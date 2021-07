Las urgencias del básquetbol: ser favorecido por Estados Unidos, ganarle a Japón y erradicar los “malos hábitos”

TOKIO.– De la debacle ante Eslovenia a un cambio de imagen en la derrota frente a España por 81-71. Hasta ahora, el básquetbol argentino no esbozó sonrisa alguna en el transcurso de Tokio 2020 y puede despedirse mucho antes que lo pensado, pero abriga una esperanza: este domingo, a la 1.40 de nuestro país, el equipo al que dirige Sergio Hernández jugará su último partido del grupo C, contra Japón, a la búsqueda de clasificarse como uno de los mejores terceros. Las chances no son remotas frente al seleccionado al que dirige Julio Lamas, ex seleccionador albiceleste: bastará un triunfo por 12 tantos, o menos según el resultado de otro partido.

El día después de la caída ante la bestia negra en el Saitama Arena sirvió para rearmarse, pero llevó otra mala noticia: Patricio Garino tiene una lesión del bíceps femoral en su tercio medio, según reveló la resonancia magnética en el muslo derecho. A la espera de su evolución, la certeza es que la selección se enfrentará con Japón con todos los otros resultados definidos, por lo que cuando pise la cancha ya sabrá qué necesitará en pos del pasaje a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Evidentemente, la Generación Dorada quedó como un bello recuerdo y el subcampeonato mundial de China 2019 es un registro que poco tiene que ver con el momento del equipo. Ahora es pico y pala, sangre y sudor, sin margen para ir más allá de la furiosa actualidad.

Nicolás Laprovittola tuvo un formidable comienzo contra España, pero después se apagó y cayó en algo del flopping del que advierte Luis Scola. Eric Gay - AP

Quedó patente aquella imagen de Facundo Campazzo frente a España rompiéndose la camiseta después de la quinta falta (expulsión automática), un símbolo de la impotencia que provocó el rival. Pero de a poco, de regreso a la concentración, la bronca fue diluyéndose y renació cierto optimismo. Como el de Luis Scola, que ciertamente no regala sonrisas ni fantasea con escenarios que no existen. “Jugamos un buen partido ante España y se ve claramente una línea ascendente. Contra Japón necesitamos jugar bien”, mencionó el capitán.

En estos días de aflojar los músculos antes del cierre de la zona C, la intención ha sido pensar en cómo mejorar y encontrar recursos que apalancaran a esta selección hacia otra dimensión. El propio Scola asegura que hoy la Argentina está por debajo de los máximos candidatos del torneo olímpico, pero toma como referencia la actuación frente a España para creer que no todo está perdido. El Nº 4 aspira a que lleguen a los cruces decisivos y “competir”, rasgo que ha caracterizado a esta selección por tantos años en los que él fue un protagonista central.

Sin embargo, perdura una cuestión del equipo con la que Scola no negocia y que definitivamente le hace ruido. Lo preocuparon algunas actitudes individuales que no se condicen con el ADN que supo autogenerarse este equipo. “Estamos tomando algunos hábitos que no son tan buenos para un equipo que quiere ganar. Por ahí nos convertimos en demasiado protestones. Tuvimos demasiado flopping [término que en la NBA alude a simulación de faltas] y por algunas de estas protestas no se bajó a defender. Ésos son hábitos de equipos chicos, de equipos malos, que nosotros habíamos eliminado y que ahora volvimos a tener”, señaló tras la segunda caída consecutiva en Tokio.

Spain's Alejandro Abrines Redondo (21) tries to steal the ball from Argentina's Luis Scola (4) during a men's basketball preliminary round game at the 2020 Summer Olympics, Thursday, July 29, 2021, in Saitama, Japan. (AP Photo/Eric Gay) Eric Gay - AP

Según Scola, no hay dobleces: “Podés ganar o perder y pasará una de las cosas en el próximo partido frente a Japón; eso nos pondrá en un lugar que todavía no sabemos cuál va a ser. La realidad es que hay un nivel de comportamiento y de respetar esta profesión que inculcamos. Lo trabajamos durante muchos años y no podemos perderlo”. El futuro de la selección quedó circunscripto a los números, pero también a una levantada en el rendimiento.

La situación en números

Los 12 seleccionados masculinos de básquetbol están distribuidos en tres grupos de cuatro. Ocho de ellos accederán a los cuartos de final: los dos primeros de cada zona y dos de los tres terceros, que contrastarán sus puntos y sus diferencias de tantos para determinar al eliminado.

La Argentina, 3ª en el grupo C, perdió ambos compromisos y tiene un saldo de -28 en tantos. Alemania, 3ª en el B, consiguió un triunfo en tres encuentros y presenta -16. Y República Checa, que ocupa el mismo puesto en el A, obtuvo una victoria y registra -14.

Australia, que ganó la zona A, dio una buena mano en esta madrugada, al derrotar a los alemanes por 89 a 76. Ahora, para superar a los germanos en la comparación de tablas los argentinos deben batir a Japón por 13 puntos.

La otra alternativa para el subcampeón del mundo es recibir una colaboración de Estados Unidos, que se enfrentará con los checos a partir de las 9 de Buenos Aires de este sábado. Si se diere la lógica de una victoria holgada norteamericana, ese -14 de los europeos empeorará y se cotejará con lo que por ahora es -28 de la Argentina, un balance que mejorará si Scola, Campazzo y compañía vencieren a los nipoes. En otras palabras, entre los eventuales traspié checo y éxito argentino tiene que haber un margen acumulado de 15 puntos para que se clasifique el conjunto albiceleste.