Liga Nacional de Básquetbol: Quimsa derrotó a Boca y se consagró campeón por segunda vez

SANTIAGO DEL ESTERO (enviado especial).– La Asociación Atlética Quimsa es el nuevo campeón del básquetbol argentino. El equipo santiagueño derrotó a Boca Juniors por 77 a 51 en el quinto punto de la serie al mejor de siete juegos y se quedó con la final por 4 a 1. El duelo se desarrolló en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, ante más de 5000 hinchas que festejaron con muchísima emoción y con desahogo por haber dejado atrás las dos definiciones perdidas de manera consecutiva. La Fusión escribió su nombre en las páginas gloriosas de la Liga por segunda vez en la historia, tras la conquista en la temporada 2014/2015.

Durante los primeros 20 minutos, el local impuso sus condiciones ofensivas y aprovechó su goleo para sacar diferencia. La máxima en el segundo cuarto llegó a ser de 17 (36 a 19). El visitante se acercó después a siete unidades, pero los dirigidos por Leandro Ramella volvieron a sacar diferencias: 43 a 28 a la altura del descanso largo.

El broche de oro de la final, por parte del MVP

En el tercer período la supremacía de Quimsa ya era notable en los dos lados de la cancha, con muchísima intensidad en defensa y consiguiendo goles fáciles. ¿Y Boca? Totalmente desconocido. La gente en el estadio iba dándose cuenta de que todo estaba encaminado y el grito que se hacía escuchar desde los cuatro costados bramaba: “Para ser campeón, hoy hay que ganar”. En ese tramo la máxima ventaja se amplió a 22 (60 a 38).

La última etapa estuvo de más en cuanto a incidencia en la determinación del ganador. Quimsa bajó su ritmo, pero el conjunto xeneize siguió en la tónica languideciente que llevaba. Cuando restaban 2m41s, la gente comenzó a festejar agitando banderas, abrigos y lo que tenía a mano, gritando “¡dale, campeón!”, saltando. Incluso lo hacían los suplentes, con abrazos y mucha euforia. La distancia era irremontable: Quimsa era el nuevo campeón.

Fabián Ramírez Barrios, una de las figuras de Quimsa, encara a un flojo Raven Barber. Matias Garcia / Liga Nacional

El jugador más valioso de la final fue Eric Anderson, que recibió el premio MVP. El pivote estadounidense, además de haber sido determinante durante toda la serie, tuvo un muy buen desempeño en el quinto juego, con 25 puntos, 7 rebotes y una valoración de +32 (saldo entre la suma de aciertos y la de errores).

Se trata de la séptima conquista de Quimsa, porque se suma a la Copa Argentina de 2009, el Torneo Súper 8 de 2014, la mencionada LNB de 2014/2015, los Súper 20 de 2018 y 2021 y la Supercopa de 2021. Además, la Fusión tiene en sus vitrinas dos trofeos internacionales: la Liga Sudamericana de 2009 y la Basketball Champions League Americas de 2019/20.

Quimsa es uno de los 16 clubes ganadores en la historia del básquetbol argentino. Los otros son San Andrés, Atenas, Ferro Carril Oeste, Peñarol, Olimpia (Venado Tuerto), Boca, GEPU (San Luis), Estudiantes (Olavarría), Independiente (General Pico), Ben Hur, Gimnasia (Comodoro Rivadavia), Libertad, Regatas Corrientes, San Lorenzo e Instituto.

Eric Anderson fue el jugador más valioso de la final; en el último partido registró 25 puntos y 7 rebotes. Matias Garcia / Liga Nacional

Y para Quimsa era una final de triunfo más obligatorio que nunca. Las espinas por haber caído en las definiciones de 2021, en la burbuja sanitaria frente a San Lorenzo, y 2022, ante Instituto, seguían clavadas en algunos jugadores y en los hinchas. Pero los protagonistas de aquellos desenlaces no sintieron el peso: “Para salir campeones hay que estar en las finales, y nosotros estuvimos. Además, fueron circunstancias diferentes; contra San Lorenzo hicimos todo, pero esto no es por merecimiento. Al año siguiente ajustamos cosas, fuimos los primeros de la etapa regular, volvimos a perder y nos dolió. Tenemos muchas ganas de revancha”, había dicho Mauro Cosolito antes de esta serie. Vaya si tuvo desquite.

Por su parte, Ramella se consagró campeón como director técnico por primera vez. El marplatense se hizo cargo del equipo en febrero, tras la salida de Manuel Córdoba. Esto es un premio a la constancia para el entrenador que en 2022 fue distinguido como el mejor. Cuando llegó al club santiagueño se encontró con “jugadores con muchísima predisposición para llegar al objetivo”. Ellos aceptaron el papel que el DT asignó a cada uno y el equipo fue creciendo. “Nuestro clic fue en los playoffs. Los jugadores pusieron fuerte su cabeza y muchos mostraron que querían ser campeones”, explicó Ramella.

Mauro Cosolito, capitán de Quimsa y otro de sus integrantes más destacados, es marcado por Leonel Schattmann. Matias Garcia / Liga Nacional

Con los papelitos cayendo sobre el nuevo monarca y el parquet y con We are the champions, de Queen, sonando por los parlantes, se terminó otra la Liga Nacional. No está definida la fecha de comienzo de la nueva temporada, ni el formato será el mismo que la de este año. Lo que está claro es que impactará la inasistencia de Atenas, el máximo ganador de la historia (en su lugar debutará Zárate Basket) y por primera vez ausente del campeonato más grande de básquetbol del país.