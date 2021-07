Novak Djokovic, furioso en Tokio 2020: revoleó la raqueta, perdió el partido por el bronce y se retiró del dobles mixto

Novak Djokovic volvió a vivir un día de furia en los Juegos Olímpicos. Dos, en realidad, porque sintió el enorme impacto de haber quedado eliminado en las semifinales a manos de Alexander Zverev en la jornada anterior. El serbio se quedó así sin la chance histórica de lograr el Golden Slam (los cuatro Grand Slam y el oro olímpico en un mismo año). Y ya en el duelo frente a Pablo Carreño por la medalla de bronce, este sábado, el número uno del mundo estalló: revoleó su raqueta a la tribuna y un rato más tarde la destrozó de un golpe contra la red. El tenista español ganó por 6-4, 6-7 (6) y 6-3 tras dos horas y 47 minutos de juego. Finalmente, luego de esa caída, el ganador de 20 torneos de Grand decidió no presentarse al cruce por la presea de bronce en dobles mixto en pareja con su compatriota Nina Stojanovic. Adujo dolores en un hombro...

Djokovic, una de las grandes atracciones de Tokio 2020, se fue sin nada de la máxima cita del deporte. Con las manos vacías. Herido en su orgullo, sufrió tres derrotas en apenas 24 horas: las dos en singles y la del dobles mixto. También, al bajarse los serbios del encuentro por la medalla de bronce, automáticamente Ashleigh Barty y John Peers (Australia) se subieron al podio en el tercer lugar.

Novak Djokovic, de Serbia, reacciona luego de ser derrotado por Pablo Carreño Busta, de España, en el partido por la medalla de bronce. Seth Wenig - AP

El serbio perdió el control en varios lapsos del partido frente a Carreño. Con un calor muy fuerte sobre la cancha central, el español desquició a su rival. Djokovic lució incómodo desde el primer minuto. Como si el duelo -alejado del oro y de su foco principal- le molestara. Como si aún resonaran en su cabeza las dos caídas del día anterior. El español lo puso en aprietos con su servicio y en el quinto juego del primer set le quebró el saque en cero. Ofuscado, Djokovic lanzó su gorra al suelo.

El número 1 del mundo mejoró su juego en el segundo parcial. Ajustó el servicio, se mantuvo sólido con su derecha y dejó los nervios de lado. Así, se llevó el tie break con un ajustado 8-6 en un set que duró 63 minutos. Carreño, también, dejó escapar un match point. El bronce tenía que esperar. Ya en el último, Djokovic volvió a sentirse perdido. Apenas en el primer game, cuando el español sostuvo su saque, el serbio lanzó su raqueta muy lejos, al medio de una tribuna lateral.

Novak Djokovic, hundido en su enojo. Seth Wenig - AP

Carreño entendió que era su momento. Con una derecha precisa quebró el saque del número 1 y luego se colocó 3-0. Enajenado, Djokovic estrelló esta vez su raqueta contra la red. “No me quejé con el juez de silla, simplemente le pregunté porque yo pensaba que era el segundo warning. Antes tiró la raqueta al tercer anfiteatro y luego rompió delante de su cara la raqueta contra el poste de la red. Yo había contado dos. Parece ser que lanzar la raqueta al tercer anfiteatro para el árbitro no ha sido suficiente para ponerle un warning. Bueno, a veces las reglas son difíciles de llevar a cabo cuando estás contra el número uno del mundo”, sostuvo Carreño.

Se puso 4-1 el jugador nacido en Gijón. Una ventaja que ya no dejó escapar, firme hacia su sueño. “Estoy en una nube. Cuando perdí el segundo pensé que esto ya estaba muerto. Ganar al número uno es muy duro, pero después de perder el segundo set pensaba que no podía más. Pero he podido. Esto es increíble. Venía a por una medalla y ha costado, pero la he conseguido. He ganado al número dos y al número uno y me llevo el bronce”, dijo Carreño, feliz.

El español Pablo Carreño Busta celebra después de vencer al serbio Novak Djokovic en el partido por la medalla de bronce de Tokio 2020.

Carreño sumó además la decimotercera medalla para el tenis español en los Juegos Olímpicos, en los que la ‘Armada’ sumó dos oros (Rafael Nadal en Beijing 2008 y el de Nadal y Marc López en dobles en Río de Janeiro 2016), siete platas y cuatro bronces, con el del tenista asturiano en Tokyo 2020.

Finalmente, una vez terminado el encuentro por la medalla de bronce, se conoció la noticia de que Djokovic desistió de participar del compromiso por la medalla de bronce en dobles mixto junto a Stojanovic. El número uno mundial alegó molestias en el hombro izquierdo.

Curiosamente, en los últimos días Djokovic envió un contramensaje sobre la salud mental, un tema que se puso sobre la mesa tras el episodio de Simone Biles: “La presión es un privilegio”, dijo. “Si aspirás a estar en la cima de tu deporte, lo mejor es aprender a manejar la presión y a afrontarla”, añadió. En cuanto al debate generado por Biles en relación con la salud mental de los atletas de elite, expresó: “No existe un manual para eso. Nadie nace con esa habilidad, que se desarrolla con el tiempo”.

Djokovic terminó muy mal su paso por Tokio. Seth Wenig - AP

Para tener otra oportunidad de medalla de oro, el número 1 del mundo debería llegar vigente a París 2024, los próximos Juegos Olímpicos, cuando tendrá 37 años. Suena demasiado complejo. A Djokovic, los Juegos son esa competencia que otra vez se le niega. Había llegado a Tokio con el sueño de celebrar en una misma temporada los cuatro Grand Slams y la medalla de oro en la cita olímpica. Este año ya había ganado el Abierto de Australia (en la final derrotó a Daniil Medvedev), Roland Garros (se impuso ante Stefanos Tsitsipas) y en Wimbledon (venció a Matteo Berrettini). En su horizonte quedaban Tokio 2020 y el US Open.

Una vez más en su exitosa carrera deportiva, Djokovic no pudo romper con la maldición de las semifinales en los Juegos, instancia en la que cayó ante Nadal en Beijing 2008 (luego se quedó con el bronce) y en Londres 2012 (perdió ante Juan Martín del Potro). Mientras que en Río 2016 cayó en la primera ronda ante Del Potro. Aunque en Tokio 2020 aparecieron algunas salvedades: vivió dos días de furia, enojo, frustración. Destrozó su raqueta y se marchó alejado de su gran sueño. Más en frío, con el transcurrir del tiempo, esa será la imagen que quedará del serbio cuando se recuerde su excursión olímpica en la capital de Japón.

LA NACION