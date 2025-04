Así quedó el cuadro de playoffs de la NBA, tras la temporada regular

Concluyó este domingo la temporada regular de la NBA 2024/25 y se definieron las 20 franquicias que avanzaron a la postemporada y la mitad de los cruces de playoffs porque los equipos ubicados en el primer y segundo lugar de cada conferencia aguardan rival de los play-in.

En el Este el líder fue Cleveland Cavaliers con un récord de 64 triunfos y 18 derrotas en 82 juegos. Liderado por Donovan Mitchell, espera por alguno de los cuatro conjuntos que disputarán la reclasificación (Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls o Miami Heat). Su escolta fue el último campeón, Boston Celtics, y su oponente será el ganador del duelo entre los Magic o los Hawks. Los otros dos emparejamientos ya están decididos: New York Knicks vs. Detroit Pistons e Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks.

Donovan Mitchell es la gran figura de Cleveland Cavaliers, el mejor equipo de la NBA en la temporada regular David Dermer - FR171035 AP

En el Oeste el mejor fue Oklahoma City Thunder con el mejor registro de la temporada regular: 68 victorias y 14 caídas. Su rival en cuartos de final saldrá de la repesca y será Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings o Dallas Mavericks. Los Warriors o los Grizzlies, quien gane el play-in entre sí, serán oponentes de Houston Rockets, escoltas de Oklahoma. Los otros dos duelos de playoffs sí están definidos: Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets vs. Los Angeles Clippers.

Playoffs de la NBA 2024/25

Conferencia Este

Cleveland Cavaliers (1) vs. Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls o Miami Heat (8).

Boston Celtics (2) vs. Orlando Magic o Atlanta Hawks (7)

New York Knicks (3) vs. Detroit Pistons (6)

Indiana Pacers (4) vs. Milwaukee Bucks (5)

Conferencia Oeste

Oklahoma City Thunder (1) vs. Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings o Dallas Mavericks (8)

Houston Rockets (2) vs. Golden State Warriors o Memphis Grizzlies (7)

Los Angeles Lakers (3) vs. Minnesota Timberwolves (6)

Denver Nuggets (4) vs. Los Angeles Clippers (5)

THE BRACKET IS SET 🍿 pic.twitter.com/xZBRkF7LT7 — NBA (@NBA) April 13, 2025

Todas las series de los playoffs son al mejor de siete partidos, es decir que el equipo que primero gana cuatro juegos avanza a la siguiente instancia. La ventaja de localía la tiene en todos los cruces el mejor ubicado en la etapa regular entre los elencos involucrados.

10 franquicias quedaron eliminadas en la etapa regular y concluyeron sus participaciones en la temporada: Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets y Washington Wizards del Este junto a Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans y Utah Jazz del Oeste.

La tabla de campeones de la NBA

Boston Celtics - 18

Los Ángeles Lakers - 17

Golden State Warriors - 7

Chicago Bulls - 6

San Antonio Spurs - 5

Philadelphia 76ers / Detroit Pistons / Miami Heat - 3

New York Knicks / Houston Rockets / Milwaukee Bucks - 2

Cleveland Cavaliers / Atlanta Hawks / Washington Wizards / Seattle Supersonics / Portland Trail Blazers / Dallas Mavericks / Baltimore Bullets / Toronto Raptors / Sacramento Kings / Denver Nuggets - 1

LA NACION

Temas CanchallenaNBA