A qué hora juega Francisco Cerúndolo vs. Carlos Alcaraz, por el Masters 1000 de Montecarlo 2025

Francisco Cerúndolo y Carlos Alcaraz protagonizan este miércoles el duelo más atractivo de la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo que se desarrolla en el Monte Carlo Country Club sobre canchas de polvo de ladrillo y es el tercero de la categoría en la temporada 2025 del circuito de la ATP.

El juego es el segundo programado en el court Rainier III, por lo que inicia no antes de las 8 (hora argentina) y se transmite en vivo por ESPN 3 y la plataforma digital Disney+. Además, el canal deportivo se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el español con una cuota máxima de 1.28 contra 4.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria y clasificación del argentino.

Francisco Cerúndolo y Carlos Alcaraz jugarán el tercer partido entre sí en Montercarlo 2025 ATP

El argentino comenzó su participación en el torneo con una contundente victoria sobre el italiano Fabio Fognini por 6-0 y 6-3 y el sorteo del cuadro lo emparejó muy temprano con uno de los máximos favoritos al título. Lo positivo para el tenita porteño es que lo enfrenta en un gran momento de su carrera con triunfos resonantes en Indian Wells y Miami durante la gira por Estados Unidos.

El español, por su parte, no jugó en la primera etapa porque es el segundo mejor preclasificado del campeonato, por lo que debuta ante Cerúndolo. En la previa, el europeo se mostró conforme con su nivel más allá de ciertas dudas sobre su presente porque solo levantó un título en lo que va del 2025: "Estoy muy contento con mi juego. Desde que empezó el año he jugado un tenis excelente. El tenis no se trata solo de golpear la pelota. Es mucho más que eso. Se trata de mentalidad, de físico. Si no gano, da igual si juego bien o mal. La gente no piensa en el rival, sólo piensa en mí. Si pierdo, dicen que algo está pasando. No me parece justo. Simplemente estoy contento y listo para jugar bien en tierra batida”.

Carlos Alcaraz debuta en Montecarlo contra Francisco Cerúndolo: en la primera ronda no jugó por ser el segundo preclasificado Mark J. Terrill - AP

El historial entre ambos jugadores tiene dos antecedentes con sendas victorias para Alcaraz. La última vez que se vieron las caras fue hace pocas semanas en los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells con triunfo del murciano por 6-3 y 7-6 (4).

Quien se imponga en el duelo de este miércoles avanzará a los octavos de final y chocará contra el vencedor de Daniel Altmaier vs. Richard Gasquet, duelo que se desarrolla previamente en el mismo escenario.

LA NACION