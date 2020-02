Leandro Bolmaro es atlético y puede desempeñarse en las tres posiciones perimetrales. Crédito: Prensa Barcelona

Una carrera con un ascenso tan veloz como notable. Con desparpajo, virtuosismo, talento y apenas 19 años, el basquetbolista cordobés Leandro Bolmaro, que juega en Barcelona, de España, tiene decidido presentarse al próximo Draft de la NBA.

La selección de jugadores disponibles para las 30 franquicias, uno de los hechos más esperados por los aficionados de la liga estadounidense año tras año, se celebrará el 25 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Y en las últimas horas se supo que el perimetral nacido en Las Varillas, la misma localidad de la que es oriundo Fabricio Oberto, se declarará elegible en el Draft, algo que hacen los jugadores menores de 22 años. Y los especialistas afirman que cuenta con chances de ser seleccionado.

También el año pasado, Bolmaro, de 2,03 metros de estatura, se anotó en el Draft, pero se dio de baja un par de días antes. Los jugadores que permanecen luego de la fecha límite en la lista del Draft son aquellos que entienden que tienen posibilidades reales de ser elegidos por alguna franquicia o ya conocen del interés de alguna organización. Si no son seleccionados se convierten en agentes libres y ya no pueden volver a ingresar al Draft. "Si uno queda y no lo eligen, al año siguiente no puede volver a anotarse... Entonces me bajé para contar con la posibilidad de inscribirme en la siguiente temporada, o después, en 2021. Todavía soy joven", explicó el argentino aquella vez.

La NBA mira cada vez más de cerca la llegada del cordobés nacido el 11 de septiembre de 2000 en Las Varillas. Al igual que el año pasado, San Antonio Spurs sería uno de los equipos que depositarían la mirada en el talentoso Bolmaro. Algunos especialistas, como Mike Schmitz, uno de los analistas más reconocidos de ESPN, confían en que el argentino estará entre los 20 o 25 primeros elegibles en junio, en tanto que allegados al basquetbolista se ilusionan en que llegue aun mejor posicionado.

Bolmaro comenzó a vincularse con algunos agentes en Estados Unidos cuando participó en competencias que reúnen a los mejores prospectos del mundo, como Nike Hoop Summit y Basketball Without Borders ("Básquetbol sin Fronteras"), en los que participó en 2017 y 2018. Tuvo una participación destacada y causó una buena impresión entre los reclutadores.

El cordobés, que empezó a jugar en Club Almafuerte, es uno de los grandes proyectos surgidos de Bahía Basket. En Barcelona Bolmaro ya forma parte del plantel azulgrana que participa en la liga española y en la Euroliga. A raíz de lesiones de algunos compañeros, aprovechó varios minutos de juego en la competencia continental: protagonizó 6 partidos, promedió 1,8 puntos y 2,3 asistencias en 9,1 minutos de juego. Y en el torneo nacional, el cordobés actuó en 7 compromisos, con una media de 4,4 tantos y 1,4 asistencias en 12,5 minutos. Pero también se desmpeña en Barcelona B, en el cual promedia 15,1 puntos y 3,1 asistencias en 26,4 minutos, al cabo de 7 encuentros.

El vínculo que une a Bolmaro con Barcelona caducará tras la temporada 2020/2021, pero cuenta con una opción para ampliarlo por dos años. Claro que el contrato tiene dos cláusulas de salida, y una de ellas trata de la posibilidad de marcharse a la NBA. Frente a eso la mente vuela. Es imposible maniatarla.

En Barcelona el adolescente ya se metió a la gente en el bolsillo. En España lo comparan con Manu Ginóbili, algo que lo incomoda sobremanera. Bolmaro se desarrolla, camina y almuerza en La Masía, un espacio que a esta altura conoce de memoria. En un partido contra Valencia, el año pasado, la gente lo ovacionó con un canto particular por una actuación deslumbrante: "¡Messi, Messi!", ese grito, o himno, que es una marca registrada en el Camp Nou.

Juan Ignacio Sánchez conoce a Bolmaro a la perfección tras el paso por Bahía Basket. Así lo describió un tiempo atrás en LA NACION: "Tiene una combinación que no se ve mucho en los jugadores argentinos; una habilidad atlética del máximo nivel, producto de su genética y de que practicó atletismo cuando era chico. Además tiene visión de juego, puede pasar. Tira muy bien para su edad, y puede jugar en las posiciones 1, 2 y 3. A todo eso suma que juega con una sonrisa, porque ama jugar al básquet", explicó el ex base campeón olímpico. El año pasado el cordobés estuvo muy cerca de protagonizar el Mundial de China, pero quedó fuera en el último corte realizado por Sergio Hernández.

El último argentino elegido en el Draft fue Juan Pablo Vaulet, que fue tomado por Charlotte Hornets y después canjeado a Brooklyn Nets, pero nunca logró ingresar a la NBA. Otros jugadores nacionales (Gabriel Deck, Luca Vildoza, Erik Thomas, Francisco Farabello y Máximo Fjellerup) sonaron en los últimos años para ser parte de la lotería de la NBA, pero no fueron seleccionados. A cuatro meses de una nueva selección, Bolmaro está un paso más cerca.

