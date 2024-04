NBA: Joel Embiid confirma que padece una parálisis muscular en su rostro en plena disputa de playoffs

Escuchar

Joel Embiid, el MVP de la NBA, confirmó que sufre parálisis de Bell -una enfermedad que inmoviliza los músculos de la cara- tras anotar 50 puntos en el triunfo de su equipo, Philadelphia Sixers, ante New York Knicks. En la previa del partido surgieron informes sobre la posibilitad de que el nacido en Camerún hubiera recibido tratamiento por la dolencia. Tras el triunfo 125-114 de los Sixers sobre los Knicks, que acercó a Philadelphia 1-2 en la serie de playoffs de primera ronda, Embiid dijo que está lidiando con este problema físico desde antes del choque de repechaje entre su equipo y el Miami Heat.

“Creo que empezó uno o dos días antes del partido de Miami”, dijo Embiid. El jugador comentó que había sufrido migrañas y notado debilidad muscular, en especial en el lado izquierdo de su cara. “Es bastante molesto” , aseguró Embiid, quien llevaba lentes oscuros al responder a la prensa tras la victoria de su equipo. “Ha sido duro, pero no soy un desertor”, agregó.

Joel Embiid, jugador de 30 años de los Philadelphia Sixers de la NBA PHILADELPHIA SIXERS - PHILADELPHIA SIXERS

Se desconocen las causas exactas de la parálisis de Bell. Se cree que es el resultado de la hinchazón e irritación del nervio que controla los músculos afectados. Algunas fuentes médicas consideran que puede ser una reacción provocada por una infección viral.

Los síntomas suelen mejorar en unas semanas y la mayoría de los afectados se recupera por completo en unos seis meses. La dolencia llega en un año difícil en lo físico para el estelar jugador que se operó la rodilla izquierda en febrero y retornó a la acción para encaminar a su equipo a los playoffs.

Notable desempeño

Embiid tuvo un partido para la historia contra los Knicks: acertó 13 de 19 tiros de campo y 19 de 21 de tiros libres. Marcó también cinco triples. Sus estadísticas realzan aún más luego de difundirse el mal que lo aqueja desde, al menos, el 17 de abril -los Sixers jugaron ese día contra Miami Heat-. “Uno o dos días” previos a aquel partido el jugador comenzó a sentir los síntmas de su síndrome. Las molestias no puderon impedir que anotara 23 puntos y 15 rebotes para un triunfo balsámico, que significló la clasificación de su equipo a los playoffs.

Embiid lanzó a Philadelphia ante los Knicks

De acuerdo con el New York Post, la parálisis de Bell “es una afección que provoca debilidad repentina en los músculos de un lado de la cara”. De acuerdo con la Clínica Mayo, un centro especializado, se trata de “una dolencia temporal” y con una “mejora significativa” a las semanas. Sin embargo, la clínica asegura que hay una mitad de la cara afectada y que “cuesta cerrar el ojo del lado correspondiente”. La enfermedad también se conoce como “parálisis facial periférica aguda de causa desconocida”. La recuperación de la enfermedad puede variar y se trata de una enfermedad de duración impredecible. Embiid se lo tomó con humor: “Sólo espero que siga así. Tengo una cara bonita. No me gusta cuando mi boca mira para otro lado”.

De acuerdo con la información del NY Post, Emibiid “comenzó con migrañas uno o dos días antes del triunfo ante los Heat de Miami en el play-in”. ESPN, por su parte, informó que el jugador, de 30 años recién cumplidos, quería mantener lo que le ocurría en privado para evitar distracciones en su equipo. Ahora, fue el mismo Embiid el que anunció el mal que lo aqueja después de una actuación descomunal.