Los fanáticos de la NBA todavía se preguntan si LeBron James hizo trampa. En un momento clave del duelo ante Phoenix Suns, por el Torneo In Season, el líder de Los Angeles Lakers solicitó un tiempo muerto cuando podía torcerse el rumbo del juego (estaban arriba Los Lakers 105-103) y con ello la clasificación para el tramo final de la competencia. Lo pidió al advertir que uno de sus compañeros había perdido la pelota y los árbitros le otorgaron el pedido justo en el momento en que Austin Reaves extravió el balón y los Suns se disponían a anotar el tanto del empate.

Sucedió que LeBron James pidió tiempo muerto justo en el momento de la pérdida, con apenas 7.1 segundos por jugarse, y ahí empezó la polémica, porque los Lakers no tenían la pelota en ese instante sino que el balón estaba suelto y no correspondía parar el partido. Por lo tanto, a través de ese tiempo muerto, los árbitros le devolvieron la posesión a los Lakers. Phoenix no pudo cambiar el rumbo del encuentro y Kevin Durant erró un triple sobre el final del juego, con lo que Los Lakers avanzaron a la Final Four (106-103).

Lakers shouldn't have been granted a timeout as the ball was loose pic.twitter.com/JYhzxG3P0n — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) December 6, 2023

Josh Tiven, el árbitro principal, reafirmó la decisión tras el encuentro: “ A cámara lenta hemos visto que Reaves tiene posada su mano izquierda sobre el balón y la amarra hacia su pierna izquierda, lo que constituye un control del mismo ”. Mientras que Devin Booker, una de las estrella de los Suns, criticó: “No queremos favoritismo, queremos tener un trato justo. Ver que todo terminó de esta manera es muy duro ”.

El entrenador de los Suns, Frank Vogel comentó: “ No se puede pedir un tiempo muerto por una pelota suelta. No puedes hacerlo . Entonces, si suena el silbato, no sé por qué, todo en la liga es revisable, no sé por qué eso no puede ser revisable. Extremadamente decepcionante”.

Here’s what LeBron said about his timeout call: pic.twitter.com/jeJYt9Ulq8 — Daniel Starkand (@DStarkand) December 6, 2023

LeBron fue consultado por esta acción y dijo: “Sentí que (Devin Booker) empujó un poco a (Austin Reaves), hizo que AR tropezara. Y tan pronto como vi que AR comenzaba a tropezar un poco, empecé a hacer gestos al árbitro que estaba más cerca de mí (Tom Washington) para pedirle un tiempo muerto. Después de eso, escuché que el problema era que la pelota estaba suelta, o como sea. L o que sé es que mi proceder fue correcto hacia el árbitro para que nos concediera un tiempo muerto ”.

No es la primera acción que protagoniza Lebron James que despierta cierta controversia, porque hace unos días se quedó con todas las miradas al simular una falta. En un partido que los Lakers tenían controlado ante los Pistons, The King que ya había tenido cruces fuertes con Isaiah Stewart, potenció las tensiones con el jugador de Detroit tras una acción en la que se dejó caer y los árbitros señalaron flopping (simulación).

LeBron was assessed a tech for flopping against Isaiah Stewart 😳 pic.twitter.com/yiAbtVg543 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 30, 2023

Más allá de estas cuestiones, LeBron James, con 38 años, volvió a ofrecer su mejor versión para la victoria de los Lakers sobre los Suns, ya que tomó el control de las últimas ofensivas de su equipo y cerró una planilla con 31 puntos, además de completar el doble-doble con 11 asistencias. Por otro lado, sumó 8 rebotes y 5 robos. Desde Kobe Bryant en 2004 que nadie se había siquiera acercado a esos números como jugador de Los Angeles Lakers.

LeBron James delivered a CLUTCH performance to lead the Lakers to the NBA In-Season Tournament Semifinals 🏆



31 PTS

11 AST

8 REB pic.twitter.com/tMnrahslQW — NBA (@NBA) December 6, 2023

