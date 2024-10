Facu Campazzo y una noche de furia: enojo, protesta y expulsión en un partido de la Euroliga entre Real Madrid y Bayern Munich

Escuchar

Facundo Campazzo vivió una noche de furia durante el encuentro que este jueves jugó con su equipo, Real Madrid, frente a Bayern Munich, en la jornada inaugural de la Euroliga de básquetbol. El base cordobés tuvo una reacción desmedida con los árbitros ante lo que consideró una injusticia y terminó expulsado del encuentro en el que los alemanes se impusieron por 97 a 89, en el SAP Garden, de Múnich.

La acción ocurrió cuando restaban 11 segundos para el final del último cuarto y el partido mostraba al Bayern Munich arriba en el tanteador por tres puntos. Campazzo avanzó por la izquierda y cuando se dispuso a tirar para tres puntos cayó aparatosamente ante la marca de un rival. El balón ni llegó al aro y fue recuperado por el equipo alemán, mientras el jugador argentino gritaba en la cara de uno de los árbitros, que no modificó su decisión. Finalmente, Campazzo fue sacado de la escena por un compañero, que intentó en vano calmarlo. El argentino, tras ser notificado de la expulsión, se retiró a los vestuarios. Finalmente, Bayern Munich consiguió cinco puntos más y amplió el marcador al 97-89 final.

Según informa el diario Marca, se le abrió un expediente disciplinario por el incidente. “El jugador madridista fue sancionado con una técnica y después fue descalificado al no cesar en sus protestas, por lo que recibió una segunda técnica. Campazzo tuvo que ser sujetado por su compañero Serge Ibaka y alejado de los colegiados a los que siguió gritando desde la distancia”, publicó el medio español.

“No he visto el vídeo después del partido. Ahora mismo no lo sé. Es una situación de partido, los árbitros hicieron un buen trabajo y probablemente no vieron la falta. Esa fue la razón por la que no la pitaron”, señaló Chus Mateo, entrenador de Real Madrid.

Campazzo viene de cerrar una excelente temporada con Real Madrid, con el que se adjudicó la liga ACB, la cuarta de su historia personal. Sin embargo, le quedó la espina de la Euroliga, pues Panathinaikos sorprendió en la final al conjunto merengue y le impidió coronarse.

