El entrenador Sergio Hernandez acordó su continuidad hasta los Juegos de Tokio, un anhelo del bahiense de 56 años, a pesar de que él se había puesto en duda cuando Fabián Borro alcanzó la presidencia de CABB. Fuente: Reuters

29 de julio de 2020 • 01:40

Sergio Hernández continuará al frente del seleccionado argentino de básquetbol, que ya está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio, luego del acuerdo alcanzado en las últimas horas con las autoridades de la Confederación Argentina (CABB). El propio organismo, presidido por Fabián Borro, hizo oficial la extensión del vínculo con el DT bahiense, de 56 años.

"Me da mucha felicidad y tranquilidad haber acordado la continuidad hasta Tokio. Era algo que me ilusionaba y ahora que está de manera oficial puedo decirlo con mucha alegría", expresó el director técnico, en oposición a la postura que había tenido en su momento, de no continuar en el cargo en caso de que fuera elegido Borro al frente de CABB, cosa que finalmente ocurrió. Luego, "Oveja" cambió de parecer y el año próximo cumplirá su tercer ciclo olímpico. Anteriormente, estuvo al frente de los equipos nacionales en Pekín 2008 (medalla de bronce) y Río de Janeiro 2016.

Hernández considera que el retraso de un año no modificará mucho el armado del seleccionado Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Respecto de la preparación del equipo, que logró su pasaje a la cita japonesa como subcampeón del Mundial China 2019, Hernández manifestó: "El camino a unos Juegos Olímpicos tiene algo diferente, y más allá que se hayan postergado para el año que viene, la idea es siempre la misma: hacer una preparación en la Argentina y luego ir a buscar competencia del más alto nivel fuera del país, tratando de que la preparación sea lo suficientemente buena sin desgastar tanto al equipo".

El entrenador, que dirigió a Estudiantes, de Olavarría; Peñarol, de Mar del Plata, y Boca, entre otros equipos de clubes, remarcó: "El hecho de que se hayan atrasado un año poco altera la idea del plantel; los jugadores serán evaluados con la misma idea. Para ver el lado bueno: les dará más experiencia a jugadores más jóvenes el paso de un año. La pausa de la pandemia afecta a todos por igual, no estaremos en desventaja con nadie".

Otra oportunidad: Hernández irá por su terceros Juegos Olímpicos, para los que clasificó al seleccionado argentino como subcampeón mundial en China 2019.

El presidente Borro, por su parte, mostró su satisfacción por la continuidad del bahiense y adelantó: "Ya estamos trabajando para los Juegos Olímpicos de Tokio". La competencia del básquetbol masculino en la cita olímpica se desarrollará entre el 25 de julio y el 7 de agosto de 2021, en el Saitama Super Arena.