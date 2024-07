Boca se vengó de Quimsa y jugará la final de la Liga Nacional de Básquetbol por segundo año consecutivo

Escuchar

“La venganza es un plato que se come frío”, señala el refrán. Y Boca Juniors se vengó de Quimsa, de Santiago del Estero, un año después de perder la final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), el 17 de junio de 2023. La revancha no fue en una definición del torneo, pero la victoria de este martes por 74 a 69 en tiempo suplementario en el estadio Ciudad, de la capital santiagueña, supo bien para el club xeneize. En el quinto y último punto de una semifinal, cerró la serie con un 3-2 y se dio la posibilidad de, por segundo año consecutivo, ir por su cuarta estrella en la LNB.

El festejo, al menos una vez que sonó la chicharra y los protagonistas permanecieron en el rectángulo de juego, no fue tan efusivo como sí el del nutrido grupo de hinchas que acompañó en el norte argentino al equipo que logró poco menos que un batacazo: ganarle al campeón de América en la casa de éste y eliminar al mejor de la etapa regular, que había registrado un impresionante 84,2% de eficiencia (32 triunfos, 6 caídas). Es cierto que ya había derrotado a Quima en el Ciudad en el segundo juego de la llave, pero el conjunto dirigido por Gonzalo Pérez tenía que hacer casi todo bien para imponerse nuevamente allí. Y lo hizo aun sin Leonel Schattmann, una de sus figuras, desde el tercer cuarto, a raíz de una lesión.

El desgaste no le dejó energías para la celebración a un plantel que fue armado para ser campeón pero que a mitad de camino se quedó sin el entrenador Carlos Duro. Al timón lo tomó Pérez, y entonces se dio algo similar a lo que le ocurrió la temporada pasada: Duro reemplazó a Gonzalo García con el certamen en pleno desarrollo y Boca fue finalista. Ahora quiere otro desenlace, con la confianza que insufla haber tumbado al mejor de la Argentina.

En el partido Boca fue “torazo en rodeo ajeno”, como refiere el Martín Fierro de José Hernández. Jugó como se debe juga un definitorio de playoffs. No había mañana, como tampoco lo tenía unos días atrás en la Bombonerita, en el cuarto duelo, cuando terminó imponiéndose por 84 a 70. La jerarquía de Marcos Mata, José Vildoza –el mejor base del campeonato, según la LNB–, Schattmann y Leonardo Mainoldi y la energía de José Defelippo y el estadounidense Wayne Langston fueron superiores a la capacidad colectiva y la calidad individual de un Quimsa que no cerrar la victoria en los 40 minutos regulares. Tuvo la última ofensiva, no la aprovechó, quedó 58-58 y luego, en los cinco minutos extras, se desinfló completamente.

Wayne Langston consiguió un doble importante en el alargue y concluyó con 13 puntos para Boca en la gran victoria en el estadio Ciudad. Prensa Quimsa

Hasta el alargue, ninguno de los equipos se había despegado a más de siete unidades, lo que refleja la paridad que hubo. A falta de 35 segundos en el suplementario, Boca sacó la máxima, de ocho, pero enseguida los dirigidos por Leandro Ramella la limaron hasta tres y pusieron en dudas un éxito y una clasificación que el visitante ya celebraba.

No fue un juego vistoso, sino todo lo contrario. Pero sí entretenido por el contexto. Defensas férreas, al límite; bajos porcentajes de aciertos en tiros de campo –el local encestó 34%, con 5 triple sobre 32 intentos; el visitante concluyó con 37% y 7 sobre 27–; muchos errores en el manejo del balón –15 y 12 pérdidas, respectivamente–, y, con el correr de los minutos, nerviosismo. Un combo perfecto para el que tenía menos que perder, y que ganó. Un triple forzado y sobre la chicharra de Mata y un doble de Langston le allanaron el camino a la victoria, que sentenció desde la línea de libres, más allá de la última arremetida de un campeón vigente que terminó vendiendo cara la derrota en su fortaleza.

La figura del ganador fue Vildoza, con 22 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Langston terminó con 13 tantos, y Mata sumó 10 puntos, 8 rebotes y 2 tapas. En el perdedor, el pivote Tayavek Gallizzi cerró su planilla con 15 tantos, 14 rebotes y 2 bloqueos, pero Quimsa siguió en su tónica en los playoffs: tras dominar abrumadoramente la etapa regular del certamen (Instituto lo siguió con 27 éxitos y 11 reveses, 71%, y Boca, 4º con 24-14, tuvo 63,1%), decayó en los cruces mano a mano. La Fusión dejó en evidencia su recesión en la serie en la que superó a Peñarol, de Mar del Plata, apenas el 12º clasificado, por un sufrido 3-2. Ése fue un aviso, y Boca, con otras herramientas, no lo perdonó.

Compacto de la clasificación de Boca y la eliminación a Quimsa

Resultados de todos los partidos de la serie

Quimsa 82 vs. Boca Juniors 74.

Quimsa 71 vs. Boca Juniors 77.

Boca Juniors 73 vs. Quimsa 78.

Boca Juniors 84 vs. Quimsa 70.

Quimsa 69 vs. Boca Juniors 74.

Boca espera a su próximo rival, que será Instituto, de Córdoba, u Olímpico, de La Banda. El cuadro cordobés y el santiagueño se enfrentarán este miércoles en el quinto capítulo de una serie que está 2-2. El partido tendrá lugar en el estadio Ángel Sandrín, de La Docta, desde las 22. Un dato que evidencia la paridad del actual certamen: desde 1988, ésta es apenas la cuarta vez en que las dos series semifinales requieren el quinto encuentro.

Brandon Robinson marca a Sebastián Vega, ex jugador de Quimsa; Boca le ganó los dos últimos partidos de la serie a La Fusión y lo privó del bicampeonato en la Liga Nacional de Básquetbol. LNB

La vuelta a lo alto de la Liga

El proyecto de Boca para volver a los primeros planos en este deporte comenzó cuando Jorge Ameal era el presidente y continúa con Juan Román Riquelme. Quien está al frente de la iniciativa es Alejandro Desimone, vocal titular de la Comisión Directiva y presidente del Departamento de Básquet, a quien, sin que fuera del ambiente de la pelota naranja, le encomendaron la tarea. Desimone planificó a largo plazo y, aun con vaivenes y golpes, como las salidas de los entrenadores García y Duro, reubicó al equipo, que está, por segunda vez en fila, cerca de la primera coronación en la Liga desde 2007.

“Cuando asumimos veíamos las falencias que había en los demás deportes. Boca se había dedicado 100% al fútbol y creo que Boca sí es un equipo de fútbol, pero que también hay un montón de socios a los que les gustan el básquetbol, el vóleibol y otras actividades. La idea era hacer un club más deportivo; eso siempre se planteó. Boca tiene que participar en lo más alto en cada deporte. Tomamos el básquetbol como el segundo deporte del club y a partir de eso se planificó un trabajo a largo plazo”, explicó Desimone a LA NACION en una entrevista el año pasado, en el marco de la final contra el propio Quimsa.

El mejor base de la @LigaNacional 🙌🏀@VildozaJ11 recibió de parte Alejandro Desimone, presidente del Departamento de Básquetbol, un reconocimiento por haber sido elegido dentro del quinteto ideal de la temporada 2023/2024. pic.twitter.com/GtsJ1sUb0J — Boca Básquet (@BasquetBocaJrs) June 28, 2024

“De entrada no nos fue tan fácil. Había descreimiento porque el básquetbol venía muy golpeado en los últimos siete u ocho años, peleando en la mitad de tabla e incluso amenazado por el descenso. Con la renovación, el proyecto no era tan exigente en resultados. Lógicamente, después del primer año la gente empezó a poner más alta la vara y hoy la Bombonerita se llena. La gente hoy está exigente, vio que el proyecto es serio y se entusiasmó”, explicó el directivo.

Desde entonces, el club xeneize, que en relación con la temporada anterior aumentó considerablemente su presupuesto de básquetbol, recuperó protagonismo en la LNB, en la que había llegado a ser uno de los clubes más importantes. En las últimas cuatro temporadas, incluida la actual, quedó entre los cuatro mejores. Ahora tiene la posibilidad de lograr su cuarta estrella, tras las conseguidas en 1997, 2004 y 2007, y afianzarse en el cuarto puesto entre los máximos campeones de la historia, detrás de Atenas (9), Peñarol (5) y San Lorenzo (5).