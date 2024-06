La revolución francesa en la NBA: por primera vez en la historia el 1 y 2 del Draft no quedan en poder de un jugador estadounidense

Escuchar

Que la NBA desde hace años busca expandir sus fronteras no es ninguna novedad. Sin embargo, la competencia de básquetbol más poderosa del planeta siempre estuvo dominada por jugadores de los Estados Unidos. Aunque claro, los atletas extranjeros se desarrollaron de tal manera que ganaron espacios preponderantes en la liga. Ahora bien, lo que sucedió con el Draft de 2024 resultó un cambio definitivo: es la primera vez en la historia que la primera y segunda selección no son de basquetbolistas estadounidenses y no sólo eso, sino que Francia aparece en escena con las primeras dos posiciones de la lotería más famosa del mundo del deporte.

No es el primer año que Francia se queda con la primera selección del Draft, ya que en la temporada anterior estuvo en el foco el gigante Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), pero la particularidad de este año es que Zaccharie Risacher, el francés de 19 años, fue elegido por Atlanta Hawks en el primer puesto y la segunda selección de 2024 también fue para un jugador nacido en Francia: Alex Sarr que fue elegido por Washington Wizards.

Pero Risacher y Sarr (ambos de 19 años) no fueron los únicos franceses en la primera ronda del Draft de 2024, ya que con el sexto pick, Charlotte Hornets seleccionó a Tidjane Salaun (de 18 años) y luego en el lugar 25, New York Knicks eligió a Pacome Dadiet (18 años).

Esta situación no es casual, ya que desde hace muchísimos años que Francia se dedica al desarrollo deportivo profesional. Según un informe de la agencia AP, el punto central de estos talentos en la NBA se debe al trabajo que se realiza en el Instituto Nacional de Deporte, Experiencia y Rendimiento (INSEP por sus siglas en francés), con sede en París y fundado en 1975, que comenzó a entrenar atletas de élite en varios deportes, entre ellos el básquetbol.

La popularidad de la disciplina se multiplicó en Francia y la apuesta más fuerte es sobre el equipo nacional francés durante los Juegos Olímpicos de París. Las autoridades de INSEP consideran que más niños se están inscribiendo en equipos a medida que el país produce las mejores selecciones del draft de la NBA.

Francia mostró qué tipo de basquetbolistas podía ofrecerle a la NBA con la aparición del ex base Tony Parker, que fue cuatro veces campeón San Antonio Spurs. Incluso, la tarea del pivote de Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, que fue elegido el Jugador Defensivo del Año de la NBA de esta temporada, permite comprender por qué las franquicias ponen especial atención sobre los jugadores franceses.

La decisión de San Antonio Spurs de seleccionar a Wembanyama -considerada la más importante en la NBA desde que los Cleveland Cavaliers seleccionaron a LeBron James en 2003- dio frutos y el francés de 2.24 metros fue elegido como el Novato del Año para la temporada 2023-2024.

Además, en este Instituto se enfocan en un desarrollo integral del deportistas y entienden que convertirse en profesionales en plena adolescencia a sus mejores prospectos es clave. Los resultados están a la vista, además es un proceso diferente al que deben someterse los jugadores estadounidenses que luego de la secundaria generalmente disputan una o dos temporadas en el torneo universitario de la NCAA y luego dan el salto a la NBA.

Para comprender mejor, Tony Parker firmó a los 17 años su contrato con Paris Racing, Wembanyama debutó a los 15 por Nanterre, Risacher tenía 16 años cuando jugó su primer partido profesional con ASVEL y Sarr, con 18, emigró a Australia para ser parte de los Wildcats de Perth. De haber seguido los pasos que se establecen en los Estados Unidos, ninguno de ellos hubiera podido firmar un contrato antes de los 19 años para ser parte de la NBA, ya que esa es la edad mínima reglamentaria que establece la liga.

Francia igualó en esta lotería la prolífica cosecha del año pasado de cuatro jugadores seleccionados para ser parte de la NBA, ya que además de Wembanyama también fueron elegidos Bilal Coulibaly (Wizards), Sidy Cissoko (Spurs) y Rayan Rupert (Blazers). Incluso, este año, Sarr aumentará la cantidad de parejas de hermanos en la NBA, ya que su hermano mayor Olivier Sarr juega en Oklahoma City Thunder.

La elección N° 1 de 2024

“Es muy emocionante, hay muchos sentimientos y emociones ahora mismo. No sé qué decir, pero es definitivamente especial. Es increíble, estamos intentando representar a nuestro país, y estoy muy contento de ser parte de ello. Hay más jugadores viniendo. Estoy realmente orgulloso de ser parte del éxito de mi país”, dijo Zaccharie Risacher, tras ser elegido por Atlanta Hawks.

El alero de 19 años y 2.06 metros nació en Málaga, España, ya que su papá Stéphane era jugador de Unicaja de Málaga. Su padre, jugó durante 23 años al básquet como profesional en distintos equipos de Francia, España y Grecia. Además, fue medallista olímpico con su selección en Sydney 2000. También su hermana menor, Ainoha, se destaca en este deporte. Con apenas 16 años fue nombrada MVP del campeonato europeo U18, competición que ya ganó dos veces en su carrera.

En ese contexto, el pequeño Zaccharie comenzó a picar una pelota en España, pero a los 3 años emigró a Lyon. En esa ciudad pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia y jugó en Tassin, un pequeño club en las afueras. En 2020 llegó al ASVEL Básquet, donde jugó con el plantel Sub-21. Debutó profesionalmente la temporada 21-22, contra Metropolitans 92, el exequipo de Victor Wembanyama. Desde su debut se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la liga francesa y fue elegido en el equipo de locales para el All Star, además de ser uno de los contendientes para el MVP de la última temporada, ya vistiendo los colores del JL Bourg.

Risacher fue parte de los éxitos internacionales de las categorías menores de Francia: integró el plantel que se quedó con la medalla de bronce en el Mundial sub-17 de 2022. Todos estos elementos permitieron a los reclutadores hacer evaluaciones de estas características, según publicaciones de ESPN: “Es difícil que Risacher sea el líder anotador o atleta dinámico que los equipos de la NBA suelen codiciar en el número 1, pero hace todo lo demás muy bien y juega en una posición [alero] de gran necesidad . Además, sólo tres jugadores universitarios son más jóvenes que él en nuestro Top 100 y es hijo de Stéphane Risacher, un veterano jugador de la selección francesa, lo que le da mucho potencial para crecer”.

