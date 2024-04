NBA: más de 100 jugadores votaron a Michael Jordan como el mejor de la historia, con LeBron James cerca

Escuchar

The Athletic es la pata deportiva de The New York Times. Con ese peso, suele hacer encuestas entre basquetbolistas de NBA, y conseguir muchas respuestas. Sobre los aproximadamente 500 que conforman la mejor liga del mundo, 142 contestaron un sondeo del prestigioso medio estadounidense, que incluyó categorías tradicionales y otras picantes. De las negativas, aquéllas en las que nadie quiere figurar al tope.

Entre las positivas figura el mejor jugador de la temporada, que tiene un favorito claro: el serbio Nikola Jokic, pivote de Devner Nuggets y campeón y MVP de 2021 y 2022, fue seleccionado por 41,8% del total de los consultados, lejos de su escolta, Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City Thunder, que consiguió 26,7%.

Nikola Jokic, pivote de Denver Nuggets, fue campeón en la última temporada y MVP en las dos inmediatas anteriores, y según los consultados es el favorito para resultar el más valioso en la 2023/2024. Rick Bowmer - AP

Otro rubro de primer puesto ambicionado es el de mejor defensor, que también encuentra un extranjero como el más votado: el francés Victor Wembanyama, de apenas 20 años, congregó 27,9% de las opiniones, a pesar de ser parte de un desahuciado San Antonio Spurs. Su porcentaje no fue tan grande, pero sí la diferencia sobre el segundo: Jrue Holiday, de Boston Celtics, obtuvo 12,9%. Wembanyama estuvo arriba en otro apartado bueno: el de jugador alrededor del cual se construiría un equipo. El pequeño de edad y enorme de físico (2,24 metros según el sitio de la liga) superó a Jokic (29 años) y a jugadores célebres mucho mayores, como LeBron James (39) y Stephen Curry (36).

El francés Víctor Wembanyama, pivote de San Antonio Spurs, tiene apenas 20 años, pero ya es considerado el mejor defensor y el jugador más apropiado para construir un equipo alrededor. Eric Gay - AP

En cambio, otro francés conocido como excelente defensor lideró un campo negativo: el de jugador más sobrevalorado. Rudy Gobert, que muchas veces recibió el premio al mejor defensor de la temporada, fue acusado de máximo sobreestimado por 13,6% del universo de los participantes en la encuesta, con Jordan Poole, de Washington Wizards, en el segundo lugar, por su 8,6%. De todos modos, Minnesota Timberwolves, la franquicia de Gobert, salió en defensa de su defensor: expresó que su pivote es “muy valioso”.

Para más de 100 colegas, el francés Rudy Gobert es el basquetbolista más sobrevalorado de la liga de Estados Unidos, la mejor del mundo; su franquicia, Minnesota Timberwolves, lo tiene por "muy valioso".

Otro apellido francés, pero en una figura estadounidense, fue el más señalado en otra categoría negativa: la de director técnico al que el votante no querría tener. Tom Thibodeau, el entrenador de New York Knicks, reunió 37,7% del total de los sufragios, con mucha distancia sobre el más inmediato perseguidor, el también veteranísimo Doc Rivers, que está en Milwaukee Bucks y sumó 8,4%. A Thibodeau, de 66 años y que está encaminado hacia la segunda rueda de los playoffs (2-0 sobre Philadelphia 76ers), se le achaca una supuesta sobreexigencia a sus dirigidos. En contraposición, Erik Spoelstra, el preparador de Miami Heat desde hace casi 16 años, quedó como el DT más respetado por los consultados.

A pesar de que en la 2020/2021 recibió el galardón al mejor entrenador del año, Tom Thibodeau, de New York Knicks, es el director técnico con el que menos quiere trabajar la mayoría de los consultados en la encuesta de Athletic.

Sin embargo, mayoritariamente los participantes en el raconto no lo creen capaz de llevar a su equipo a la final este año. Miami la tiene difícil frente a Boston Celtics en su serie del Este, y por cierto el conjunto verde es considerado favorito para acceder a la definición de la liga. ¿Y quién por el Oeste? Ninguna sorpresa: Denver Nuggets, el defensor de la corona, que tiene a maltraer (2-0) a Los Angeles Lakers en su cruce.

Hay un jugador que es no deseado, pero puede hinchar su pecho por haber quedo arriba en uno de los aspectos preguntados al casi centenar y medio de actores de la NBA: James Johnson fue el más mencionado como el rival al que menos se querría tener enfrente en una pelea. El alero de Indiana Pacers no se destaca por sus números en la cancha ni por su ficha, ya que no es tan imponente con sus 109 kilos, 201 centímetros y 37 años. Pero su aspecto, lleno de tatuajes, es intimidatorio. En el otro extremo de las opiniones, Lamar Jackson se llevó un elogio, sin siquiera ser protagonista de la mejor liga de básquetbol del planeta: el futbolista americano, mariscal de campo de Baltimore Ravens en la NFL, es el deportista preferido por fuera de la National Basketball Association, con la joven Caitlin Clark, base de Indiana Fever en la WNBA (la NBA femenina), apenas por detrás.

James Johnson (18) es el adversario con quien menos querrían pelearse, a pesar de que no es el más alto ni el más pesado de la liga.

¿Y qué dijeron acerca de quién es el mejor de la historia? Sobre esa cuestión se pronunciaron 133 de los 142 sondeados. Dos leyendas encabezaron holgadamente las preferencias. Una, retirada. La otra, vigente. Y la distancia entre Michael Jordan y LeBron James fue corta: el ex astro de Chicago Bulls cosechó 45,9%, y el actual de Los Angeles Lakers, 42,1%. Muy lejos figuró otro purple & gold: Kobe Bryant, con 9,8%. Con un solo sufragio (0,8%) cada uno aparecieron también Steph Curry, Magic Johnson y un llamativo Paul Pierce.

Cuando la National Basketball Associacion cumplió 75 años y distinguió a los 75 mejores protagonistas de su historia, LeBron James y Michael Jordan se saludaron; para un 25% de los jugadores de hoy, son los mejores de todos los tiempos.

La del GOAT (”greatest of all times”, “mejor de todos los tiempos”) es una consulta que suele hacer The Athletic. Y su resultado, curiosamente, viene cambiando considerablemente cada vez, no en cuanto a los más votados sino al margen que hay entre ambos. En 2019 la brecha fue de 61,1%, porque Jordan obtuvo 73%, y James, 11,9%. En 2023 el salto pasó a ser de 25,3%, por los respectivos 58,3% y 33%. Y ahora el escalón es de apenas 3,8%.

Grandes jugadas de Michael Jordan en su carrera

¿La causa? Posiblemente algunas marcas que LeBron estableció en esta campaña. El 7 de febrero superó a nada menos que Kareem Abdul-Jabbar como el máximo goleador de la historia, con 38.389 puntos –y contando–. Antes había conducido a Lakers a conquistar el primer torneo In-Season (una suerte de Copa del Rey para la Liga ACB) de la historia. Luego protagonizó por 20ª vez un Partido de las Estrellas, estableciendo otro récord. Y en la 2023/2024 es uno de los tres jugadores que promedian por lo menos 25 tantos. 8 asistencias y 7 rebotes por partido (los otros son Jokic y el esloveno Luka Doncic, de Dallas Mavericks).

Acciones brillantes de LeBron James en su trayectoria

A Su Majestad se le reconoce lo determinante que era en los compromisos decisivos, las grandes batallas de playoffs. A El Rey, sus números y su vigencia rumbo a los 40 años de edad. Es cierto que por esa misma cuestión, la edad, los protagonistas actuales de la liga han visto en acción mucho más a LeBron que a Michael, aunque también que los videos, y la docuserie El último baile, están ahí, a mano para los interesados. Habrá que ver qué dirán en años venideros... o cuando termine su carrera King James.

