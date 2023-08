escuchar

Una broma siempre a mano. No cambia nunca su forma de ser. Sin perder la línea puede sostener su frescura. No se desenfoca jamás y se permite mantener la alegría. Esa es su fórmula para disfrutar de lo que está viviendo cuando eso implica una responsabilidad de altísima prioridad. Real Madrid desde la próxima temporada volverá a tenerlo como su máxima figura, pero su lugar en el mundo es la selección argentina. En ambos espacios, la mirada que cae sobre él es tremendamente exigente. Le agrada ser el capitán de la selección argentina de básquetbol, porque Facundo Campazzo se alimenta de los desafíos y tiene la capacidad de transformar la frustración en combustible para su próximo paso. No le escapa a lo vivido, se hace cargo del golpazo por no estar en la Copa del Mundo que comenzará en un puñado de días, pero sabe que ahora su objetivo está puesto en Santiago del Estero, ahí donde irá por el boleto [el único que da esta competencia] para llegar al Preolímpico del año próximo, que clasifica a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Abandona una partida de Rummy y se sienta sobre la cama de la habitación del hotel en donde se concentra el equipo argentino en Santiago del Estero. Se ríe, se pone serio y se vuelve a reír, no se deja ganar por la ansiedad ni por la presión. Desde este miércoles Argentina comenzará a disputar el torneo americano clasificatorio para intentar llegar a la cita olímpica, una instancia que deben disputar por no haber llegado al Mundial. No se inquieta, habla con LA NACION de todo, del debut de este miércoles ante Bahamas (es a las 21.10) , de la vuelta a Madrid, de Sara, su hija, del acompañamiento incondicional de Consu (Vallina) su pareja, de todo lo que vivió en los últimos cuatro años, con títulos en el Real Madrid (la Liga y la Supercopa de 2019 y la Copa del Rey de 2020), el subcampeonato mundial en China con la selección, la experiencia NBA, con Denver Nuggets y Dallas Mavericks, el traspiés en Toko 2020, el paso por Serbia (Estrella Roja de Belgrado), la Americup en 2022 con la selección y el cachetazo final, en Mar del Plata, ante República Dominicana.

Campazzo abraza a Redivo tras el gran triunfo del seleccionado argentino de básquetbol ante Venezuela en la preparación del equipo en Europa Cab

-¿Cómo te ponés objetivos en la selección después del golpe que recibieron?

-Por lo general, uno siempre se pone objetivos de máxima. Creo que siempre los objetivos van cambiando, pero todo depende de la manera en la que uno se prepara. Si bien hay un factor muy importante, que es no habernos clasificado al Mundial, estamos transformando esa frustración y esa tristeza en combustible para mejorar en el día a día, para crear un nuevo grupo, para construir… Ya lo del Mundial un poco pasó, pero tenemos que usarlo para lo que viene. Entonces, creo que si lo afrontamos así va a ser mejor para todos, va a haber un buen ambiente. En realidad, hay un buen ambiente, hay una buena manera de trabajar, estamos preparándonos bien, pensando en las cosas que queremos, en objetivos que estamos buscando. De la misma manera que siempre, con la misma mentalidad, con la misma metodología. Con el deseo intacto.

-Por el ser el capitán y uno de los máximos referentes, ¿la presión por clasificarse en Santiago del Estero es más intensa?

-No tendría que ser así. Nosotros perdimos un partido muy importante en nuestra cancha, con nuestra gente, porque no tomamos las mejores determinaciones en ese juego… Pero no sé, es como que no lo veo que tiene que ser una presión diferente. Tenemos una responsabilidad de vestir esta camiseta y claro que hay presión, pero lo determinante es cómo cada uno transforma esa presión en algo positivo. Siempre y cuando confíes en lo que estás trabajando y para qué estás trabajando, creo que no tendría que haber problemas. Es más, tenemos que salir un poco del tema.

-Sin Mundial y con este torneo en Santiago para conseguir una plaza para ir al Preolímpico, ¿se te juega de una manera más grande esa responsabilidad?

-Creo que no, creo que no, porque personalmente lo estoy afrontando y preparando, como dice Pablo [por Prigioni], como si este fuera un Mundial. Y creo que personal y colectivamente tenemos que confiar en eso, en esta preparación y después el torneo final va a ser resultado de lo que venimos trabajando. No siento una responsabilidad diferente a la de siempre, de hecho estoy poniendo mi energía en lo que viene ahora y en el día a día. Me enfoco en las cosas que realmente puedo controlar. Es momento de ser detallistas.

-¿Qué implica ser detallista?

-Es el primer proceso largo que tenemos de este cuerpo técnico. Ahora sí pudimos estar con ellos más tiempo, trabajar, porque antes tenía cuatro o cinco días para entrenarnos. No podía tocar detalles que generalmente uno toca, por ejemplo, distinto tipo de defensas, cómo reaccionamos a distintos tipos de ofensivas de los rivales, cómo elaboramos nuestro ataque, los roles, la manera de jugar… Es crear una identidad y una manera de jugar para nosotros. Ahora tuvimos tiempo para hacerlo, ahora estamos más cerca del debut y nuestra preparación fue para crear, para ser detallistas y ser exigentes con nosotros mismos. Entonces sí, este es nuestro Mundial, lamentablemente lo es, y es lo que nos toca. Entonces, hay que tomar eso, jugar y asumirlo como si estuviésemos disputando un verdadero Mundial.

-Se creó un equipo con jugadores de experiencia y muchos jóvenes en el que se vio buena conexión, ¿cómo te estás sintiendo con la responsabilidad de guiarlos?

-Muy bien. Es similar a cuando nosotros éramos los pibes y se empezaron a ir los más grandes. Se empezó a retirar Manu [Ginóbili], Chapu [Nocioni], no estaba más Pablo [Prigioni] y quedaba solo Luis [Scola]. Ahora lo estoy viendo del otro lado, ¿no? Un poco. No, un poco no, lo estoy viendo del otro lado. De hecho, en un momento, cuando no estaba Carlos [Delfino], yo era el más grande. Intento liderar desde la experiencia que tuve con la generación anterior, de las cosas buenas que nos llevaron a los grandes resultados. Me divierto mucho, la verdad que la estoy pasando muy bien en el proceso, estamos trabajando, estoy aprendiendo de los más jóvenes, también los más pibes tienen ganas de aprender y ser parte de este grupo me gusta. Hay mucho trabajo por hacer y creo que eso es bueno. Tenemos un cuerpo técnico muy capacitado para encontrar esa dinámica de gente joven y de gente con experiencia.

-Ahora que encontraste estabilidad con la llegada a Real Madrid y que estás en pleno proceso de selección, ¿podés disfrutar y divertirte?

-Puedo divertirme porque siento que estamos trabajando bien y lo hacemos con un propósito. Entonces, eso hace que todo sea mucho más divertido, más entretenido, más... Te dan ganas de ir y de estar con el equipo, de entrenarte, de romperte el culo por lo que tenés al lado. Se está trabajando por un fin, por darle un sentido a nuestra forma de jugar, de desarrollar un juego generoso, un juego que siempre se busca el extra pase, que es agresivo. Tenemos muchas cosas por mejorar, pero al jugarse por un fin, o hay un objetivo concreto por el cual nosotros queremos jugar, eso se disfruta mucho. Y además se armó un lindo equipo. Los pibes están súper comprometidos, entraron en confianza muy rápido y son muy educados, trabajadores, escuchan a Pablo, a todos.

Facundo Campazzo siente que hay señales muy positivas de este equipo que se está armando de cara al futuro CAB

-Los más chicos del plantel, ¿lograron rescatar el espíritu de la selección rápidamente?

-Hay muchos puntos en común con otras preparaciones en las que logramos buenos resultados. La concentración, la forma de trabajo, el compromiso, el deseo por ganar… Eso no quiere decir absolutamente nada, pero bueno, te da un indicio de que el grupo está muy enfocado y sabemos que estamos jugando por algo súper motivante.

-¿Te sentís identicado con lo que ellos proponen a la hora de entrenarse y jugar?

-Sí, sí, sí. Y que aparte lo ves en los resultados, que quizá lo ves en partidos o en sensaciones de juego. Entonces, decís “esto es por acá”. Y aparte, no te olvides que tenemos un entrenador que estuvo en esa generación [por la Generación Dorada]. Eso también ayuda mucho más a tener buenas sensaciones. También los más jóvenes puedan mamar eso, o sentir esa sensación de que se está jugando bien o se están entrenando bien. A la misma vez que no te podés relajar o que no te haga pensar que esto nos va a llevar a clasificarnos. Creo que tenemos que quedarnos tranquilos porque estamos dándolo todo.

-Tener un cuerpo técnico joven, que las cabezas principales hayan sido jugadores y que se retiraron hace relativamente tan poco, ¿hace todo más fácil a la hora de entenderse y entregarse a la propuesta?

-Sí, sin duda. Bueno, Pablo [Prigioni], al ser un entrenador que fue jugador y no hace mucho que se retiró, piensa todavía como jugador. Sabe el timing, sabe cómo se trabaja, el descanso, todo. Y también entiende que la relación jugador-cuerpo técnico, si es buena, todo se facilita. Si todo es buena comunicación es más fácil. Además, lo tenemos a Leo [Gutiérrez], también tenemos entrenadores como Gonzalo [García] que tienen experiencia… El cuerpo técnico parece como nosotros un poco, porque son jóvenes y tienen gente con experiencia. La verdad que se está trabajando muy bien. Ves después de un entrenamiento y están todos los asistentes, el cuerpo, el staff, el cuerpo médico, el utilero con la camiseta transpirada… Hay que darle al jugador las herramientas posibles para que se entrene de la mejor manera y lo estamos haciendo.

-Te tocaron más buenas que malas en la selección y ahora la historia te pone ante una misión compleja, difícil, como si te pusiera más a prueba ¿te desafía más, te gusta más?

-Y… Ahora nos toca estar un poco en el barro, medio así, llamándolo vulgarmente. Estamos un poco en el barro y tenemos que trabajar, y bueno, hay que usar eso, estamos dolidos, es como que te mojan la oreja, tenemos que usar el dolor del fracaso de no haber llegado al Mundial para lo que queremos, que es llegar a Paris 2024.

-¿Cómo te sienta la vuelta a Real Madrid?

-Es otro factor que un poco me equilibró lo que me pasaba personalmente a mí afuera de la selección. Es como que encontré una estabilidad ahora con el Madrid. Eso me deja mucho más tranquilo, pero hasta cierto punto, porque hay que pelear por títulos y demás, y eso lleva presión y responsabilidad, y dormir poco, pero para eso es lo que estamos acá.

-Es decir, ¿te renueva la confianza y te aporta paz?

-Sí, sí, estoy también estoy súper contento por eso, por pelear títulos importantes, Supercopa, Copa del Rey, La Liga, la Euroliga... Es un equipo que hoy por hoy es el mejor de Europa, así que nada, estoy feliz. Es toda una motivación, voy a tener compañeros nuevos y algunos con los que ya jugué, poro eso creo que me va a ayudar para adaptarme. Con la mentalidad que tengo ahora quiero afrontar esta temporada y los cuatro años que restan. Y esto me permite encontrar un poco de estabilidad, porque quizás el último año que iba para un lado, me tocó ir a Serbia, después bueno Dallas, cortes y demás, me hizo entrar en una vorágine que te desacomoda un poco. Pero ojo, no se trata de una zona de confort lo del Madrid, que no se confunda eso de estabilidad con estar tranquilo y relajarme. Al contrario, ya de por sí el Madrid te demanda siempre tener la oportunidad de ganar títulos, eso requiere un trabajo muy importante durante el año.

-En Madrid van a esperar mucho de vos, porque ya no llega un jugador que ellos desconoce como cuando firmaste la primera vez.

-Sí, quizá al principio era así, pero al fin es el mismo resultado, es la misma presión, hay una responsabilidad de entrar y producir y hacerlo bien. Al final de la temporada se medirán cuántos títulos se ganó, el rendimiento, el funcionamiento colectivo, el individual y demás. Esta mi tercera etapa en el Madrid, así que seguramente no vaya a ser la excepción. Es verdad que va a ser otra vuelta y con otra expectativa, pero es lo que me gusta que pase, estar todo el tiempo con objetivos por cumplir.

-Llevás muchos años compitiendo y en el más alto nivel, ¿Dónde encontrás motivación?

-Me gusta pertenecer a un equipo como en este caso el Real Madrid y también la selección, ser parte de esto, vivir el día a día. Pasar momentos con tus compañeros, entrenarme, romperte el c.., trabajar y demás. Después bueno, eso te lleva a ganar una final, perder una final, lo que es súper desafiante, entretenido, es el camino que se recorre. Tampoco me gusta pensar en el futuro, me enfoco en hacer lo mejor cada día, en convivir con esa presión que te hace estar alerta, en Madrid o en la selección. El no poder dormir, trabajar, estar nervioso, ansioso por lo que viene, eso es lo que uno al final disfruta también. Parece un poco masoquista, pero al final lo terminás disfrutando y te quedás con eso al final, con lo que hiciste para llegar a ese objetivo.