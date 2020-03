Paulo Maccari trabajando con Nicolás Brussino durante la preparación de China 2019

Los cambios radicales que se dieron en el mundo por la pandemia del Covid-19 puso a prueba a toda la población. La cancelación de todo acontecimiento masivo y la suspensión de todas la actividades deportivas resultó un golpe económico para todos. Pero detrás de todas estas cuestiones también están los deportistas que sufrieron una alteración importante en sus preparaciones físicas y ello puede resultar un arma de doble filo a la hora de retornar a la competencia. En una charla LA NACION , Paulo Maccari , el fisioterapeuta argentino que trabaja en Madrid y que acompaña a Manu Ginóbili desde hace muchos años , explica qué tipo de cuidados tienen deportistas de elite en tiempos de coronavirus .

Maccari se mantiene en contacto por videollamada y trabaja en conjunto con la bióloga y psiconeuroinmunóloga Yolanda Santiuste, para seguir de cerca cómo evolucionan física y emocionalmente sus deportistas. Maccari, un especialista en el Método Busquet, que trabaja sobre las cadenas musculares, entiende que tras la cuarentena se debe tener mucho cuidado con las formas en las que se reinserten a los jugadores a la competencia. No sólo se trata de basquetbolistas como Facundo Campazzo , Nicolás Laprovittola, Gabriel Deck o Patricio Garino , o jugadores de handball como Diego Simonet , que desde Francia lo tiene como consulta permanente, sino que también está cerca de algunos futbolistas de Alavés (el año pasado hicieron un trabajo con todo el plantel) y casi diariamente los ayudan con las comidas (cúrcuma, aceite de palta y de coco) y tareas de acondicionamiento físico.

-¿Cómo se hace para trabajar con los deportistas a distancia?

-Hay muchos que tienen gimnasio en sus edificios o en sus casas, pero hay muchísimos que no, como Facundo (Campazzo), al que le había recomendado se comprara una cinta, porque esto iba para 10 días y pinta para más de un mes. Ellos comen muy bien, porque siguen todo el plan de alimentación que les aportamos, pero lo que sucede es que bajan de peso, porque pierden masa muscular y el músculo pesa. Algunos me preguntaron preocupados por esto, pero les dijimos que no se hicieran problemas porque es mejor esto a que sumen kilos por consumir grasas. Cuando arranquen los trabajos musculares, volverán al peso muscular.

Paulo Maccari junto a Facundo Campazzo, que le regaló el premio MVP de la semifinal ante Francia en China 2019 por haberlo recuperado de una lesión del tobillo en plena competencia.

-Ustedes les proponen una dieta muy específica. ¿Cómo hacen para conseguir los alimentos?

-La verdad que no hay problemas para que puedan conseguir los alimentos. Acá en España se puede salir a comprar a los supermercados y todo lo que ellos consumen, que son frutas, verduras, pescado, frutos secos, huevos. no hay inconvenientes para obtenerlos. Y lo que es suplementación lo mandan a pedir, que son las vitaminas y los probióticos. No hay problemas. Con lo que sí se debe lidiar es con el aburrimiento, porque eso los empuja a ir hacia la heladera. Pero si hay fuerza de voluntad. Lo bueno en los argentinos es el tema de mate, porque quieras o no, los entretiene, comparten, los sacia. El asunto es, como me planteaba un deportista el otro día: "El mate sin los bizcochitos no se puede". Y la verdad que los bizcochitos hay que eliminarlos para esta historia. Pero el mate es de mucha ayuda para este momento.

-¿Les armaste algún tipo de plan a los deportistas que seguís personalmente?

-Mirá, no en todos los casos es igual y se pueden hacer diferentes tareas. Para Pato (Garino) hay que armar algo puntual y es más complejo, porque él sí tiene que seguir una rutina por su rehabilitación de la lesión (ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha). Hace test de fuerzas, vamos modificando las cargas, se armó como un mini gimnasio para poder trabajar. En realidad, hoy por hoy cada deportista trabaja en los clubes, con sus pesos, con trx (la realización de ejercicios funcionales permite completar el trabajo con pesas tradicionales y mejorar la movilidad, la coordinación y la flexibilidad), con patrones de movimiento. No es como antes que necesitaban una máquina y si no la tenían no podían trabajar. Es más fácil ayudarlos ahora. Pero claro, el otro día hablaba con varios y les decía que tuvieran cuidado con lo que hacen, porque se tiran a hacer 40 minutos de bicicleta, se matan haciendo ejercicios y eso no es lo ideal. Es que eso no es su deporte y a la larga eso genera muchísimos problemas.

Patricio Garino trabajando en su rehabilitación de la rodilla derecha

-¿Problemas de qué estilo?

-Lesiones musculares. Estás trabajando músculos que después en su deporte no trabajan de la misma manera. Vos siempre tenés que ejercitar un músculo de acuerdo con el patrón de movimiento que estás acostumbrado a hacer, que realizás durante el juego. El tema es que algún día van a decir "el domingo empieza la competencia", porque esto lo maneja el dinero. Entonces, el que hizo cosas en casa estará bien físicamente, pero no como si hubiera trabajado en su club. No sé, pero creo que deberían hacer como una mini pretemporada y readaptar al deportista nuevamente. Es como empezar de cero, como reeducarlo. Ni en el verano están prácticamente sin hacer nada durante un mes. Y tampoco sirve estar entre cuatro paredes trabajando con la bici, con las pesas, ejercitando con el core (trabajos puntuales para la zona del abdomen), porque no estoy haciendo la actividad deportiva específica.

-Estás trabajando también con futbolistas. ¿Cambia el cuidado con ellos?

-La verdad que no tanto. El tema de consumo de energías y cuidados es para todos lo mismo. Las atenciones físicas son necesarias sobre cómo ejercitar determinada cadena muscular, ya que no es lo mismo para el fútbol que para el básquetbol.

-Varias veces comentaste que es necesario conocer emocionalmente al deportista y sostenerlo en ese aspecto para que los músculos no se vean afectados. ¿Tuviste que trabajar con ellos en ese sentido?

-Con los que sigo de cerca estamos en permanente contacto. Hablamos por teléfono, nos mandamos mensajes. Y claro, te cuentan que es complicado el encierro y que les genera diferentes emociones. No hay que perder de vista que son jóvenes y para ellos es complejo como para cualquiera. Que hasta por momentos tenés ganas de gritar de tanto tedio. Siempre les recomiendo que, aunque sea cinco minutos, hagan trabajos de relajación, que lean, que escuchen música, que mediten. Que pasen el rato. Es más duro para los chicos que están solos, lejos de sus familias, que comían en los clubes, que no saben cocinarse.

Igual, creo que los departamentos médicos estarán cuidando a los deportistas en ese sentido. Lo que les pido a los deportistas que trabajan conmigo es que eviten el azúcar, el alcohol, las harinas, porque cuando emocionalmente estás mal, terminás en la heladera. Hay veces que por mensaje me piden recetas, me preguntan cómo hacer alguna comida en particular, cómo cocinar las verduras de formas diferentes. El pescado, cómo hacerlo distinto. Sin obsesionarse con las calorías ni nada de esas cosas, porque no es momento de entrar en estrés por nada. Es momento de alimentarse lo más sano posible y estar emocionalmente bien. Y si podés hacer ejercicio en casa, bueno, muchísimo mejor, y una tarea que sea lo más adaptado a tu deporte.

Campazzo y Maccari en acción en el Mundial China 2019

-¿Hay algún tipo de cuidado físico especial al que le pongas mayor atención para evitar lesiones?

-Estás viviendo en departamento, entonces no podés estar todo el tiempo de pie. ¿Qué estás haciendo? O estás acostado o sentado. O en la silla o en sillón. Y están con la PlayStation o leyendo o con alguna actividad. El hecho de estar siempre en flexión hace que haya músculos que son muy importantes que están permanentemente en acortamiento. Entonces les aconsejo hacer trabajos de flexibilidad, de relajación y muchísimo trabajo de movilidad de columna, es muy importante. Ahora estamos más tiempos sentados. De hecho aparecen lumbalgias y demás. Eso tiene que ver con el tiempo que permanecemos sentados. Por eso los vuelvo locos con la movilidad de columna y de cadera. A los que sigo los tengo cansados ya. Les mando fotos para que vean los ejercicios. Videos para que recuerden esas tareas. Eso es todo prevención.