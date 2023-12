escuchar

La nueva apuesta de la NBA por hacer que su producto sea cada vez más poderoso y que capte más fanáticos por todo el mundo resultó perfecta. Porque el desenlace en Las Vegas tuvo todo el lujo que la competencia podía pretender, y porque el primer campeón del Torneo In Season fue para una de las franquicias más emblemáticas y de la mano del hombre más convocante. Por lo tanto, la consagración de Los Angeles Lakers con LeBron James como su estandarte no podía resultar mejor menú para este certamen que se incluyó en medio de la temporada regular.

La victoria de los Lakers sobre Indiana Pacers por 123-109, le permitieron sumar un galardón más a sus vitrinas a la organización angelina, que pondrá este trofeo junto a los otros 17 anillos de la NBA que lo ubican, junto con Boston Celtics, como los más ganadores de la historia de la competencia.

La locura de LeBron y la reacción del Dr J. Locura total.pic.twitter.com/8mUfKjRUVL — LeBron James (@El23DeLosCavs) December 10, 2023

Resultó toda una novedad este formato en la temporada 2023 y todos los equipos buscaron competir para quedarse con el trofeo, pero fueron los Lakers los que cerraron este tramo con un 7-0 en el global del torneo. Y lo particular de este certamen es que los cuatro juegos de la etapa de grupos, los cuartos de final y las semifinales cuentan también como partidos de serie regular, de la tradicional a 82 partidos. Por eso todas las franquicias participaron con el mismo tono competitivo de siempre. Sólo el último enfrentamiento, el que para Lakers y Pacers, no tiene incidencia para la temporada clásica, ya que se jugó únicamente para decidir el campeón y no entra en ninguna categoría de estadística ni de clasificación.

Nada perece detener a LeBron James, él sigue desafiando al tiempo y encontró en Anthony Davis al complemente ideal para romper cualquier lógica. Ellos llevaron a los Lakers hacia este nuevo triunfo. The King con 21 temporadas a su lomo y cerca de cumplir 39 años, cerró una planilla con 24 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias, mientras que Davis destrozó a los Pacers con 41 puntos, 20 rebotes, 5 asistencias y 4 tapas .

Cuando finalizó el encuentro y ya en la conferencia de prensa, LeBron le dedicó una palabras a su compañero: “Anthony lo es todo para mí, especialmente porque es la última etapa de mi carrera. El poder ser capaces de tener un joven hambriento y que hace las cosas que él hace, definitivamente me está dando una oportunidad de estar ahí y seguir creciendo. Pero también yo trato de inspirarlo , para que siga con su carrera, y viceversa.

🎙️ #LakeShow | LeBron James sobre Anthony Davis:



"Hemos compartido demasiados momentos juntos, hemos jugado demasiados momentos importantes juntos como para fallarnos el uno al otro. Ha sido todo, especialmente en la última etapa de mi carrera".



pic.twitter.com/t8wN4Edf68 — Mundo Lakers (@MundoLakersNBA) December 10, 2023

Y agregó: “Si estamos juntos y sanos, sabemos que somos capaces de hacer lo que estamos haciendo . Son muchos partidos juntos, jugando grandes momentos”, dijo LeBron, que junto con Davis consiguieron el anillo de 2020, en la burbuja de Disney que armó la NBA por la pandemia.

En el estadio, LeBron James como el líder de los Lakers tomó el micrófono y dejó un mensaje que permite comprender que este formato crecerá, no sólo porque cada jugador campeón recibe un premio de medio millón de dólares, sino porque todos querrán sumar un título más a sus vitrinas: “Este es el estreno del NBA In-Season Tournament. Los récords se romperán, pero algo que nunca se romperá es ser el primero en hacer algo . Nosotros somos los primeros campeones del NBA In-Season Tournament y nadie podrá superar eso . Es genial hacerlo con una franquicia tan histórica”, cerró LeBron.

LA NACION