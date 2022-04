Facundo Campazzo estiró su mal momento en Denver Nuggets: fue expulsado frente a Los Angeles Lakers

La situación de Facundo Campazzo dista de ser la ideal. Después de ocho encuentros en los que quedó marginado en Denver Nuggets, había vuelto a sumar minutos en algunos compromisos, tal como lo hizo en la noche del sábado, cuando intervino en el triunfo de la franquicia de Colorado sobre Memphis Grizzlies, en la penúltima jornada de la temporada regular de la NBA. Michael Malone, el entrenador de Denver, volvió a darle la posibilidad de sumar juego ante Los Angeles Lakers, pero el base cordobés fue expulsado durante el segundo cuarto, por una falta flagrante grado 2-un evidente empujón- desde atrás sobre Wayne Ellington. Y de esa manera terminó su fase regular en su segunda temporada en la mejor liga de básquetbol del mundo.

La infracción se produjo cuando faltaban poco más de 7 minutos para el final del segundo cuarto, después de que Campazzo no pudo convertir un doble y cayó detrás de la base del aro; cuando regresó al campo de juego, directamente empujó a Ellington, que al caer golpeó su cabeza en la pierna de su compañero Wenyen Gabriel. Luego de las consultas con el videoref, se determinó su expulsión, por cometer una falta flagrante de grado 2.

Fue una pena, porque Campazzo hasta ese momento había tenido una buena participación, con poco más de 8 minutos de juego, lapso en el que había anotado 3 puntos (1-3 en triples) y repartido 4 asistencias, además de recuperar 2 balones. Pero todo se desmoronó en esa jugada en la que lideró un contraataque, y después de que pareció haber recibido una falta, y luego un goaltending no sancionado, el base del seleccionado regresó a la cancha y atacó desde atrás a Wayne Ellington.

Hace unos días, en su columna en LA NACION, Campazzo comentaba sobre su situación en Denver: “Me atrevo a decir que es un momento especial y un tanto extraño. No digo que sea inusual, pero sí que no es lo más cómodo para mí. Esto de no jugar tanto me pasó en el primer año en los clubes en los que estuve, por ejemplo, en Peñarol y en Real Madrid, entonces, podría decir que este segundo año en Denver es mi primer año en la NBA. De todas formas, lo tomo como un aprendizaje, aunque no puedo negar que quiero jugar, que quiero demostrar que puedo competir (...) Hay que aprender a cada paso, porque la cabeza hay que domarla siempre. Hay momentos en los que pienso en la próxima temporada, hay momentos en los que pienso en la selección, otros en los que me digo basta ‘voy a concentrarme acá, porque nunca se sabe qué puede pasar’. Es una montaña rusa, en la que la cabeza se dispara para cualquier lado y la realidad es que tengo que disfrutar de lo que tengo y no tanto de mirar hacia lo que todavía no sucedió o está lejos de que pase”.

Campazzo, por decisión del entrenador Michael Malone, no jugaba en Denver, que ya está clasificado para la post temporada, desde el pasado 20 de marzo, en la derrota ante Boston Celtics (124-104. Pero el coach lo hizo ingresar casi tres minutos ante Memphis. Y apenas un día después, le dio una nueva oportunidad. El cordobés tuvo una reacción que le costó una expulsión que vuelve a restarle chances, justo cuando se acerca la instancia decisiva de la temporada.