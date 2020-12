La foto oficial de Facundo Campazzo con la camiseta de Denver Nuggets Crédito: Denver Nuggets

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 08:02

Facundo Campazzo ya disfruta de la NBA. El base es una de las flamantes incorporaciones de Denver Nuggets. Es el nuevo embajador argentino en la liga más poderosa del planeta. Y a falta de algunas horas para que salte a la cancha por primera vez con su nuevo equipo, el cordobés participó de la sesión fotográfica con su franquicia, en la antesala del comienzo de la pretemporada de la liga.

Además, en las últimas horas se confirmó que el jugador nacido en Córdoba llevará la camiseta número 7 de Denver. Al cabo, es el mismo dorsal que vistió en su exitoso paso por el Real Madrid y que además utiliza con la selección argentina.

Ahora, de cara al comienzo de este nuevo ciclo, los Nuggets disputarán tres compromisos previos al inicio de la temporada 2020-2021. El próximo sábado 12 de diciembre, el equipo que conduce Michael Malone se medirá a Golden State Warriors, uno de los conjuntos más destacados de la NBA en la última década de la mano de Stephen Curry.

Tras eso, Denver se enfrentará en dos oportunidades a Portland Trail Blazers, el 16 y 18 de diciembre, respectivamente. Asimismo, el martes 22 de diciembre se iniciará la nueva campaña de la NBA, que tendrá 72 partidos de la fase regular para cada equipo.

Denver tendrá su estreno oficial el 23 de diciembre. Allí recibirá como local a Sacramento Kings en el Ball Arena. Tres días después y luego de la Navidad, el segundo encuentro será ante Los Ángeles Clippers, y el 28, también en Denver, la presentación será contra Houston Rockets. Tras eso, el último finalista de la Conferencia Oeste viajará para enfrentarse a Sacramento y el 1° de enero volverá a jugar en su casa ante Phoenix Suns.

Hace algunos días, el entrenador de los Nuggets, Mike Malone no dudó ni por un segundo en valorar la capacidad defensiva de Campazzo, un punto que algunos especialistas pusieron bajo la lupa, y el enorme talento que tiene para pasar la pelota: "Si sus compañeros no están atentos les va a romper la nariz con pelotazos", remarcó.

"Cuando me deprimo, me pongo vídeos suyos porque me ponen una sonrisa en la cara. El chico juega con un fuego y una pasión que no siempre se ve. Se ajustará perfectamente a nuestra cultura", dijo el entrenador en relación al base cordobés.

Facundo Campazzo, el nuevo argentino en el mundo de la NBA Crédito: @nuggets

La expectativa está muy concentrada en la pareja que puedan formar Campazzo y Nikola Jokic, por eso Malone explicó: "Son dos de los mejores pasadores del mundo. Incluso en los entrenamientos he visto a los demás teniendo que acostumbrarse a jugar con los dos. Como no estés mirando el balón, Campazzo te puede romper la nariz".

Una de las intimidades que reveló Malone, fue que en el vestuario, antes de que salgan a entrenarse, el DT pidió que pusieran un video de Campazzo ante Serbia, en la última Copa del Mundo, lo que generó algunas insultos en broma de Jokic. "Va a ser muy divertido verle jugar a Facundo. No sé cómo los aficionados no van a enamorarse de su juego cuando tenga la oportunidad de estar sobre la pista. Es pequeño de estatura, pero no hay que juzgarle por ello y sí por el corazón que tiene, que es muy grande. Ve pases que otros no ven", finalizó el entrenador.

Conforme a los criterios de Más información