sus pateadores. De los cuatro remates, fue convertido solamente el de Zenón. Y Estudiantes, con un Mansilla colosal, se quedó con la clasificación.