Facundo Campazzo: otro caño y el saludo con su Goliat, en la paliza de Denver Nuggets al Los Angeles Lakers de LeBron James

Desde que está Facundo Campazzo en la franquicia, Denver Nuggets había ganado una sola vez por más diferencia que la que consiguió este sábado, aquellos 38 puntos de ventaja que le sacó a Cleveland Cavaliers en febrero último, en un 133-95 como local. Ahora, el equipo de Colorado se impuso por 37, con casi el mismo resultado, 133-96, pero frente a un adversario muchísimo más pesado: Los Angeles Lakers, el conjunto de LeBron James.

¿Cómo jugó el argentino? No brilló, como sí lo había hecho en el 140-108 del jueves sobre un disminuido Portland Trail Blazers, pero tuvo un correcta actuación. Y entregó el lujo que nunca falta: un nuevo caño, esta vez a Wayne Ellington en la segunda mitad, pero en este caso no aprovechado por el receptor del pase, Jeff Green, que no convirtió frente a la marca de Austin Reaves.

El caño de Facu de cada día

Fue un triunfazo el de Denver, por la paliza, por la pequeña distancia que tomó sobre Lakers en la puja por el sexto puesto (último de play-in) de la Conferencia del Oeste (22 éxitos y 19 caídas contra 21-22) y más por el prestigio que por la actualidad de Lakers. Además, se llevó la satisfacción de una gran producción de los suplentes, entre ellos, Campazzo y el joven Bones Hyland, que disfrutó la mejor noche de su brevísima carrera en la NBA: 27 tantos, 10 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.

¿Y Campazzo? Anduvo en algo parecido a sus promedios de la temporada: 9 puntos (2 de 2 en dobles, 1 de 4 en triples, 2 de 2 en libres), 3 recobres, 5 pases-gol y 1 robo, en 26 minutos. ¿Lo malo? Mucho de ese protagonismo se dio en minutos basura, cuando el vencedor ya estaba definido. ¿Lo bueno? Ninguna pérdida de balón.

Robo, contraataque y doble volado contra dos rivales

Never leave the magic show early 🪄 pic.twitter.com/bLBX63c79I — Denver Nuggets (@nuggets) January 16, 2022

Descolló Denver, en el décimo partido de su historia de 45 años en el que consiguió 20 o más triples –fueron 23, con 57,5% de eficacia–, ante un desorientado Lakers, que tuvo una de esas jornadas en que la defensa está ausente sin aviso. LeBron, aun con 25 tantos y 9 rebotes, estuvo poco eficiente, con 9 aciertos en 23 en tiros.

Compacto de Denver 133 vs. Lakers 96

Y quedó un detalle colorido, que pasó inadvertido. Ni bien sonó la chicharra del final, Campazzo se saludó con el rival más cercano, que no fue otro que DeAndre Jordan. Evidentemente, no quedaron rencores, o recuerdos, de aquella rispidez que protagonizaron hace cinco años, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En aquel Estados Unidos 105 vs. Argentina 78 el pivote empujó desde fuera de jugada al base, que sí estaba en el corazón de la acción, y lo derribó. El cordobés se enojó e incorporó sus 178 centímetros para increpar cuerpo contra cuerpo a los 211 de Jordan, mirando muy hacia arriba.

El grandote, claro, se le plantó, con la cabeza muy inclinada, y la situación causó gracia en el público por la osadía de ese David contra ese Goliat. Tras unos pocos segundos, el argentino salió de la escena quejándose de un golpe. Casi cinco años y medio después, se reencontraron en la NBA e interactuaron como si nada.

Aquel entredicho con Jordan en Río 2016

Poco descanso tendrá Denver antes de próximo compromiso. Serán apenas 19 horas y media, porque este domingo, también en el Ball Arena, se enfrentará con Utah Jazz, que tiene el tercer registro de efectividad (66,6%) de la temporada.

