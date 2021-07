Facundo Campazzo sobre los Juegos Olímpicos de Tokio: “No tenemos que copiar lo que hicimos en China, tenemos que subir el techo”

Facundo Campazzo llega a un nuevo desafío en la selección argentina de básquetbol con el plus de haber afrontado satisfactoriamente su primera temporada en la NBA, vistiendo la camiseta de Denver Nuggets. Esta vez, la preparación es diferente a la que hizo el equipo dirigido por Sergio Hernández antes de resultar subcampeón del mundo en China 2019. Los amistosos para los Juegos Olímpicos de Tokio, fueron pocos, tres, y todos terminaron en derrotas: 87-74 ante Australia, 94-71 contra Nigeria y 108-80 frente a Estados Unidos.

A pesar de que señala varios aspectos para corregir en el seleccionado, el base cordobés sube la exigencia y pretende superar lo hecho hace dos años. “No tenemos que copiar lo que hicimos en China; al contrario, tenemos que mejorar, subir el listón, subir el techo. Como dice Sergio [Hernández], dos años después hay jugadores que tienen más experiencia en Europa y la NBA. Las individualidades en estos dos años subieron de nivel, se hicieron cargo de equipos, jugaron bien, tuvieron muchísima confianza y empujaron para el mismo lado”, respondió Campazzo ante una consulta para LA NACION durante una videoconferencia de prensa desde Las Vegas, donde el plantel argentino jugó el cuadrangular. “Hay que seguir trabajando y exigiéndonos al límite, porque los rivales nos conocen más, y ahí va a estar el salto de calidad nuestro, en subir la exigencia”, enfatizó el cordobés.

La videoconferencia de Campazzo completa (inicio a los 8 minutos del video)

La vara se encuentra altísima en la pretensión del base, muchísimo más que el estado de forma actual del conjunto argentino. “Si bien estamos a diez días del primer partido, hay muchas equivocaciones y muchos errores que son normales. En 2019 veníamos de Juegos Panamericanos, de más amistosos, teníamos más rodaje e íbamos sólidos, como en una moto. Ahora jugamos tres amistosos y no sabemos si vamos a jugar otro, entonces tenemos que aprovechar muy bien los entrenamientos e intentar que se parezcan a un partido”, analizó Campazzo, que no lució preocupado en la habitación de hotel en la que habló ante unos quince periodistas argentinos.

Incluso a pesar de los resultados del certamen de Las Vegas: una caída apretada y dos por más de 20 puntos. “Creo que va a ser clave entrenarnos como vamos a jugar. Asimismo los amistosos fueron de altísimo nivel, nos exigieron al máximo y nos hicieron ver defectos y virtudes”, rescató el ex jugador de Peñarol y Real Madrid. ¿Por qué? Porque suele mirar el lado positivo a las cosas, sin perder la ambición. “Me gusta sacar cosas buenas, a pesar de que no conseguimos ninguna victoria. Contra Australia jugamos bien, sólidos, y corregimos errores durante la marcha. Nigeria y Estados Unidos no son rivales como los que vamos a esperar en nuestro grupo, pero sí buenas pruebas como para ver que tan bien estamos física y tácticamente cuando nos exigen al límite”, valoró Campazzo.

Campazzo puja por el balón con Obi Emegano, durante el sorprendente 94-71 de Nigeria a la Argentina en Las Vegas. Ethan Miller - Getty Images North America

Sin embargo, fue muy llamativo el revés por 23 tantos a manos de Nigeria. El conjunto africano viene creciendo en los últimos años, con varios basquetbolistas nacidos en otros países, pero la diferencia fue demasiada sobre el subcampeón del mundo. “Fue mérito de ellos, que nunca nos dejaron jugar, pero creo que nos sirvió mucho, también. Y Estados unidos nos hizo tomar malas decisiones y confiar mucho en el uno contra uno, que nunca fue nuestro juego. Pero hay equipos que van a marcarnos de esa manera y tenemos que estar preparados. Nuestro grupo nos demanda al 100. Y si queremos tener un buen torneo para nosotros, tenemos que dar ese salto de calidad”, analizó el base de Denver Nuggets.

Esa zona, la C, de Tokio 2020 estará compuesta por la Argentina, España (campeón mundial), Japón (local) y Eslovenia. Y éste será el primer adversario de los argentinos, el lunes 26 de julio, a la 1.40 de Buenos Aires. Un desafío mayúsculo como para comenzar, si se tiene en cuenta que enfrente estará Luka Doncic, estrella de Dallas Mavericks. Y hace un par de temporadas en Real Madrid compañero de Campazzo, que opinó del también base: “Es mucho mejor Luka que desde que jugamos juntos. Evolucionó mucho, y para esa clase de jugador se requiere una defensa especial”. Claro que no sólo el fenómeno Doncic ni el equipo están en el radar argentino a esta altura. “Estamos empezando a hablar de Eslovenia pero estamos pensando más en mejorar nuestro juego y en nuestra dinámica. Luka, como Sergio dice, es la cabeza de la serpiente, un jugador de tremenda calidad y que se tiene confianza. Haremos una defensa colectiva y compacta para hacerlo jugar incómodo. Tenemos que ser inteligentes y ofrecerle lo que nosotros queremos. Que no imponga su juego, ni que salgan los otros jugadores, que son peligrosos y tienen una unión muy buena. Intentaremos imponer nuestro juego”, afirmó Facundo.

Patty Mills, con un triple en la última acción, definió el triunfo de Australia por 87-84 en el primer partido de la preparación argentina camino a Tokio 2020. Ethan Miller - Getty Images North America

Así como dejó en claro que no el objetivo es superar lo hecho en el Mundial casi dos años atrás, el cordobés asume positivamente los retos. “Una responsabilidad y una presión no tienen que ser algo negativo. Confiamos en nuestra manera de trabajar. Venimos construyendo una identidad en estos últimos años y tuvimos un buen mundial. Está en nosotros transformar esa presión en algo positivo”, se hizo cargo el número 7, ya en las vísperas de su tercera participación olímpica, esta vez con la particularidad de estar en medio de una pandemia y sin público en los Juegos. Se extrañará el aliento en las tribunas, mientras se deberá extremar los cuidados. “No sé si hay miedo; sí el respeto siempre en la situación que estamos viviendo. Está en nosotros convivir lo más profesionalmente posible. El riesgo de contagio está al enfrentarse, entrenarse, comer y dar un paseo. No hay que convivir con ese estrés, pero la posibilidad está y hay que ser profesionales”, sostuvo un Campazzo maduro y cada vez más prolijo en su conducta personal como deportista de alto rendimiento.

Campazzo responde a la prensa de su país desde un cuarto de hotel en Las Vegas, por videoconferencia. Captura de pantalla

A pesar de las derrotas en los amistosos, la mentalidad de Campazzo, y del plantel argentino todo, obliga a superar lo hecho en el Mundial de China. El desafío olímpico está cerca, a la vuelta de la esquina.