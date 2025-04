El DT argentino Nicolás Chietino atacó a periodistas y renunció luego de que Delfín perdiera por 5-0

“¿Qué análisis voy a hacer si perdimos por 5 a 0? ¿Qué análisis voy a hacer? La verdad, es una falta de respeto que los periodistas no tengan preguntas para hacer. ¿Tienen preguntas? ¿Sí o no? Si no, me levanto y me voy. ¿Hay preguntas o no?”, dijo irritado entrenador argentino Nicolás Chietino, tras la goleada que recibió su equipo, Delfín, como visitante de Vinotinto por la Serie A de Ecuador.

Chietino no sólo dejó la conferencia de prensa, sino que además renunció a su puesto en el club que, tras la octava fecha, está 15° en la liga, entre 16 participantes. La salida resultó tensa, como los pocos minutos que duró el cara a cara con los periodistas, que no le hacían preguntas. Entonces, el encargado de prensa tomó la palabra de forma improvisada para dar un empujón: “Profe, bueno, si nos puede hacer un análisis del partido”...

Chietino, de 42 años, estaba haciendo su segunda experiencia en el fútbol ecuatoriano, tras su paso por Perú; se formó en España. Delfín Sporting Club

Chietino se había sentado junto a uno de sus jugadores tras la derrota y había pocos periodistas en la sala. Miró hacia todos lados y en cuanto vio que un cronista estaba mirando su teléfono celular, apuntó a él: “¡La está buscando por internet! ¡Es una vergüenza! Gracias”, acusó. Se levantó y se marchó.

En diálogo con El Canal del Fútbol de Ecuador, tras presentar su renuncia, manifestó: “Nosotros llegamos hasta un punto. Preparar el partido, darles herramientas a los jugadores y decirles lo que va a pasar en un juego. Nosotros les dijimos que nos podían hacer daño de pelota parada, y ¿cómo nos hicieron daño? A balón parado. Llega un momento en que ya nosotros no podemos entrar a la cancha y jugar. Ya después es de los jugadores". Pero, en contraste, opinó: “Lo más sano que tiene este deporte son los futbolistas”.

E insistió: “Los entrenadores llegamos hasta cierto punto. Lo dijo Kily González [de Unión, de Santa Fe] en una conferencia de prensa. Es verdad que nosotros hacemos balances y somos, por lo menos yo, como entrenador, muy autocríticos. Le doy mil vueltas en la cabeza. Los cambios, los sistemas, la manera de entrenar, la de trabajar, los planes del partido... Y te replanteás qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y evidentemente, cuando los resultados no se dan, los responsables somos los entrenadores”.

Su mensaje continuó en nuevas entrevistas por otros canales, como Zapping Sports. “Si fuera porque nos fue mal, los entrenadores no podríamos dirigir más, o no deberíamos tener oportunidades, somos malos. Es decir, porque nos fue mal en Orense no deberíamos haber agarrado Delfín, y ahora no debería agarrar otro equipo”, razonó. Y ejemplificó con un compatriota: “[Sebastián] Beccacece tuvo un montón de procesos en los que le fue mal, como en Independiente y en Católica, y hoy es entrenador de la selección. No quiere decir nada. Hay un método de trabajar y los procesos muchas veces se cortan muy rápido“.

De 42 años, dirigió en ocho partidos al conjunto de Manta, con cuatro caídas, tres empates y un solo triunfo. Esta fue su segunda experiencia en el fútbol ecuatoriano, luego de que se recibiera como director técnico en España. Ayudante de campo de Frank Darío Kudelka durante tres años, también había sido entrenador principal en León de Huánuco y Comerciantes Unidos.

“No soy un improvisado. A nosotros nos contratan porque ven cómo trabajamos. Hay periodistas que hablan de más. No tengo parentesco con ni conocía a quienes nos contrataban. Hay una trayectoria que me avala, me capacité muchísimo. Para mí, hay un trabajo diario que no se ve y no se analiza”, cerró.

