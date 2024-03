Escuchar

Un talento único y una proyección imposible de dimensionar. Sin embargo, su carrera fue más compleja de lo que él jamás lo hubiera imaginado. John Wall, el base de Washington Wizards que deslumbró a la NBA y que fue señalado como uno de los más poderosos de su generación, reveló que sufrió un calvario en los últimos años y que cayó en un lugar muy oscuro, a tal punto que confesó que pensé en algunas oportunidades en quitarse la vida .

Wall, de 33 años y está en la NBA desde que fue seleccionado por los Wizards con el número 1 del Draft de 2010, pasó de ser un cotizado All Star con un contrato millonario a estar sin equipo por culpa de las lesiones. La estrella de la NBA confesó de sus problemas de salud mental en una charla con Udonis Haslem y Mike Miller, en el programa The OGs Show.

“Para mí, todo sucedió muy rápido. En el lapso de tres años, pasé de estar en la cima del mundo a perder casi todo lo que me importaba . En 2017, estoy saltando sobre la mesa del locutor en Washington después de forzar el séptimo partido en la serie contra Boston, y soy el rey de la ciudad. Pienso que soy un mago de por vida... Un año después, me rompí el tendón de Aquiles y perdí el único santuario que he conocido: el básquetbol. Terminé con una infección tan grave por las cirugías que casi tuve que amputarme el pie. Un año después, perdí a mi mejor amiga en todo el mundo, mi madre, por cáncer de mama...”, dijo Wall.

Y continuó: “ Dos veces quise suicidarme , pero pensé: ‘Hombre, si me alejo de esta tierra, les estoy fallando a mis hijos. ¿Quién estará allí para criarlos? Hubo un vídeo que salió, en el que hacía gestos de pandillas callejeras y cosas así, fue cuando estaba en mi momento más oscuro, tratando de encontrar la felicidad... Yo sé como es... Y trato de decirle a la gente que el tema de la salud mental es muy serio. Tuve que ir a buscar un terapeuta después de eso. Si no fuera por mis dos hijos, me habría suicidado. Me puse una pistola en la cabeza dos veces y mucha gente cercana a mí, mis amigos en ese momento, no lo sabían ”.

En 2020 se perdió toda la temporada y desde entonces, un jugador que ha ganado más de 236 millones de dólares en contratos, lucha por volver a la cima de la NBA, conseguir un equipo y hasta dijo que le gustaría ser parte de Miami Heat. La historia de Wall en la NBA está plagada de desgracias. El 30 de enero de 2018 comenzó todo, tuvo que someterse a una pequeña operación en la rodilla izquierda con lo que se perdió 2 meses de competición. El 29 de diciembre del mismo año, sufrió una lesión en el talón izquierdo que lo sacó del resto de la temporada. Y como si fuese poco, en plena recuperación sufrió una infección de la cirugía y se rompió el tendón de Aquiles mientras descansaba en su casa.

Volvió en la 2020-21 y como jugador de Houston Rockets, pero tras 40 partidos se lesionó el tendón de la corva y estuvo afuera toda la temporada. Regresó en la 2022-23 pero en Los Angeles Clippers, con los que disputó 34 partidos, tres de ellos de titular, pero volvió a los Rockets y fue cortado. Desde entonces está esperando una nueva oportunidad en la NBA.

Cinco veces All Star, campeón del Concurso de volcadas, MVP del Rookie Challenge y miembro del Tercer Mejor Quinteto de la NBA en 2017, la mejor temporada de su carrera, en la que promedió 23,1 puntos y 10,7 asistencias. John Wall llegó a ser el segundo jugador mejor pagado de la NBA con un contrato de 47,3 millones de dólares, sólo por detrás de Stephen Curry (48 millones) . Ni los 236 millones de dólares que ganó hasta el momento pudieron evitar que cayera en una profunda depresión. Ahora, pretende recuperar su vida, para eso su primera paso, es abrirse al mundo y contar cómo fueron aquellos días de tanta angustia.

LA NACION